- Stat-X y UltraSense™ lideran la próxima generación de sistemas de extinción de incendios en los sectores industrial y de energías limpias de Europa

MINNETONKA, Minn., 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Fireaway Inc., líder mundial en tecnología de extinción de incendios, anuncia el lanzamiento en Europa de los sensores UltraSense™, un avanzado sistema de detección temprana de riesgos diseñado para integrarse a la perfección con los sistemas de extinción de incendios por aerosol condensado Stat-X de la compañía. Juntos, Stat-X y UltraSense ofrecen una solución integral e inteligente para la protección contra incendios, que combina detección rápida, extinción precisa y una fiabilidad inigualable.

UltraSense™ emplea tecnología de detección de vanguardia para identificar cambios térmicos y ambientales ante los primeros indicios de riesgo. Al integrarse con Stat-X, los clientes obtienen una solución de detección y extinción que permite respuestas rápidas y precisas ante incendios de alto riesgo. Estas tecnologías son ideales para la distribución de energía, energías limpias, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), armarios de almacenamiento de baterías de iones de litio, transporte, fabricación e infraestructuras críticas.

A medida que Europa impulsa la innovación industrial y la transformación hacia la energía limpia, crece la necesidad de soluciones de extinción de incendios robustas, certificadas y sostenibles. Los sistemas Stat-X y UltraSense de Fireaway destacan por su rendimiento, certificaciones de seguridad y fiabilidad a largo plazo. El lanzamiento de UltraSense coincide con el 20º aniversario de Fireaway, dos décadas de innovación y protección en entornos críticos.

"La calidad y la certificación son la base de una protección contra incendios fiable", afirmó Fernando Calha, experto técnico y vicepresidente de ventas para Europa de Fireaway Inc. "Las certificaciones UL y UL EU demuestran no solo el cumplimiento, sino también un compromiso con el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad a largo plazo en la que nuestros clientes pueden confiar".

¿Por qué Stat-X es mejor?

A diferencia de los sistemas presurizados tradicionales, las unidades Stat-X son compactas, no requieren mantenimiento y no necesitan una compleja red de tuberías, ofreciendo una protección inigualable con una instalación sencilla y una rápida extinción de incendios sin consumir oxígeno. Para las industrias que gestionan activos críticos, contar con un sistema robusto de extinción de incendios no es opcional, sino esencial. El diseño duradero de Stat-X garantiza una solución resistente y protectora incluso en entornos extremos.

Importancia de la certificación

Tanto Stat-X como UltraSense cuentan con la certificación UL, y Stat-X también posee la certificación UL UE (EN15276-1), lo que garantiza el cumplimiento de los más altos estándares internacionales de fiabilidad y seguridad. La certificación UL asegura que los productos se someten a pruebas rigurosas para verificar su durabilidad, fiabilidad y seguridad, garantizando así su conformidad en los mercados internacionales.

Inversión en calidad

Mediante la innovación continua, Fireaway desarrolla tecnologías que superan las expectativas en cuanto a protección y rendimiento. UltraSense incorpora detección inteligente y diagnósticos en tiempo real, lo que permite una intervención temprana y resultados más seguros.

Stat-X y UltraSense: combinando inteligencia, fiabilidad y certificación para ofrecer el futuro de la seguridad contra incendios.

Para obtener más información, visite ultrasense.net o statx.com.

