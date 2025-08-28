SmartLabs y Sonrai lanzan una asociación exclusiva en inteligencia artificial

(Información remitida por la empresa firmante)

- SmartLabs y Sonrai lanzan una asociación exclusiva para suministrar capacidades avanzadas de inteligencia artificial a las empresas miembro de SmartLabs

El acuerdo de asociación estratégica integra la plataforma de gestión de datos de IA de Sonrai, Sonrai Discovery, con la infraestructura de laboratorio avanzada de SmartLabs

BOSTON, 28 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- SmartLabs y Sonrai Analytics (Sonrai) anunciaron hoy una alianza estratégica global diseñada para integrar las capacidades de IA de última generación de Sonrai directamente en la red de centros de investigación avanzada de SmartLabs. En virtud de este acuerdo, SmartLabs comenzará a ofrecer Sonrai Discovery, la plataforma de análisis avanzado de IA de Sonrai, a sus empresas miembro. Ambas compañías también desarrollarán nuevas aplicaciones informáticas de laboratorio y de IA a medida que integrarán datos experimentales y de infraestructura para predecir resultados científicos y acelerar los descubrimientos, exclusivamente para la red de SmartLabs.

La plataforma de IA en la nube de Sonrai para medicina de precisión permite a los equipos biotecnológicos y farmacéuticos optimizar los flujos de trabajo de diagnóstico, optimizar la elaboración de perfiles moleculares y acelerar el descubrimiento de biomarcadores, integrando datos de imagen y ómicos en un ecosistema de datos seguro. Al integrar estas capacidades únicas en los cinco centros de investigación gestionados de SmartLabs, las empresas miembro tendrán acceso no solo a la plataforma Sonrai Discovery, sino también a aplicaciones informáticas y de IA exclusivas, disponibles solo a través de SmartLabs, para una toma de decisiones más eficaz.

Para SmartLabs, proveedor líder de soluciones flexibles de infraestructura de laboratorio y servicios operativos, esta alianza representa una importante expansión de su modelo para satisfacer la creciente demanda de soluciones de investigación basadas en IA. Al combinar la infraestructura, la experiencia operativa y científica con la analítica avanzada de Sonrai, SmartLabs proporciona a sus miembros herramientas analíticas avanzadas que les permiten gestionar datos complejos a gran escala y acelerar el descubrimiento de patrones y biomarcadores significativos.

"Vivimos en la era de los datos, y la IA es lo que libera su verdadero valor", afirmó Brian Taylor, consejero delegado de SmartLabs. "Estoy entusiasmado con esta colaboración, ya que nos permite aprovechar este nuevo poder para marcar una profunda diferencia en la salud humana de cara al futuro".

"En Sonrai, nuestra misión es impulsar los avances más importantes en medicina de precisión mediante datos conectados y ciencia colaborativa. Nos entusiasma asociarnos con SmartLabs para llevar el poder de la IA y la analítica avanzada directamente a sus empresas miembro —destacó el profesor Darragh McArt, fundador y director ejecutivo de Sonrai—. Al permitir una comprensión más rápida y profunda de conjuntos de datos complejos, contribuimos a acelerar descubrimientos innovadores y el desarrollo de terapias personalizadas de última generación".

Esta colaboración refuerza la misión de SmartLabs de impulsar la ciencia y el descubrimiento de terapias que salvan vidas. Ofrecer a nuestros miembros servicios de apoyo de primer nivel y herramientas de investigación de vanguardia en cada fase de I+D es fundamental para el modelo de la compañía. Con la incorporación de las capacidades de vanguardia de Sonrai, los miembros de SmartLabs podrán centrar sus recursos en impulsar la innovación en diversas modalidades, áreas terapéuticas y etapas de desarrollo, agilizando así el acceso de tratamientos transformadores a los pacientes.

Acerca de SmartLabs

SmartLabs se fundó en 2015 con la convicción de que la ciencia moderna requiere una infraestructura de recursos nueva y adaptable como estándar para asegurar el futuro de la industria y acelerar el ritmo de los avances científicos para todos, en todas partes. La compañía ofrece la primera plataforma integrada que combina infraestructura de laboratorio flexible, operaciones, soluciones digitales y experiencia científica. Sus Centros de Investigación Gestionados permiten a los clientes acceder a infraestructura de I+D privada de nivel empresarial y soluciones de fabricación "como servicio" sin inversión inicial de capital, proporcionando soluciones integrales para empresas de nuevas tecnologías y ciencias de la vida en todas las etapas del ciclo de vida de la innovación. Con sede en Boston, SmartLabs presta servicios a diversas organizaciones de biotecnología, farmacéuticas y nuevas tecnologías con un modelo único diseñado para impulsar el futuro de la industria. Para más información, visite: www.smartlabs.com

Acerca de Sonrai

Sonrai Analytics, fundada en 2018, es una empresa de tecnología de medicina de precisión con IA. Su producto estrella, Sonrai Discovery, agiliza la identificación y el desarrollo de fármacos o dianas terapéuticas, mejorando los resultados de los pacientes mediante IA. La empresa colabora con empresas biotecnológicas y farmacéuticas para gestionar y analizar sus datos de medicina de precisión. Al aprovechar Sonrai Discovery, estas empresas pueden seleccionar con confianza los compuestos con mayor potencial de éxito en ensayos clínicos, acelerando el desarrollo de fármacos y mitigando el riesgo de fracasos durante los ensayos en humanos. Para obtener más información sobre Sonrai, visite: sonraianalytics.com

