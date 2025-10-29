Supermicro amplía su colaboración con NVIDIA (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro amplía su colaboración con NVIDIA y fortalece el cumplimiento, la integridad de los datos y la calidad de la fabricación estadounidense de soluciones de infraestructura de IA optimizadas para aplicaciones gubernamentales

Se profundiza la colaboración con NVIDIA para lanzar al mercado en 2026 las plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL144 y NVIDIA Vera Rubin CPX, que ofrecerán una aceleración de atención de IA más de tres veces superior a la de Blackwell Ultra.

Gracias a Data Center Building Block Solutions, Supermicro presenta un sistema compacto NVIDIA HGX B300 de 8 GPU y 2U con diseño a escala de rack basado en OCP, que admite hasta 144 GPU en un solo rack.

La planta de fabricación de Supermicro en San José, California , garantiza que las soluciones se desarrollen, construyan y validen en EE.UU., cumplan con la Ley de Acuerdos Comerciales (TAA) y con la Ley de Compra de Productos Estadounidenses (Buy American Act).

, garantiza que las soluciones se desarrollen, construyan y validen en EE.UU., cumplan con la Ley de Acuerdos Comerciales (TAA) y con la Ley de Compra de Productos Estadounidenses (Buy American Act). Se ofrece soporte para un diseño de referencia completo de NVIDIA AI Factory for Government, con una cartera de soluciones de IA ampliada que incluye la supercomputadora de escritorio Super AI Station basada en NVIDIA GB300 y las nuevas soluciones HPC NVIDIA GB200 NVL4 a escala de rack.

SAN JOSE, Calif., y WASHINGTON, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), proveedor de soluciones de TI integrales para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, presenta esta semana sus avanzadas soluciones de infraestructura de IA en NVIDIA GTC de Washington, D.C., destacando sistemas diseñados para cumplir con los estrictos requisitos de los clientes federales. Supermicro anunció sus planes para lanzar plataformas de IA NVIDIA de última generación, incluyendo NVIDIA Vera Rubin NVL144 y NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX en 2026. Además, Supermicro presenta sistemas fabricados en EE.UU. que cumplen con la Ley de Acuerdos Comerciales (TAA), como el sistema NVIDIA HGX B300 de alta densidad de 2U y 8 GPU con hasta 144 GPU por rack, y una cartera ampliada que incluye una Super AI Station basada en NVIDIA GB300 y las nuevas soluciones HPC NVIDIA GB200 NVL4 a escala de rack.

"Nuestra colaboración ampliada con NVIDIA y nuestro enfoque en la fabricación en EE.UU. posicionan a Supermicro como un socio de confianza para las implementaciones de IA federales. Con nuestra sede corporativa, planta de fabricación e I+D ubicadas en San José, California, en el corazón de Silicon Valley, contamos con una capacidad inigualable para desarrollar, construir, validar y fabricar soluciones pioneras para clientes federales estadounidenses", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Como resultado de muchos años de trabajo conjunto con nuestro socio NVIDIA, también con sede en Silicon Valley, Supermicro se ha consolidado como pionera en el desarrollo de infraestructura de IA en Estados Unidos".

Para más información, visite https://www.supermicro.com/en/accelerato... y https://www.supermicro.com/en/featured/rtx-pro-6000-systems.

Supermicro está ampliando sus últimas soluciones basadas en las GPU NVIDIA HGX B300 y B200, NVIDIA GB300 y GB200, y NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition, que proporcionan un rendimiento informático, una eficiencia y una escalabilidad sin precedentes para cargas de trabajo clave del gobierno federal, como ciberseguridad y detección de riesgos, ingeniería y diseño, atención médica y ciencias biológicas, plataformas de análisis y fusión de datos, modelado y simulación, e infraestructura virtualizada segura.

La apuesta de Supermicro por la fabricación en Estados Unidos es fundamental para su estrategia empresarial. Todos los sistemas optimizados para el gobierno se desarrollan, construyen y validan rigurosamente en su sede central mundial en San José, California, lo que garantiza el pleno cumplimiento de la Ley de Acuerdos Comerciales (TAA) y la elegibilidad para la Ley de Compra de Productos Estadounidenses (Buy American Act). Esta capacidad de producción nacional mejora la seguridad de la cadena de suministro y cumple con los requisitos federales para soluciones tecnológicas confiables y de alta calidad.

Mediante su colaboración con NVIDIA, Supermicro tiene previsto presentar las plataformas NVIDIA Vera Rubin NVL144 y NVIDIA Rubin CPX en 2026. Estas plataformas ofrecerán un rendimiento excepcional en entrenamiento e inferencia de IA en comparación con sus predecesoras, lo que permitirá a las organizaciones gestionar cargas de trabajo de IA complejas con una eficiencia excepcional.

Supermicro también presenta su sistema más compacto, un servidor NVIDIA HGX B300 de 8 GPU y 2U, con un diseño a escala de rack basado en OCP y la tecnología Supermicro Data Center Building Block Solutions. Esta arquitectura admite hasta 144 GPU en un solo rack, ofreciendo un rendimiento y una escalabilidad excepcionales para implementaciones de IA y HPC a gran escala en centros de datos gubernamentales.

Supermicro está ampliando su cartera de productos para el sector público mediante la optimización para el diseño de referencia NVIDIA AI Factory for Government. NVIDIA AI Factory for Government es un diseño de referencia integral que ofrece orientación para la implementación y gestión de múltiples cargas de trabajo de IA, tanto en entornos locales como en la nube híbrida, a la vez que cumple con los requisitos de cumplimiento normativo de las organizaciones que exigen altos estándares de seguridad.

La cartera ahora incluye la Super AI Station basada en NVIDIA GB300 y las soluciones HPC NVIDIA GB200 NVL4 a escala de rack, ambas optimizadas para entornos federales con seguridad, fiabilidad y escalabilidad mejoradas para cumplir con los estrictos estándares gubernamentales.

Soporte para nuevas redes aceleradas

Supermicro, pionera en el desarrollo de nuevas tecnologías NVIDIA, anunció hoy la compatibilidad con la nueva DPU NVIDIA BlueField-4 y la SuperNIC NVIDIA ConnectX-9 en entornos de IA a gigaescala. Estas nuevas tecnologías de infraestructura acelerada, una vez disponibles, se integrarán fácilmente en los nuevos sistemas de IA de Supermicro para proporcionar una mayor velocidad de red, acceso al almacenamiento y descarga de procesamiento de datos a escala de clúster para la próxima generación de infraestructura de IA de NVIDIA. El diseño modular del hardware de Supermicro permitirá la rápida integración de nuevas tecnologías, como la NVIDIA BlueField-4 y la NVIDIA ConnectX-9, en los sistemas existentes con una mínima reingeniería, lo que acelera la comercialización y reduce los costes de desarrollo.

La nueva Super AI Station lleva la potencia de un servidor de IA al escritorio

Supermicro, continuando con su trayectoria como pionera en la implementación de nuevas tecnologías NVIDIA, anuncia la nueva Super AI Station ARS-511GD-NB-LCC con refrigeración líquida. Al integrar el chip GB300 de alto rendimiento, propio de servidores, en un formato de escritorio, esta plataforma, la primera de su clase, ofrece un rendimiento sin precedentes y una potencia de cómputo para IA cinco veces superior a la de las estaciones de trabajo GPU tradicionales basadas en PCIe. Esta nueva Super AI Station es una solución integral para el entrenamiento, el ajuste, la creación de prototipos y el desarrollo de modelos de IA y algoritmos. Puede implementarse localmente para lograr una latencia inigualable y una seguridad de datos total, admitiendo modelos de hasta un billón de parámetros. Esta plataforma autónoma es ideal para agencias gubernamentales, startups, empresas de tecnología avanzada y laboratorios de investigación que no tienen acceso a la infraestructura de servidores tradicional para el desarrollo de IA y que no pueden aprovechar los servicios de IA en la nube o a escala de clúster debido a limitaciones de disponibilidad, coste, privacidad y latencia.

La Super AI Station puede utilizarse en un entorno de escritorio o montado en rack y se entrega como una solución integral todo en uno que incluye:

Superchip de escritorio NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra

Hasta 784 GB de memoria coherente

SuperNIC NVIDIA ConnectX-8 integrada

Refrigeración líquida directa al chip en circuito cerrado para CPU, GPU, ConnectX-8 y memoria

Rendimiento de IA de hasta 20 PFLOPS

Incluye el paquete de software de IA de NVIDIA

Opción de configurar una GPU PCIe adicional para renderizado y aceleración gráfica

Formato de torre de escritorio 5U con opción de montaje en rack

Fuente de alimentación de 1600 W compatible con tomas de corriente estándar

Ya está disponible la solución HPC e IA acelerada por GPU GB200 NVL4 a escala de rack

Supermicro anuncia la disponibilidad general de su plataforma ARS-121GL-NB2B-LCC NVL4 a escala de rack para cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC) e inteligencia artificial (IA) aceleradas por GPU, como simulación molecular, modelado meteorológico, dinámica de fluidos y genómica. Ofrece un rendimiento revolucionario gracias a cuatro GPU Blackwell conectadas mediante NVIDIA NVLink™ y unificadas con dos CPU NVIDIA Grace™ a través de NVLink-C2C. Se pueden conectar hasta 32 nodos por rack mediante la red NVIDIA ConnectX-8, con un ancho de banda de hasta 800 Gbps por GPU. La solución es escalable a nivel de sistema y de rack según los requisitos de la carga de trabajo y puede refrigerarse por líquido mediante unidades de refrigeración líquida (CDU) integradas en el rack o en la fila.

4 GPU B200 y 2 Superchips Grace por nodo con refrigeración líquida directa al chip

4 puertos de red NVIDIA Quantum InfiniBand de 800G por nodo, con 800G dedicados a cada GPU B200 (opciones de NIC alternativas disponibles)

Hasta 128 GPU en un rack NVIDIA MGX de 48U para una densidad de racks en centros de datos sin precedentes

Alimentación mediante barra colectora para una escalabilidad fluida.

Estos sistemas Supermicro son ideales para desarrollar e implementar IA utilizando el software NVIDIA AI Enterprise y los modelos de IA abierta NVIDIA Nemotron.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructura de TI empresarial, en la nube, de IA y 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales que incluye servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de última generación desde la nube hasta el edge para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE. UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escalabilidad y eficiencia, y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). El galardonado portafolio de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus sistemas para cargas de trabajo y aplicaciones específicas, seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos con nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables, que admiten una amplia variedad de formatos, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, fuentes de alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire o refrigeración líquida).

