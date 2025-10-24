(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro amplía su cartera de soluciones para proveedores de servicios en la nube con el nuevo MicroBlade 6U de 20 nodos con procesadores de la serie EPYC™ 4005 de AMD

El MicroBlade 6U, preparado para el futuro, ofrece una solución informática ecológica y rentable con conmutadores Ethernet integrados, fuentes de alimentación de nivel Titanio con una eficiencia del 96 % y módulos de gestión remota unificados.

Con procesadores AMD EPYC™ 4005, el nuevo MicroBlade ofrece una densidad 3,3 veces mayor que los servidores 1U tradicionales, con hasta 160 servidores con 2560 núcleos de CPU (por rack de 48 U).

Diseñados para computación en la nube, alojamiento web, VDI, inferencia de IA y cargas de trabajo empresariales, los servidores AMD de Supermicro permiten más instancias de servidor por rack.

SAN JOSE, Calif., 24 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia la última incorporación a la familia de servidores con CPU EPYC™ 4005 basados en AMD, optimizados para ofrecer un rendimiento potente, eficiencia y un precio asequible. Supermicro presentará la nueva solución multinodo MicroBlade, ideal para empresas que buscan una solución escalable y rentable con gestión centralizada de energía, refrigeración y redes.

"Seguimos ampliando nuestra cartera con el nuevo Supermicro MicroBlade, que incorpora procesadores AMD EPYC de la serie 4005", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Esta incorporación a nuestra exitosa línea de productos basados en EPYC ofrece una solución informática ecológica y muy rentable para proveedores de servicios en la nube. Un solo rack de 48U puede albergar hasta 160 servidores y 16 conmutadores Ethernet, lo que permite una enorme potencia informática con conmutadores integrados por chasis".

Para más información, visite: https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series

Los sistemas Supermicro MicroBlade con procesador AMD EPYC 4005 se basan en el exclusivo diseño de arquitectura modular de Supermicro para ofrecer eficiencia, escalabilidad y asequibilidad inigualables. Ofrecen una amplia gama de ventajas a los clientes de centros de datos, incluyendo una reducción de cableado de hasta el 95 %, un ahorro de espacio del 70 % y un ahorro de energía del 30 % en comparación con los servidores 1U tradicionales. Esto no solo ayuda a las empresas a maximizar sus ahorros en el coste total de propiedad (TCO), sino que también abre nuevas oportunidades para modernizar eficazmente sus centros de datos.

El Supermicro MicroBlade incorpora un conmutador de red 10 GbE de doble puerto, que simplifica las topologías de red y permite más instancias de servidor por rack. Las funciones de gestión del chasis incluyen módulos de gestión de chasis redundantes, interfaces IPMI estándar abiertas del sector y API Redfish, que reducen la complejidad de la gestión del sistema.

Cada servidor blade MicroBlade admite una CPU AMD EPYC™ 4005 con hasta 16 núcleos, 192 GB de memoria DDR5 y una GPU FHFL de doble ranura. El sistema MicroBlade de 6U puede albergar hasta 20 servidores blade individuales, 2 conmutadores Ethernet, 2 módulos de gestión y ofrece redundancia N+N, lo que proporciona una solución ideal y rentable para hosting dedicado, VDI, juegos en línea e inferencia de IA.

"Diseñamos las CPU AMD EPYC Serie 4005 pensando en nuestros socios de sistemas, creando un procesador que les permite desarrollar soluciones empresariales diferenciadas y rentables", afirmó Derek Dicker, vicepresidente corporativo de Enterprise and HPC Business de AMD. "Las características de memoria y E/S, combinadas con nuestra arquitectura 'Zen 5' más reciente, brindan a nuestros socios tecnológicos la flexibilidad para crear sistemas potentes y asequibles que satisfacen las necesidades específicas de empresas en crecimiento y proveedores de hosting dedicado".

El procesador AMD EPYC™ 4005 es la base de esta innovadora solución, ofreciendo hasta 16 núcleos y 32 subprocesos con un TDP de tan solo 65 W para ofrecer un equilibrio entre rendimiento y eficiencia a un precio asequible. Supermicro MicroBlade TPM 2.0 y AMD Infinity Guard ayudan a los centros de datos a proporcionar una capa adicional de seguridad para proteger sus datos, a la vez que reducen costes y complejidad.

