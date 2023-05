Sun Nuclear presenta la cartera de gestión de calidad en evolución y expansión en la reunión ESTRO 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

Oferta integral de productos en radioterapia y control de calidad de imágenes de diagnóstico

MELBOURNE, Fla., 12 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- Sun Nuclear, una empresa de Mirion Medical (Mirion, NYSE: MIR), destacará las últimas innovaciones para la gestión de la calidad en la reunión anual de ESTRO que comenzará el viernes 12 de mayo en Viena, Austria. Las soluciones de QA de diagnóstico por imagen y radioterapia estándar y novedosas de la industria se presentarán en el stand nº 150 de ESTRO durante la reunión, con demostraciones de productos y presentaciones para los usuarios.

El domingo 14 de mayo, Sun Nuclear llevará a cabo su simposio almuerzo anual, en el que se presentarán opiniones de líderes en el campo de la radioterapia. Durante el simposio, Rhydian Caines, M.Sc., de The Clatterbridge Cancer Center NHS Foundation Trust (Liverpool, Reino Unido) presentará la experiencia de su centro con el uso de la plataforma SunCHECK®, incluidos los puntos destacados de su resumen de ESTRO, When no news is good news: commercial automated EPID in vivo dosimetry deployed as a safety check.1 El resumen tiene como objetivo demostrar la eficacia de la plataforma SunCHECK como "una solución eficiente y práctica para el despliegue a gran escala de IVD [dosimetría in vivo] como control de seguridad dentro de un paradigma de tratamiento de VMAT primero".

Soluciones destacadasEn el stand nº 150, Sun Nuclear presentará soluciones integrales que abordan:

Puesta en servicio y control de calidad anual : el sistema de escaneo de agua 3D SunSCAN™* simplifica el escaneo de haces con precisión de clase SRS y un diseño centrado en el usuario.

: el sistema de escaneo de agua 3D SunSCAN™* simplifica el escaneo de haces con precisión de clase SRS y un diseño centrado en el usuario. Gestión de calidad integrada y automatizada : la plataforma SunCHECK potencia la gestión de calidad, con control de calidad centralizado y estandarizado de pacientes y máquinas para programas de radioterapia.

: la plataforma SunCHECK potencia la gestión de calidad, con control de calidad centralizado y estandarizado de pacientes y máquinas para programas de radioterapia. Modalidades de tratamiento convencionales y emergentes : más allá de sus matrices y fantomas estándar de oro, Sun Nuclear ofrece soluciones integrales para programas de tratamiento estereotáctico y guiado por RM, incluidos aquellos con control de movimiento. Se exhibirá el trabajo en progreso MotionCHECK™ 3D para cuantificar y evaluar el movimiento del objetivo y las distorsiones espaciales en RM.

: más allá de sus matrices y fantomas estándar de oro, Sun Nuclear ofrece soluciones integrales para programas de tratamiento estereotáctico y guiado por RM, incluidos aquellos con control de movimiento. Se exhibirá el trabajo en progreso MotionCHECK™ 3D para cuantificar y evaluar el movimiento del objetivo y las distorsiones espaciales en RM. Control de calidad de imágenes de diagnóstico: Sun Nuclear también presentará aspectos destacados de sus carteras de control de calidad de TC, ultrasonido y mamografía.

La plataforma SunCHECK® también se presentará en el stand de GE HealthCare (#1440) en ESTRO, como parte de su exhibición sobre interoperabilidad y flujos de trabajo en oncología radioterápica. El ecosistema iRT de GE HealthCare está programado para ser compatible con el software SunCHECK® Patient.

"Estamos ansiosos por compartir nuestras soluciones integrales para la gestión de calidad con los asistentes de ESTRO. A medida que nuestras ofertas de productos continúan evolucionando, desde soluciones estereotácticas líderes en el mercado hasta soluciones que redefinen el mercado como SunCHECK, ampliamos aún más nuestra gama de soluciones para cubrir más necesidades para el campo de la radioterapia", comentó Luis Rivera, presidente de control de calidad de radioterapia de Mirion Medical.

Para obtener más información sobre las soluciones destacadas y el cronograma de charlas, visite sunnuclear.com/estro.

En 2022, Sun Nuclear pasará a formar parte de Mirion Medical. Los asistentes a ESTRO notarán la nueva marca reflejada en el stand de Sun Nuclear y la inclusión de soluciones CIRS, que ahora forman parte de la marca Sun Nuclear.

Acerca de Sun Nuclear

Sun Nuclear y CIRS son parte de Mirion Medical, un grupo de marcas centradas en el cuidado de la salud dentro de Mirion (NYSE: MIR). Aportamos soluciones innovadoras para centros de Radioterapia y Diagnóstico por Imagen. Más de 5.000 centros oncológicos en todo el mundo confían en nosotros para una gestión de calidad integrada e independiente. Con un enfoque en el soporte continuo, Sun Nuclear tiene como objetivo facilitar la adopción de tecnología, mejorar los flujos de trabajo y mejorar los resultados, para que los proveedores de atención médica puedan lograr resultados reales para la seguridad del paciente. Visítenos: sunnuclear.com. Síguenos: @sunnuclear.

