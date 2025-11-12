Storyteq de ITG nombrada líder de Gartner® en DAM

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES y CHICAGO, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Storyteq de ITG ha sido nombrada líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para la gestión de activos digitales, tras su reconocimiento como líder en CMP a principios de este año.

Por segundo año consecutivo, la firma de investigación y consultoría tecnológica reconoce a Storyteq como líder en el competitivo sector de la gestión de activos digitales (DAM). ITG atribuye su éxito al uso de IA avanzada en áreas como el etiquetado inteligente para una búsqueda optimizada y el análisis de múltiples fuentes de datos para sugerir el mejor contenido para cada comunicación con el cliente.

Andrew Swinand, consejero delegado de ITG, afirmó: "Estamos encantados con la posición de Storyteq DAM en el Cuadrante de Líderes de DAM, donde se sitúa en la posición más alta en el eje de Integridad de la Visión".

"Nuestra estrategia consiste en desarrollar Storyteq como la columna vertebral de un ecosistema de contenido impulsado por IA. Si bien muchas empresas invierten en IA generativa, las deficientes estrategias de implementación hacen que solo el 5% de los proyectos piloto de IA generen valor".

"Nuestro enfoque busca alcanzar el 100% aprovechando el poder de la IA para organizar y gestionar mejor el contenido a gran escala".

En marzo de 2025, Storyteq también fue nombrado líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para CMP, donde nuevamente se posicionó en la posición más alta en el eje de Integridad de la Visión.

Swinand añadió: "Creemos que ser reconocidos como líderes tanto en DAM como en CMP confirma que estamos en lo cierto al apostar por nuestro enfoque de gestión de contenido orientado a objetos y con inteligencia artificial, que gestiona todo el ciclo de vida del contenido: desde la estrategia, la planificación y los flujos de trabajo hasta la gestión de activos, la implementación y el análisis del rendimiento".

"Una de las principales fortalezas de Storyteq siempre ha sido su configurabilidad y escalabilidad de nivel empresarial, lo que le permite ofrecer soporte empresarial global al satisfacer las necesidades específicas de cada negocio, independientemente del número de usuarios, marcas y mercados que tenga".

"Storyteq también se ha desarrollado para conectarse y funcionar a la perfección con plataformas adyacentes, unificando así toda la actividad y los datos empresariales a nivel global".

Swinand concluyó: "Estoy enormemente orgulloso de nuestros equipos y de su afán por la innovación continua, que ha hecho posible este reconocimiento".

Descargo de responsabilidad sobre la objetividad

Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación, ni recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las mejores calificaciones u otras distinciones. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de su organización de investigación y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner se exime de toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente. Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con su autorización. Reservados todos los derechos.

Acerca de ITG

ITG es el socio líder de Halo, impulsado por IA, en la creación de contenido para empresas de todo el mundo. Elimina la complejidad del marketing y ofrece contenido atractivo con rapidez y a gran escala para impulsar el crecimiento empresarial y reducir los costes de marketing. Entre sus clientes se encuentran Heineken, Microsoft, Samsung, Haloon, KFC y muchos más. ITG cuenta con más de 2.000 empleados en sus oficinas globales y forma parte del portafolio de empresas de Bridgepoint.

Acerca de Storyteq

Storyteq es la plataforma de marketing de contenidos y DAM empresarial líder en el mercado de ITG, impulsada por IA. Unifica las operaciones de marketing e impulsa la eficiencia en cada etapa del proceso de creación de contenido, permitiendo a los profesionales del marketing crear más y mejor contenido con menos recursos. La solución empresarial de Storyteq se adapta a la forma de trabajar única de cada empresa, independientemente de la complejidad de la operación, el número de marcas o las regiones en las que opera. También está disponible como producto preconfigurado: Storyteq Professional.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2820214...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/storyteq-de-itg-nombrada-lider-de-gartner-en-dam-302613617.html