Sopra Steria es reconocida como "Líder" por NelsonHall por su capacidad para implementar GenAI en apoyo a la transformación operativa de las organizaciones

PARIS, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, un actor importante en el sector tecnológico europeo, ha sido clasificado entre los líderes en la última evaluación NEAT 2025 de NelsonHall por "Transformación operativa habilitada por GenAI", particularmente en la categoría "General".

Este reconocimiento subraya la capacidad del Grupo para industrializar GenAI y apoyar la transformación operativa de sus clientes, generando beneficios rápidos y medibles, a la vez que cumple con los requisitos de las principales organizaciones de los sectores público y privado.

En esta edición de NEAT, Sopra Steria ha sido reconocida como líder en varias categorías clave:

Transformación operativa general con GenAI

Desarrollo de soluciones GenAI personalizadas

Soporte GenAI para la prestación de servicios BPS

Comprensión de los requisitos de GenAI

Una sólida estrategia de IA centrada en el impacto operativo

Estos resultados ponen de relieve la dirección estratégica adoptada por Sopra Steria para convertir la IA en un pilar fundamental de su oferta, su modelo operativo y el valor que ofrece a sus clientes. Desde 2023, el Grupo ha acelerado su impulso en torno a GenAI mediante:

Implementación de soluciones de IA internas y externas específicas para cada sector.

Creación de fábricas para apoyar la implementación a gran escala en las organizaciones de los clientes.

Desarrollo de un ecosistema de empresas emergentes y socios de IA.

Estructuración de nuevas líneas de servicio especializadas

Estos esfuerzos se traducen directamente en la capacidad del Grupo para implementar soluciones GenAI robustas y seguras en producción, generando rápidamente un retorno de la inversión (ROI) para sus clientes europeos.

Yves Nicolas, director del Programa de IA del Grupo en Sopra Steria, afirmó: "El reconocimiento de NelsonHall confirma que nuestra estrategia de IA ha alcanzado la madurez. Hemos optado deliberadamente por un enfoque orientado al impacto: comprender las necesidades reales de nuestros clientes, desarrollar soluciones GenAI fiables y, sobre todo, industrializarlas rápidamente para generar valor operativo donde más se necesita. Ser clasificados como líderes en tantas categorías refleja el compromiso de nuestros equipos y nuestra capacidad para aprovechar la IA para lograr una transformación concreta, medible y duradera".

