COMUNICADO: Stars Group publica sus resultados del segundo trimestre de 2018 (10)

Publicado 15/08/2018 13:47:54 CET

A 30 de junio A 31 de de 2018 diciembre de 2017 ------------- ------------- En miles de dólares estadounidenses ---------------- ACTIVOS Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo 1.052.146 283.225 - operacional Efectivo y equivalentes de efectivo 274.862 227.098 - depósitos del cliente Efectivo total y equivalentes de efectivo 1.327.008 510.323 Avances de efectivo restringido y garantías 12.077 7.862 Gastos prepagados y otros activos corrientes 32.058 29.695 Inversiones corrientes- depósitos del cliente 106.074 122.668 Cuentas por cobrar 96.071 100.409 Impuesto sobre la renta por cobrar 16.161 16.540 Derivados - 2.037 --- ----- Activos corrientes totales 1.589.449 789.534 --------- ------- Activos no corrientes Avances de efectivo restringido y garantías 45.739 45.834 Gastos prepagados y otros activos no corrientes 29.892 26.551 Cuentas no corrientes por cobrar 12.472 11.818 Propiedad y equipamiento 54.405 44.837 Impuesto sobre la renta por cobrar 19.013 14.061 Impuestos sobre la renta diferidos 6.110 5.141 Plusvalía y activos intangibles 4.950.655 4.477.350 --------- --------- Activos no corrientes totales 5.118.286 4.625.592 --------- --------- Activos totales 6.707.735 5.415.126 ========= ========= PASIVOS Pasivos corrientes Cuentas por pagar y otros pasivos 265.439 194.187 Depósitos del cliente 380.936 349.766 Provisiones corrientes 22.227 17.590 Derivados 60.347 - Impuesto sobre la renta por pagar 71.881 35.941 Debido a parte relacionada 926 - Parte corriente de la deuda a largo plazo 21.700 4.990 ------ ----- Pasivos Corrientes totales 823.456 602.474 ------- ------- Pasivos no corrientes Deuda a largo plazo 2.705.179 2.353.579 Provisiones a largo plazo 3.145 3.093 Derivados 61.868 111.762 Otros pasivos a largo plazo 88.777 - Debido a parte relacionada 35.124 - Impuesto sobre la renta por pagar 6.676 24.277 Impuestos sobre la renta diferidos 105.098 16.510 ------- ------ Pasivos no corrientes totales 3.005.867 2.509.221 --------- --------- Pasivos totales 3.829.323 3.111.695 --------- --------- CAPITAL Capital de acciones 2.644.866 1.884.219 Reservas (336.980) (142.340) Ganancias retenidas 527.019 561.519 ------- ------- Capital atribuible a los accionistas 2.834.905 2.303.398 de The Stars Group Inc. Interés no controlado 43.507 33 ------ --- Capital total 2.878.412 2.303.431 --------- --------- Pasivos y capital total 6.707.735 5.415.126 ========= =========

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO (SIN AUDITAR)

Seis meses finalizado el 30 de junio ------------------------------- En miles de dólares estadounidenses 2018 2017 ------------------- ---- ---- Actividades operativas Ganancias (pérdidas) netas (80.463) 136.236 Agregar (deducir): Impuestos sobre la renta reconocidos en ganancias netas (2.249) (1.330) Cargas financieras netas 198.710 81.638 Depreciación y amortización 83.843 72.335 Pérdida (ganancia) no realizada en cambio de divisas 68.996 (6.512) Ganancia no realizada en inversiones (164) (779) Deterioro (recuperación de deterioro) de activos intangibles 1.074 (7.312) y activos mantenidos para venta Ganancias netas de los asociados (1.068) - Pérdida (ganancia) realizada en inversions corrientes y pagaré 28 (7.127) Impuestos sobre la renta pagados (15.772) (7.025) Cambios en elementos operativos no de efectivo de capital laboral 18.525 (11.357) Movimiento de pasivo de depósitos del cliente 13.901 (25.282) Otros 10.719 2.488 ------ ----- Influjos de efectivo netos de actividades operativas 296.080 225.973 ======= ======= Actividades de inversión Adquisición de filiales, neto de efectivo adquirido (310.563) (6.513) Adiciones a activos intangibles (11.842) (919) Adiciones a propiedad y equipamiento (9.261) (2.254) Adiciones a costes de desarrollo diferidos (16.190) (10.426) Venta neta de inversiones utilizando depósitos del cliente 16.044 6.682 Liquidación de pagarés - 8.084 Inversión neta en asociados 1.068 - Otros (3.850) (3.584) ------ ------ Flujos de salida de efectivo neto de actividades de inversión (334.594) (8.930) ======== ====== Actividades financieras Emisión de acciones comunes 646.000 - Costes de transacciones en la emisión de acciones comunes (24.225) - Emisión de acciones comunes en relación con las opciones de 27.627 7.222 compra de acciones de los empleados Emisión de la deuda 425.041 - Repago de la deuda (106.493) (12.870) Costes de transacciones en la deuda a largo plazo (23.061) (4.719) Préstamo de parte relacionada 30.918 - Interés pagado (66.278) (65.064) Pago de consideración diferida - (197.510) Ganancia en la liquidación de derivados - 13.904 Adquisición de más interés en filiales (48.240) - Otros - (7.602) --- ------ Flujos de entrada (flujos de salida) de efectivo 861.289 (266.639) neto de actividades de financiación Aumento (reducción) en efectivo y equivalentes de efectivo 822.775 (49.596) Diferencia de cambio de divisa no realizada en efectivo (6.090) 9.346 y equivalentes de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo - comienzo del periodo 510.323 267.684 ------- ------- Efectivo y equivalentes de efectivo - final de periodo 1.327.008 227.434 ========= =======

