Skyscanner revela las siete tendencias que están dando forma a los viajes en 2026 (2)

Las tendencias de viajes para 2026 incluyen: beauty lovers, verdadero sabor local, con altura, escapada de novela, viajando por amor, vacaciones en familia y estancias que transportan.

LONDRES, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Skyscanner, la app de viajes líder a nivel mundial, lanza su informe Tendencias de Viajes 2026, que presenta las siete tendencias clave que definirán el comportamiento de los viajeros el próximo año y describe las grandes tendencias que darán forma al futuro de los viajes.

En 2026, los viajeros buscan viajes que se ajusten mejor a su identidad y a sus gustos. Con el coste de la vida como una prioridad, los viajes de 2026 se diseñan con un propósito. Se basan en pasiones, prioridades y un sentido personal de "vale la pena".

Bryan Batista, consejero delegado de Skyscanner, comentó: "El informe Tendencias de Viajes 2026 de Skyscanner muestra cómo los viajes se volverán más personales que nunca. Ya sea planear un viaje en torno a un hotel de destino imprescindible, sumergirse en un nuevo libro favorito en un retiro de lectura, incorporar una rutina de belleza a su itinerario o viajar con toda la familia, los viajes serán más personalizados, realistas y únicos".

El informe combina los datos propios de Skyscanner con estudios de mercado globales y análisis de marcas de renombre como Reddit, Malin and Goetz, All Trails y Penguin Books para identificar las siete tendencias que definirán los viajes en 2026.

Las siete tendencias que definirán los viajes en 2026:

Beauty loversLos rituales de belleza definirán cómo, no solo adónde, viajamos.

El 33% de los viajeros globales quiere experimentar la cultura de la belleza local y el 20% afirma estar influenciado por TikTok y las redes sociales[1].

En 2026, las rutinas de cuidado de la piel y belleza trascenderán las redes sociales y se convertirán en hábitos de viaje reales. Desde rutinas de cuidado de la piel a bordo hasta visitas a tiendas de belleza locales icónicas para comprar productos de culto, la belleza se convierte en parte del itinerario. Si bien Seúl continúa creciendo como símbolo global de la cultura de la belleza, esta tendencia se centra menos en adónde ir y más en cómo la belleza influye en la forma en que las personas viajan.

Verdadero sabor local El turismo gastronómico está cambiando las reservas en restaurantes por safaris en supermercados.

El 35% de los viajeros globales planean comprar en supermercados locales en sus próximas vacaciones.

"Comer como un local" ahora significa ir a la sección de snacks. Desde las máquinas expendedoras de Tokio y los granizados de 7-Eleven hasta el pan geotérmico de Islandia, el turismo gastronómico está cambiando. La forma en que la gente viaja para comer ahora es en parte una inmersión cultural profunda y en parte una solución económica, ofreciendo una visión única de la vida local, asequible y auténtica.

Con altura Desde la nieve hasta la tranquilidad, los viajeros buscan escapadas alpinas durante todo el año.

Más de tres cuartas partes (76 %) de los viajeros globales están considerando o planeando una escapada a la montaña para el verano u otoño de 2026[2].

En 2026, los viajeros buscarán terrenos más altos, literalmente. Los viajeros buscan lugares más altos, no solo por las pistas de esquí, sino también por la serenidad. Desde los Dolomitas hasta el Annapurna y las Montañas Rocosas canadienses, las escapadas alpinas en todo el mundo atraen a personas durante todo el año en busca de paz fuera de las temporadas altas. Skyscanner ha observado un aumento interanual del 103 % a nivel mundial en las reservas de hotel utilizando nuestro filtro "Habitación con vistas a la montaña".[3]

Escapada de novela

Escribiendo nuevos capítulos sobre cómo escapar, reconectar y recuperarse.

Más de la mitad (57%) de los viajeros han reservado o considerarían un viaje inspirado en la literatura[4].

Ya sea siguiendo los pasos de héroes de ficción, planeando unas vacaciones tranquilas en torno a un retiro de lectura o explorando las librerías y bibliotecas más hermosas del mundo, la gente elige los viajes y la literatura para escapar, reconectar y recuperarse. Esta tendencia se está trasladando a la forma en que las personas buscan reservas de hotel, con el uso del filtro "biblioteca" de Skyscanner aumentando un 70% interanual a nivel mundial.[5]

Viajando por amor

Conocer gente compatible, amigos y posibles parejas en movimiento.

Un impresionante 55% de los viajeros ha viajado o ha considerado viajar al extranjero específicamente para conocer gente nueva, por ejemplo, para amistad o citas[6].

A medida que cambian los hábitos de citas y "ponerse al día con los amigos" se populariza, cada vez más viajeros cambian los deslizamientos en las aplicaciones por encuentros casuales, desde conocer gente compatible en ciudades lejanas hasta citas en el extranjero o encontrar un compañero de viaje en ruta. Observamos que las reservas de hotel con el filtro "individual" han aumentado un 83% interanual a nivel mundial.[7]

Vacaciones en familia Los viajes multigeneracionales y la creación de recuerdos familiares están en auge.

El 31 % de los viajeros de todo el mundo planea viajar con su familia, incluyendo viajes multigeneracionales[8].

Los viajes multigeneracionales están en auge, no solo para compartir gastos, sino para compartir tiempo y crear recuerdos imborrables entre padres, hijos y abuelos.

Con el presupuesto como factor clave y muchos veinteañeros viviendo en casa, las familias, especialmente las generaciones más jóvenes, están siendo creativas a la hora de elegir cómo y adónde viajan.

Estancias que transportan

Los hoteles son el elemento principal, ya que definen adónde y por qué viajamos.

El 29 % se alojará en alojamientos que forman parte de la experiencia de viaje o del propio destino[9].

Ahora más que nunca, los viajeros eligen adónde ir en función de dónde desean alojarse. Los hoteles ya no son solo un lugar para dormir, sino el destino en sí. Desde una arquitectura impresionante hasta un diseño que transporta y el ambiente general, los viajeros priorizan las estancias únicas. Y a medida que los viajeros más jóvenes (y sus redes sociales) alimentan la obsesión por los viajes en falso, los alojamientos inusuales están redefiniendo lo que significa "viajar por el mundo" sin un vuelo de larga distancia.

El futuro de los viajes

El futuro de los viajes está cuidado, meditado y es más inteligente que nunca. Con un 84% que afirma viajar al extranjero tanto o más en 2026 que en 2025[10], los viajeros ajustarán sus presupuestos para dar cabida a experiencias más enriquecedoras y gratificantes.

La IA está a punto de pasar de ser un asistente a un agente, donde múltiples sistemas trabajan juntos para resolver las complejas necesidades de los viajeros, desde la inspiración para el viaje hasta el apoyo inmediato. No se trata solo de una evolución, sino de un sistema operativo completamente nuevo para los viajes.

Las redes sociales y las búsquedas son ahora las herramientas predilectas para la inspiración, la investigación y la planificación. A medida que las búsquedas se vuelven más inteligentes, las plataformas sociales están transformando la fase de inspiración al mostrar tendencias, experiencias de nicho y recomendaciones de una manera que se siente personal y divertida.

Para leer más sobre las Tendencias de Viajes 2026, haga clic en: https://www.skyscanner.es/tendencias-de-viajes

Acerca de Skyscanner Skyscanner es un líder mundial en viajes que ayuda a los viajeros a planificar y reservar su viaje con facilidad y confianza. Cada mes, Skyscanner conecta a millones de viajeros, en 52 países y 37 idiomas, con más de 1200 socios de viajes de confianza para que puedan encontrar opciones de vuelo, hotel o alquiler de coches.

Fundada en 2003, Skyscanner tiene oficinas en todo el mundo, en Europa, Asia-Pacífico y Norteamérica, donde se desarrollan innovaciones centradas en el viajero, basadas en datos e información. Con la tecnología más avanzada, Skyscanner simplifica la complejidad de los viajes y ofrece soluciones honestas y transparentes, buscando alrededor de 100.000 millones de precios cada día para que los viajeros puedan tener la seguridad de haber visto las mejores opciones posibles, todo en un solo lugar.

[1] Estos son los resultados de una encuesta global a 22.000 viajeros, realizada por OnePoll entre junio y julio de 2025.[2] Estos son los resultados de una encuesta global a 22.000 viajeros, realizada por OnePoll entre junio y julio de 2025.[3] Los datos comparan las redirecciones globales de hoteles en Skyscanner utilizando el filtro "habitación con vistas a la montaña" entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025 y el mismo período del año anterior (del 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024).[4] Estos son los resultados de una encuesta global a 22.000 viajeros, realizada por OnePoll entre junio y julio de 2025.[5] Los datos comparan las redirecciones globales de hoteles en Skyscanner utilizando el filtro "biblioteca" entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025 y el mismo período del año anterior (del 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024).[6] Estos son los resultados de una encuesta global a 22.000 viajeros, realizada por OnePoll entre junio y julio de 2025.[7] Los datos comparan las redirecciones globales de hoteles en Skyscanner utilizando el filtro individual entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025 y el mismo período del año anterior (del 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024).[8] Estos son los resultados de una encuesta global a 22.000 viajeros, realizada por OnePoll entre junio y julio de 2025.[9] Estos son los resultados de una encuesta global a 22.000 viajeros, realizada por OnePoll entre junio y julio de 2025.[10] Estos son los resultados de una encuesta global a 22.000 viajeros, realizada por OnePoll entre junio y julio de 2025.

