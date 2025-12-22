(Información remitida por la empresa firmante)

- El sistema de colaboración multiagente basado en MoM de Huawei potencia la transición de las redes centrales a una alta estabilidad L4

SHENZHEN, China, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En una era cada vez más digital, la vida moderna y las actividades económicas dependen en gran medida de las redes. La estabilidad de la red impacta directamente en el bienestar digital y el sentido de participación social de la población. Como cerebro de la red, la red central debe mantenerse estable, ya que cualquier interrupción del servicio puede afectar a decenas de millones de usuarios, causando un impacto social inconmensurable. La solución ICNMaster MDAF de Huawei construye un sistema inteligente de alta estabilidad basado en MoM (Mezcla de Modelos), colaboración multiagente y tecnologías de gemelos digitales de red. Permite la prevención proactiva de riesgos, la rápida recuperación ante fallos y la restauración del servicio en cuestión de minutos, lo que ayuda a los operadores globales a acelerar su transición hacia una alta estabilidad L4 y a garantizar la continuidad del servicio.

A medida que evolucionan las tecnologías 5G y de la nube, los servicios se diversifican. Junto con su aparición, se producen la disociación entre software y hardware, la coexistencia multigeneracional, las complejas API intergeneracionales, las sobretensiones de señalización, los fallos en la red de transporte y los fallos en los centros de datos, todo lo cual ejerce una mayor presión sobre los operadores para mantener la fiabilidad de la red central a nivel de operador. Según las estadísticas de GlobalData, el 42% de los operadores han experimentado interrupciones del servicio de la red central en los últimos tres años, con una frecuencia que aumenta anualmente, lo que genera una preocupación generalizada en el sector. Para guiar a los operadores globales en la mejora progresiva de la fiabilidad de la red central, TM Forum ha publicado un estándar de evaluación de alta estabilidad de la red central. Decenas de operadores ya han participado en las evaluaciones. La mejora de la fiabilidad de la red central se ha convertido en un consenso del sector.

Para satisfacer las demandas de los operadores globales de alta estabilidad en la red central, Huawei lanzó el sistema inteligente de alta estabilidad ICNMaster MDAF. Basándose en innovaciones anteriores como el "Agente de Gestión de Fallos" y el "Agente de Gestión de Quejas", introduce tecnologías revolucionarias: la arquitectura MoM, la colaboración multiagente y la sinergia entre el agente y la red. Esto permite la resolución automatizada de problemas, reduce la probabilidad de incidentes, logra la recuperación del servicio en minutos y potencia la alta estabilidad de la capa 4 de la red central.

De la "Arquitectura de Modelo Único" a la "Arquitectura Multimodelo": En comparación con las arquitecturas tradicionales de modelo único, la arquitectura MoM logra avances en escenarios. Integra plenamente las ventajas del modelo de inferencia rápida con el modelo de razonamiento profundo como DeepSeek. Un marco de enrutamiento de tráfico de modelos inteligentes asigna tareas dinámicamente: los eventos rutinarios de alta frecuencia son gestionados instantáneamente por modelos rápidos y precisos, mientras que las anomalías complejas que requieren razonamiento profundo se asignan a los modelos de razonamiento. Esto garantiza respuestas ultrarrápidas a problemas comunes y razonamiento profundo para fallos complejos, logrando una eficiencia y precisión óptimas.

De la "Automatización de Agente Único" al "Autocierre Colaborativo Multiagente": Los agentes únicos tradicionales solo automatizan escenarios individuales aislados. La tecnología de colaboración multiagente puede unir ordenadamente a múltiples agentes, realizando la orquestación de agentes, la resolución de conflictos y más. Las acciones de recuperación se validan a través del sistema gemelo digital de la red, lo que garantiza que las medidas correctivas sean precisas y efectivas antes de aplicarse a la red en funcionamiento, logrando así un ciclo de autocierre de "percepción-análisis-decisión-ejecución".

La solución colaborativa multiagente de alta estabilidad basada en MoM ICNMaster MDAF de Huawei va más allá de una simple mejora; es un paso crucial hacia redes totalmente autónomas. Permite a los operadores proporcionar no solo conectividad, sino también una base digital inteligente, resiliente y orientada al futuro. Resuelve con éxito el persistente conflicto entre la estabilidad de la red y la eficiencia operativa y marca un cambio estratégico fundamental en el modelo operativo de la industria de las telecomunicaciones, de un modelo centrado en la red a uno centrado en el usuario. El paradigma de colaboración 'Agente + Gemelo Digital' validado por este sistema establece una base técnica y práctica sólida para la realización de redes de conducción totalmente autónomas en el futuro.

