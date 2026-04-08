(Información remitida por la empresa firmante)

- Sondo AI alcanza los 10 millones de usuarios y 1 millón de suscriptores de pago, redefiniendo la producción de vídeos musicales en un primer año histórico

SINGAPUR, 8 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La plataforma de creación de vídeos musicales con inteligencia artificial Sondo ha superado los diez millones de usuarios a nivel mundial, con más de un millón de suscriptores de pago, lo que supone un hito importante a menos de un año de su lanzamiento el 25 de abril de 2025. Desde su lanzamiento, se han creado más de quince millones de vídeos musicales en la plataforma.

Los vídeos musicales y las grabaciones comerciales convencionales suelen requerir una planificación exhaustiva. La búsqueda de localizaciones, la construcción de decorados, el casting y la postproducción intensiva suelen alargar los plazos y disparar los presupuestos más allá del valor creativo. Además, estos procesos son inflexibles; una vez finalizado el rodaje, resolver los problemas creativos suele requerir costosas regrabaciones. Mientras tanto, lograr una alineación audiovisual precisa sigue dependiendo de una edición manual laboriosa, lo que dificulta mantener un flujo emocional coherente.

Sondo aborda directamente estas limitaciones arraigadas mediante un conjunto de innovaciones basadas en IA que transforman por completo el flujo de trabajo creativo. La plataforma analiza automáticamente melodías, letras y señales emocionales para crear argumentos y diseños de escena. Además, utiliza sincronización a nivel de milisegundos, tecnología avanzada de sincronización labial y modelado humano con calidad cinematográfica para lograr una integración perfecta. Este proceso genera un marco visual de alta fidelidad con una velocidad y precisión sin precedentes.

Su sistema totalmente automatizado de "Importar, Generar y Exportar" elimina las barreras que antes limitaban el acceso a la producción de calidad profesional. Tras subir el material, los creadores reciben un videoclip en HD con calidad de estudio en cuestión de minutos, sin necesidad de edición manual. La plataforma también permite la intervención creativa en tiempo real, ofreciendo previsualizaciones instantáneas que permiten ajustar la trama, los efectos y las transiciones de escena durante la producción. Estas herramientas adaptables garantizan que cada resultado final se ajuste a la perfección a la dirección artística individual.

Más allá de la creación, Sondo fomenta una comunidad dinámica dentro de la aplicación, además de la distribución directa a las principales plataformas sociales globales. Sus herramientas integradas de publicación y monetización multiplataforma optimizan el proceso desde la idea hasta la audiencia, ayudando a transformar el trabajo creativo en oportunidades comerciales sostenibles.

Sondo AI abre un nuevo capítulo en la producción visual basada en la música, ofreciendo un entorno integral para la composición, el diseño y la renderización cinematográfica. Permite a creadores, productores, artistas y marcas crear imágenes de alto impacto con una sola acción de generación, haciendo que la narración de calidad profesional sea universalmente accesible.

Empiece a crear desde hoy con Sondo AI.

Acerca de Sondo AI

Sondo AI (www.sondo.ai) es una plataforma integral que utiliza inteligencia artificial avanzada para transformar ideas musicales en imágenes cinematográficas de alta fidelidad. Diseñada para creadores y marcas, Sondo simplifica la producción, haciendo que lo que antes requería un equipo completo ahora se pueda realizar con un solo clic. Para obtener más información, visite https://www.youtube.com/@SondoAI.

Contacto para medios:biz.sondo@tunesphere.net

Video - https://youtu.be/nKPkdZuEdNY

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