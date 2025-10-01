SK chemicals participará en la feria de plásticos más grande del mundo, presentando más de 70 materiales y productos fin

(Información remitida por la empresa firmante)

Portafolio completo bajo los temas principales: Reciclable, Reciclado y Soluciones Bio

Zona de Reciclaje dedicada con piezas reales fabricadas con materiales circulares reciclados, incluidas aplicaciones automotrices

DÜSSELDORF, Germany, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- SK chemicals mostrará en Europa, mercado líder en plásticos reciclados, una amplia gama de tecnologías de materiales reciclados.

La compañía (CEO Ahn Jae-hyun) anunció el 1 de octubre su participación en K 2025, la feria mundial más grande de plásticos y caucho, que tendrá lugar en Düsseldorf, Alemania, del 8 al 15 de octubre.

Celebrada cada tres años, la feria K es reconocida como uno de los tres principales eventos mundiales de química y plásticos, junto con NPE (EE.UU.) y Chinaplas (China), y es la de mayor tamaño. La edición de 2025 adopta el lema "The Power of Plastics! Green, Smart, Responsible", reuniendo a más de 3.000 empresas de 61 países para mostrar sus últimas innovaciones.

Bajo el eslogan "On-hand solution for a sustainable tomorrow", SK chemicals exhibirá más de 70 productos finales e industriales ya comercializados, destacando su preparación técnica y capacidad de ejecución para ofrecer soluciones inmediatas a los clientes.

La compañía presentará su portafolio bajo tres ejes: Reciclable, Reciclado y Soluciones Bio, todos basados en sus tecnologías principales.

En las secciones Reciclable y Reciclado, SK chemicals instalará una Zona de Reciclaje con productos finales completamente comercializados hechos con materiales circulares reciclados como SKYPET CR y ECOTRIA CLARO, organizados por sectores: cosméticos, automotriz, alimentos y bebidas, y moda. Dentro de la zona, un espacio especial mostrará la Solución de Bucle Cerrado en un formato intuitivo e inmersivo, que busca habilitar el reciclaje con la misma calidad y uso a través de industrias, cubriendo todo el proceso desde la recolección de residuos plásticos hasta la producción y comercialización basada en despolimerización.

En particular, SK chemicals dará protagonismo a las últimas aplicaciones del reciclaje en el creciente segmento automotriz. Por primera vez exhibirá hilo y alfombrillas para vehículos fabricados con SKYPET CR en colaboración con Durmont (Austria), así como un revestimiento interior del techo desarrollado con Hyundai Motor Company e instalado en el Hyundai IONIQ 5.

En la categoría de Soluciones Bio, SK chemicals mostrará diversos productos fabricados con ECOZEN, un copoliéster de alta resistencia al calor que contiene hasta un 15 % de biomasa (en contenido de carbono). La línea incluye pequeños electrodomésticos de cocina, contenedores de alimentos, vajilla infantil y botellas deportivas. También se presentarán productos elaborados con ECOTRION, un poliol 100 % de base biológica, utilizados como intermedios para spandex y cuero sintético, además de bienes terminados como bolsos, zapatos, guantes y pelotas de golf.

La exhibición incluirá además SKYGREEN, un copoliéster valorado por su transparencia y resistencia química, utilizado en cosméticos, envases de alimentos y electrodomésticos, así como SKYPEL (TPEE a base de poliéster), que combina la elasticidad tipo caucho con el rendimiento de un plástico de ingeniería, aplicado en piezas automotrices, mangueras industriales, cables submarinos y películas transpirables.

Cabe destacar que en febrero la Unión Europea aprobó formalmente el Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR), lo que confirma a Europa como la región que más rápidamente impulsa el uso de materias recicladas. Se estima que el mercado europeo de PET reciclado crecerá a una tasa anual superior al 7 %, y que el mercado mundial de reciclaje de plásticos alcanzará los 120.000 millones USD en 2030, frente a los 58.000 millones en 2019.

"El carácter circular se ha convertido en un requisito central en los mercados globales. SK chemicals ofrece soluciones de reciclaje y bio de implementación inmediata, reconocidas por su calidad y preparación comercial", afirmó Ahn Jae-hyun, CEO de SK chemicals. "Seguiremos ampliando la colaboración con empresas globales y reforzando el liderazgo tecnológico y de marca de SK chemicals a medida que el mercado avanza hacia los plásticos reciclados."

