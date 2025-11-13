Sprinto presenta nuevas y potentes capacidades de IA para abordar el riesgo y el cumplimiento normativo

(Información remitida por la empresa firmante)

Sprinto lanza capacidades revolucionarias de IA que establecen un nuevo estándar en la industria para el cumplimiento normativo inteligente y autónomo

SAN FRANCISCO, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sprinto, plataforma líder en automatización de GRC y cumplimiento normativo, anunció hoy el lanzamiento de un conjunto avanzado de capacidades de IA diseñadas para hacer que el GRC sea verdaderamente autónomo.

En el centro de este lanzamiento se encuentra AI Playground, una innovadora herramienta para crear acciones personalizadas sin código que permite a los equipos de cumplimiento diseñar, probar e implantar agentes de IA en cuestión de minutos. A diferencia de las herramientas de automatización genéricas, AI Playground aprovecha los datos contextuales del entorno de la organización, incluyendo sus controles, marcos de trabajo y postura de riesgo, para crear agentes que actúan con verdadera inteligencia y precisión.

Entre los ejemplos se incluyen agentes de análisis de riesgos de proveedores, agentes de análisis de brechas de evidencia y agentes de puntuación de riesgos, todos los cuales operan dentro del entorno de cumplimiento de una organización.

Como complemento a Playground, Sprinto ofrece Ask AI, el asistente inteligente de cumplimiento normativo. Permite a los equipos consultar toda su base de datos de cumplimiento y gestión de riesgos para obtener respuestas a preguntas sobre políticas, riesgos y datos de proveedores en lenguaje sencillo. Ask AI pone el conocimiento sobre cumplimiento normativo al alcance de todos en la empresa, brindando respuestas instantáneas y contextualizadas sin necesidad de la intervención de un experto.

"Es imposible para las empresas mantenerse al día con las regulaciones en constante cambio en todas las regiones e industrias", comentó Girish Redekar, cofundador y consejero delegado de Sprinto.

"La tecnología es la única forma escalable de mantenerse al día, y ahí es donde entra Sprinto AI. El objetivo es actuar como un copiloto silencioso para los profesionales de la ciberseguridad, permitiéndoles gobernar y proteger su empresa en la era de la IA".

Todas las nuevas funcionalidades de IA de Sprinto se basan en una arquitectura con intervención humana para garantizar que el factor humano siga siendo el último obstáculo. La plataforma cumple con la norma ISO 42001 para la IA ética, garantiza la estricta privacidad de los datos y nunca utiliza datos de clientes para el entrenamiento de modelos.

Con este lanzamiento, Sprinto impulsa la automatización basada en IA, capacitando a los profesionales de GRC para liderar la próxima ola de innovación en cumplimiento normativo.

Acerca de Sprinto

Sprinto es una plataforma de automatización de GRC y cumplimiento normativo nativa de IA que admite más de 200 estándares de seguridad globales, incluidos SOC 2, ISO 27001, GDPR, HIPAA y PCI-DSS. Con la confianza de más de 3.000 empresas en 75 países, como Anaconda, WeWork y Whatfix, Sprinto ayuda a las organizaciones a prepararse para las auditorías, gestionar los riesgos y escalar con confianza gracias a más de 300 integraciones y automatización basada en IA.

