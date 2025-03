Supermicro aporta un rendimiento y una eficiencia superiores a la IA en la periferia

Systems for AI and embedded workloads

- Los nuevos servidores impulsan una IA más inteligente, más rápida y más eficiente desde el centro de datos hasta el perímetro con toda la gama de procesadores Intel Xeon 6 que admiten más de un 40% más de ancho de banda de memoria y hasta 144 núcleos de CPU

SAN JOSÉ, California y NUREMBERG, Alemania, 12 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) proveedor de soluciones informáticas totales para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, presenta una amplia gama de nuevos sistemas totalmente optimizados para cargas de trabajo edge e integradas. Varios de estos nuevos servidores compactos, que se basan en la última familia de procesadores Intel Xeon 6 SoC (anteriormente con el nombre en clave Granite Rapids-D), permiten a las empresas optimizar la inferencia de IA en tiempo real y habilitar aplicaciones más inteligentes en muchos sectores clave.

A medida que crece la demanda de soluciones Edge AI, las empresas necesitan sistemas altamente fiables y compactos que puedan procesar datos en el extremo en tiempo real, explicó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. En Supermicro, diseñamos y desplegamos la gama más amplia de la industria de sistemas optimizados para aplicaciones desde el centro de datos hasta el extremo. Nuestra última generación de servidores de borde ofrece capacidades avanzadas de IA para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones cerca de donde se generan los datos. Con un aumento de hasta 2,5 veces en el número de núcleos en el borde con un rendimiento mejorado por vatio y por núcleo, estos nuevos sistemas compactos de Supermicro están totalmente optimizados para cargas de trabajo como Edge AI, telecomunicaciones, redes y CDN.

Los nuevos sistemas de la serie SYS-112D de Supermicro están diseñados para ejecutar soluciones Edge AI de alto rendimiento e incorporan el recientemente lanzado SoC Intel Xeon 6 con núcleos P. Estos servidores presentan un mayor rendimiento, un mejor rendimiento por vatio y un mayor ancho de banda de memoria en comparación con las generaciones anteriores de sistemas. Además, los nuevos servidores incluyen aceleración de IA, tecnología Intel QuickAssist con protocolos inalámbricos, tecnología Intel vRAN Boost, Intel Data Streaming Accelerator, etc.

El SYS-112D-36C-FN3P de Supermicro incorpora el SoC Intel Xeon 6 con 36 núcleos P, dos puertos QSFP28 100 GbE, hasta 512 GB de memoria DDR5 y una ranura PCIe 5.0 FHFL para una GPU u otra tarjeta complementaria. Combinado con las tecnologías Intel Media Acceleration y QuickAssist integradas, el sistema resulta ideal para las cargas de trabajo de IA Edge y multimedia, y con un chasis de sólo 399 mm de profundidad y acceso frontal a E/S, puede instalarse fácilmente en entornos con limitaciones de espacio o integrarse en sistemas de mayor tamaño. Otro servidor basado en la misma plataforma, el SYS-112D-42C-FN8P, ofrece una configuración más optimizada para telecomunicaciones, con 8 puertos 25GbE, tecnología GNSS y de sincronización horaria integradas y un modelo SoC Intel Xeon 6 con Intel vRAN Boost. La combinación de estas características convierte a este modelo en una plataforma todo en uno para diversas cargas de trabajo en la red RAN.

Supermicro también presenta dos nuevos sistemas compactos, el SYS-E201-14AR y el SYS-E300-14AR, que están optimizados para IoT e inferencia de IA en el extremo. Ambos sistemas incorporan los procesadores Intel CoreTM Ultra de 15ª generación (nombre en clave Arrow Lake), que cuentan con hasta 24 núcleos y un acelerador de IA NPU (Neural Processing Unit) integrado. Ambos sistemas cuentan con dos puertos de red de 2,5 GbE y conectores para HDMI, Display y USB, y están optimizados para casos de uso en la periferia de la empresa. El SYS-E300 también puede ampliarse con una única ranura PCIe 5.0 x16, que permite la instalación de una tarjeta GPU PCIe, con lo que el sistema amplía su rendimiento para aplicaciones de IA en el perímetro en los sectores de seguridad y vigilancia, comercio minorista, sanidad y fabricación, entre otros.

En el centro de datos edge, los sistemas edge AI de Supermicro pueden instalarse ahora con el procesador Intel Xeon serie 6700/6500 con núcleos P, lanzado recientemente. Este grupo de procesadores está diseñado para el centro de datos empresarial, con el objetivo de lograr un fuerte equilibrio entre rendimiento y eficiencia y ofrecer un rendimiento medio 1,4 veces mejor que la generación anterior en una amplia gama de cargas de trabajo empresariales. La familia de productos 2U Edge AI de Supermicro, como el SYS-212B-FLN2T, combina el nuevo procesador de Intel con hasta 6 aceleradores de GPU de ancho simple en un factor de forma de profundidad corta y E/S frontal que puede desplegarse en el borde de la empresa, así como en entornos de telecomunicaciones y con limitaciones de espacio.

Supermicro en Embedded World

Visite Supermicro en el expositor 208 del pabellón 1 del 11 al 13 de marzo para obtener más información sobre estos nuevos sistemas.

