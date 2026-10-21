Smartee destaca los enfoques clínicos para casos complejos de clase II en SIDO 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

TURIN, Italia, 21 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology participó en el 57º Congreso Internacional SIDO, celebrado en Turín del 8 al 10 de octubre, donde intercambió impresiones con profesionales de la ortodoncia sobre el manejo de casos complejos y el papel, en constante evolución, de las tecnologías digitales en la toma de decisiones clínicas.

Bajo el lema 'Más allá de la alineación: interdisciplinariedad, inteligencia artificial y experiencia clínica en la toma de decisiones ortodoncistas', el congreso reflejó una tendencia más amplia en la ortodoncia hacia enfoques terapéuticos que integran herramientas digitales con la experiencia clínica y la evaluación interdisciplinaria.

Para Smartee, el encuentro brindó la oportunidad de compartir su enfoque clínico ante maloclusiones complejas y de reforzar aún más su vínculo con la comunidad ortodoncista italiana.

Abordaje de casos complejos de Clase II mediante el reposicionamiento mandibular

Una parte fundamental de la participación de Smartee fue una ponencia clínica a cargo de la doctora Jingting Lu, titulada 'S8-SGTB: Corrección de discrepancias maxilares graves de Clase II'.

La presentación expuso un enfoque novedoso para el tratamiento de la maloclusión esquelética de Clase II asociada a la retrusión mandibular, una afección que puede conllevar tanto discrepancias entre los maxilares como un perfil facial convexo. Dependiendo del diagnóstico particular y de la gravedad del caso, las opciones terapéuticas convencionales pueden incluir el camuflaje ortodóncico o, en casos seleccionados, la cirugía ortognática.

La doctora Lu presentó la aplicación clínica del S8-SGTB, que forma parte del innovador sistema Smartee GS, el cual integra la tecnología de reposicionamiento mandibular con el tratamiento mediante alineadores transparentes.

Su conferencia abordó la selección de pacientes, la evaluación de la posición mandibular y la planificación del tratamiento para pacientes con discrepancias maxilares de Clase II. En el caso de pacientes seleccionados adecuadamente, el reposicionamiento mandibular ofrece una vía de tratamiento adicional que contempla la posición mandibular junto con el movimiento dental y el manejo oclusal.

La conferencia también reflejó un principio más amplio que subyace al sistema GS: evaluar las relaciones mandibulares en las dimensiones sagital, vertical y transversal, en lugar de centrarse únicamente en la alineación dental.

Profundizar la vinculación en el mercado italiano

La participación de Smartee en SIDO 2026 forma parte, además, del desarrollo continuo de la empresa en el mercado italiano de la ortodoncia.

A través de encuentros científicos, formación clínica y una interacción directa con profesionales de la ortodoncia locales, Smartee trabaja para profundizar el intercambio profesional y comprender mejor las necesidades clínicas de los doctores en Italia.

Italia seguirá siendo un foco importante de las actividades académicas europeas de Smartee. Tras la Smartee European Summit 2026 celebrada en Mallorca, que reunió a cerca de 300 expertos en ortodoncia y clínicos de 27 países, la compañía tiene previsto celebrar su próxima cumbre europea en Roma en 2027.

La participación de Smartee en SIDO y su regreso previsto a Italia para la Cumbre Europea de 2027 reflejan el compromiso continuo de la empresa por fortalecer su vinculación clínica y académica en el mercado italiano.

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