-Supermicro acelera las cargas de trabajo de IA, juegos en la nube y entrega de medios con nuevos sistemas que soportan Arctic Sound-M de Intel y Gaudi®2 de Intel Habana Labs

Supermicro es el primero en comercializar servidores que incorporan Arctic Sound-M y Gaudi2; Gaudi2 ofrece un aumento del rendimiento 3 veces* de generación en generación; los últimos sistemas se presentan en Intel Vision 2022

SAN JOSE, Calif., 10 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), líder mundial en computación empresarial, almacenamiento, redes y tecnología de computación ecológica, admite dos nuevos aceleradores basados en Intel para las exigentes cargas de trabajo de juegos en la nube, entrega de medios, IA y ML, permitiendo a los clientes desplegar la última tecnología de aceleración de Intel e Intel Habana.

"Supermicro continúa trabajando estrechamente con Intel y Habana Labs para ofrecer una gama de soluciones de servidor compatibles con Arctic Sound-M y Gaudi2 que responden a las exigentes necesidades de las organizaciones que requieren una entrega de medios altamente eficiente y un entrenamiento de IA", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado. "Seguimos colaborando con los principales proveedores de tecnología para ofrecer soluciones de sistema totales optimizadas para aplicaciones para cargas de trabajo complejas, al tiempo que aumentamos el rendimiento del sistema."

Supermicro puede introducir rápidamente en el mercado nuevas tecnologías utilizando un enfoque de Building Block Solutions® para diseñar nuevos sistemas. Esta metodología permite que las nuevas GPU y la tecnología de aceleración se coloquen fácilmente en los diseños existentes o, cuando sea necesario, adaptar rápidamente un diseño existente cuando se necesite para los componentes de mayor rendimiento.

"Supermicro ayuda a ofrecer un procesamiento avanzado de IA y medios con sistemas que aprovechan nuestros últimos aceleradores Gaudi2 y Arctic Sound-M", declaró Sandra Rivera, vicepresidenta ejecutiva y directora general del Grupo de Centros de Datos e IA de Intel. "El Gaudi AI Training Server de Supermicro acelerará el entrenamiento de aprendizaje profundo en algunas de las cargas de trabajo de más rápido crecimiento en el centro de datos".

Arctic Sound-M

Los sistemas de Supermicro con GPU Arctic Sound-M abordarán los exigentes requisitos de los juegos en la nube, la transcodificación y el streaming de medios, la infraestructura de escritorio virtual (VDI), la simulación y la visualización, el aprendizaje automático y la creación de contenidos. Con el primer codificador AV-1 de hardware del sector y la pila de software multimedia de código abierto, Intel Arctic Sound-M mejora drásticamente el rendimiento en comparación con las soluciones de transcodificación y distribución de vídeo basadas únicamente en software y contiene funciones de aceleración para entornos VDI.

Las GPU Intel Arctic Sound-M estarán disponibles inicialmente en el sistema Intel de 2U y 2 nodos con 3 GPU por nodo, en el sistema 4U 10xGPU y en el servidor CloudDC, y se anunciarán otros sistemas a lo largo de este año. Los nuevos servidores de formación de IA de Supermicro incluyen dos procesadores Intel Xeon Scalable de tercera generación y ocho aceleradores Habana Gaudí2 para entornos de formación de IA de alto rendimiento.

Habana Labs Gaudi2

Habana Labs Gaudi2 destaca en una serie de cargas de trabajo que incluyen: aplicaciones de visión como la clasificación de imágenes, la detección de objetos, modelos de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y sistemas de recomendación. El nuevo servidor de formación en IA será la primera implementación comercial con el nuevo Habana Gaudí2 (HL-225) en un chasis de 8U. Este servidor acelerará el entrenamiento de IA a nuevos niveles de rendimiento, combinado con procesadores duales Intel Xeon Scalable de tercera generación y hasta 8TB DRAM. Con 24 bahías de unidades intercambiables en caliente que soportan un amplio almacenamiento local de alto rendimiento, el servidor contiene cantidades significativas de E/S. Además, el acelerador Gaudí2 está disponible con refrigeración por aire (HL-225). Con el Habana Gaudi2, el escalado es fácil y sencillo. Con ROCE, cada acelerador Habana Gaudi2 puede comunicarse con los demás aceleradores Gaudi2 a 700 GB/seg y comunicarse con otros aceleradores Gaudi2 que residen en diferentes servidores a 2,4 TB/seg. Además, cada servidor contiene 6 puertos QSFP-DD que permiten una fácil ampliación para manejar modelos y conjuntos de datos más grandes.

* Gaudi2 comparado con Gaudi, ResNet50 Training (TensorFlow, Images/Sec), basado en datos de Habana Labs

Intel Vision 2022 , Supermicro mostrará las siguientes soluciones en el stand #105:

VSBLTY Reconocimiento facial y análisis de comercios

Manifiesto Taqtile VR/AR

Sistemas multinodos Supermicro (con tecnología Intel Xeon de tercera generación)

Servidor Supermicro X12 Gaudi AI Training

Además, Supermicro organizará una mesa redonda en Intel Vision 2022 con expertos de Supermicro:

Título de la sesión: Nuevos enfoques para los despliegues basados en la nube para el ahorro de costes y recursos

10 de mayo de 2022, 3:15 – 4:15 pm CDT

Michael Clegg , VP&GM 5G / Edge, Supermicro

, VP&GM 5G / Edge, Supermicro Ray Pang , VP de habilitación tecnológica, Supermicro

, VP de habilitación tecnológica, Supermicro Michael Ocampo , director de producto, Supermicro

https://reg.oneventseries.intel.com/flow/intel/vision2022/portal-live/page/session-catalog?tab.day=20220510&search=supermicro

Más información sobre Supermicro www.supermicro.com

Acerca de Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando para ser un proveedor de Soluciones Totales de TI con sistemas de servidores, IA, almacenamiento, IoT y switches, software y servicios, al tiempo que seguimos ofreciendo productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de alto volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos) aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.