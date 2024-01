(Información remitida por la empresa firmante)

-El software puede permitir pagos fuera de línea de euro digital en dispositivos existentes, garantizando un acceso común

DUBLÍN, 25 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- La dependencia de nuevos dispositivos puede restringir en gran medida el acceso al euro digital y excluir a una gran proporción de ciudadanos que no utilizan dispositivos sin contacto.

En mayo de 2023, el "Proyecto Polaris: Manual para pagos CBDC fuera de línea" publicado por el Banco de Pagos Internacionales declaró que:

"Los elementos seguros son relativamente caros y pueden no estar disponibles o no ser adecuados en todos los casos, especialmente en países donde los teléfonos inteligentes o las tarjetas inteligentes basadas en EMV no están ampliamente disponibles".

Para lograr la accesibilidad para todos, el despliegue del euro digital no debería depender de la disponibilidad de elementos seguros basados en hardware dentro de los dispositivos, ya que este método excluiría a casi la mitad de la población de la Eurozona.

La integración de componentes de software y hardware reduce la obsolescencia de los dispositivos y permite a los usuarios de la eurozona acceder al euro digital desde cualquier dispositivo. El euro digital podría ofrecer una doble protección, incluido un mecanismo para evitar crisis si falla el hardware o el software. Este diseño de seguridad de doble capa fomenta un mayor acceso y resiliencia.

Fluency anunció una nueva fase de su innovador sistema de desarrollo de software de moneda digital del banco central (CBDC), Aureum™. El resultado fue la finalización de una solución fuera de línea de software CBDC de extremo a extremo altamente segura que se puede usar con o sin un elemento seguro y luego implementarse en los dispositivos actuales sin la necesidad de fabricar nuevos dispositivos móviles o tarjetas SIM.

Dado que la solución de Fluency es compatible con Bluetooth, NFC y códigos QR, así como con tarjetas, se puede utilizar tanto con dispositivos nuevos como antiguos, lo que la hace mucho más accesible y económica.

Más allá del elemento seguro que se encuentra en los dispositivos móviles más nuevos, la innovadora solución fuera de línea de Fluency ofrece seguridad mejorada en pagos móviles que mejoran significativamente el sistema en su conjunto. Para ello, utiliza un enfoque de protocolo de seguridad de múltiples capas y un mecanismo de resolución, que van más allá de los métodos de seguridad existentes en los pagos móviles. Protege la transacción comprometida incluso en el caso de que un ataque que provoque fallos comprometa el elemento de seguridad. Además, actúa como una barrera formidable, evitando el doble gasto.

Inga Mullins, consejero delegado de Fluency, comentó: "Fluency apoya firmemente la implementación de un euro digital, razón por la cual nuestra solución de software fuera de línea se ha creado especialmente para permitir a los ciudadanos la adopción más amplia y el mayor acceso por parte de los ciudadanos. Tampoco es necesario que los usuarios realicen más inversiones o reemplacen sus dispositivos actuales.

"Fluency opina que el camino más viable para la adopción del euro digital es permitir el acceso 24/7 a pagos fuera de línea seguros a través de un software duradero y actualizable, ya que proporciona un acceso de calidad que no se ve obstaculizado por hardware nuevo potencialmente costoso. Una solución de software como Aureum de Fluency supera las deficiencias y limitaciones de una solución de solo hardware que puede estar limitada por un dispositivo o chip. En cambio, permite que la accesibilidad se entregue de forma segura a todos."

