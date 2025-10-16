Supermicro presenta una nueva línea de negocio, Data Center Building Block Solutions (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro presenta una nueva línea de negocio, Data Center Building Block Solutions, para servicios de gestión y equipamiento de instalaciones de centros de datos

Crea la primera solución integral de centro de datos de la industria para optimizar el tiempo de conexión, el rendimiento y la reducción de costes.

Los bloques modulares de refrigeración líquida permiten configuraciones optimizadas según las cargas de trabajo del cliente y los requisitos del entorno.

Los clústeres prevalidados, a nivel de centro de datos y de rack, se prueban en fábrica según las especificaciones del cliente a escala del centro de datos antes de su envío e implementación en las instalaciones del usuario final.

SAN JOSE, Calif., 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia la disponibilidad de sus Data Center Building Block Solutions® (DCBBS). Estas soluciones, consideradas una nueva línea de negocio para Supermicro, permiten a las organizaciones diseñar, encargar y construir centros de datos completos de un único proveedor, reduciendo el tiempo de puesta en línea (TTO) y mejorando la calidad y la facilidad de mantenimiento. La infraestructura de TI completa del centro de datos ya está disponible, incluyendo servidores, almacenamiento, software de gestión, infraestructura de refrigeración líquida, redes y componentes eléctricos, probados e integrados en las instalaciones de fabricación de Supermicro antes del envío al cliente. Al ofrecer una solución de TI completa, las organizaciones pueden colaborar directamente con Supermicro para simplificar la implementación completa del centro de datos.

"Gracias a nuestra experiencia ofreciendo soluciones a algunos de los mayores operadores de centros de datos del mundo, nos dimos cuenta de que proporcionar una solución completa de infraestructura de TI beneficiará a muchas organizaciones que buscan simplificar la construcción de sus centros de datos", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestro equipo de fabricación global está preparado para colaborar con los clientes en las necesidades específicas de sus centros de datos y suministrar todos los componentes de TI necesarios para un centro de datos moderno y energéticamente eficiente, incluyendo un completo software de gestión de centros de datos. Con esta nueva línea de negocio, ofrecemos servicios para agilizar la construcción y el desarrollo de centros de datos completos. Nuestras opciones de refrigeración líquida están diseñadas y optimizadas específicamente para la última generación de GPU, CPU y otros componentes electrónicos. Estas tecnologías pueden reducir el consumo energético del centro de datos hasta en un 40 % al utilizar los componentes de infraestructura de refrigeración líquida de Supermicro, en comparación con los centros de datos refrigerados por aire existentes".

Para obtener más información, visite: www.supermicro.com/dcbbs

Componentes clave DCBBS Los componentes principales de Supermicro Data Center Building Block Solutions incluyen:

IA y sistemas informáticos

Amplia gama de sistemas optimizados para densidad, eficiencia y escalabilidad con la última tecnología de IA y computación acelerada de NVIDIA, AMD e Intel, en diversos formatos para una amplia gama de cargas de trabajo.



Servidores de almacenamiento de objetos y a petaescala con una amplia gama de socios de redes definidas por software. Estas soluciones están diseñadas para maximizar el rendimiento en cargas de trabajo de IA exigentes.



Placas frías de refrigeración líquida diseñadas por Supermicro, que eliminan hasta el 98 % del calor de los componentes electrónicos calientes de cada sistema de forma eficiente.

Soluciones en rack

Colectores de Distribución de Refrigerante (CDM) y Unidades de Distribución de Refrigerante (CDU) en diversas configuraciones. Los CDM verticales permiten una mayor densidad de servidores. Las CDU en rack de Supermicro pueden alojar hasta 250 kW de capacidad de refrigeración para líquidos, hasta 45 °C, con fuentes de alimentación y bombas redundantes de serie.



Los Intercambiadores de Calor de Puerta Trasera (RDHx) se conectan directamente a la parte trasera del rack del servidor y eliminan el calor cerca de la fuente. Las puertas de refrigeración reducen significativamente la necesidad de aire acondicionado en el centro de datos.



Los conmutadores Ethernet de Supermicro están optimizados para diversas cargas de trabajo, con velocidades de enlace de hasta 800 GbE y un rendimiento de 51,2 Tbps. Los conmutadores Ethernet, InfiniBand y Omni-Path de nuestros socios también están homologados y disponibles según las preferencias del cliente.



Las estanterías de alimentación se están convirtiendo en un requisito para la última generación de racks de servidores y conmutadores de IA integrados. Supermicro ofrece ahora estanterías de alimentación diseñadas para 33 kW por estantería en varios tamaños de rack.



Las estanterías para unidades de respaldo de batería (BBU) son fundamentales para cargas de trabajo empresariales y de misión crítica. Las BBU de Supermicro proporcionan una alimentación de respaldo de 48 V CC de 33 kW durante 90 segundos en caso de fallo de alimentación, lo que permite controlar el estado específico de la aplicación, eliminando así la necesidad de reiniciarla por completo. La BBU de Supermicro está disponible en diferentes configuraciones de rack.



La versatilidad de los racks es clave para el éxito de las implementaciones en centros de datos, y Supermicro ofrece ahora soluciones de rack diseñadas para la última generación de servidores que requieren refrigeración líquida, incluyendo estanterías de alimentación y estanterías para unidades de respaldo de batería.

Soluciones en fila

Las CDU en fila Supermicro pueden alojar varios racks de servidores de alta potencia con refrigeración líquida. Estas CDU en fila pueden enfriar hasta 1,8 MW de calor generado por el servidor y pueden conectarse a varios racks.



Los Sidecars de líquido a aire (L2A) de Supermicro son unidades independientes que absorben el líquido caliente de los servidores y lo enfrían dentro del centro de datos. Estas unidades no requieren modificaciones externas de la infraestructura para la refrigeración líquida y son capaces de enfriar hasta 200 kW de calor generado por el servidor.



Supermicro SuperCluster ofrece unidades escalables en clúster con múltiples racks y estructura de red como soluciones plug-and-play altamente personalizables. Estos sistemas se someten a rigurosas pruebas de validación L11 o L12 antes de su envío, lo que permite a las organizaciones escalar sin problemas su infraestructura de IA desde proyectos piloto hasta implementaciones de producción.

Soluciones de infraestructura del sitio

La conmutación y el cableado de centros de datos son componentes esenciales de las soluciones a escala de centros de datos. La oferta de DCBBS de Supermicro incluye ingeniería de tráfico optimizada con una integración estrecha, diseño y documentación completos de la tecnología de cableado, incluyendo enrutamiento/mapeo de puertos, así como optimización de la longitud del cable. Este servicio de diseño e implementación reduce los costes de TTO, materiales y mano de obra, a la vez que mejora la experiencia del cliente. Los elementos de la estructura de conmutación de red se han convertido en tecnologías integrales para cargas de trabajo que dependen de la colaboración de múltiples sistemas para resolver problemas complejos. Supermicro ofrece una gama de conmutadores que cubren cualquier perfil de aplicación y son de alto rendimiento, resistentes y adaptables.



Supermicro ofrece torres de refrigeración por agua en diversas configuraciones que satisfacen las necesidades de los centros de datos en cuanto a refrigeración. Estas torres se instalan fácilmente y se pueden utilizar varias en paralelo para aumentar la capacidad de refrigeración.



También disponemos de enfriadores secos para regiones con escasez de agua, que ofrecen una opción de refrigeración con baja PUE y baja WUE con el mismo diseño modular que la torre de refrigeración por agua. El enfriador seco de Supermicro incorpora preenfriado por aire adiabático para entornos de alta temperatura, lo que garantiza una disipación eficiente del calor y un rendimiento fiable en diversas condiciones.



Es posible que se requieran generadores en ciertos entornos de centros de datos. La nueva gama de generadores de Supermicro incluye sistemas que pueden suministrar de 500 kW a 3000 kW, lo que proporciona un arranque rápido y una alta aceptación de cargas escalonadas, con interruptores de transferencia automáticos sin interrupciones.



Los transformadores proporcionan una potencia robusta y de baja impedancia para bloques de varios MW, con monitorización inteligente y opciones de alimentación en bucle para implementaciones rápidas y resilientes. Disponibles en un rango de potencia de 750 kVA a 5.000 kVA, estos transformadores son configurables.

Paquete de software de gestión

SuperCloud Composer ® (SCC) es un software integral de gestión del ciclo de vida del centro de datos que supervisa los servidores y las redes del centro, así como la infraestructura de refrigeración líquida. Ofrece una gestión unificada de la refrigeración líquida y a escala de rack en servidores, redes, PDU, CDU, torres de refrigeración y sistemas de terceros. Ofrece gestión de energía, detección avanzada de fugas, protección y alertas para proteger la GPU y la infraestructura de refrigeración. Con capacidad de observación y ajuste a escala, SuperCloud Composer gestiona más de 20.000 hosts a través de un único portal.

SuperCloud Automation Center (SCAC) ofrece automatización empresarial preconfigurada para centros de datos e infraestructura edge, abarcando desde el aprovisionamiento de firmware y SO hasta la habilitación de cargas de trabajo de Kubernetes e IA, garantizando al mismo tiempo la seguridad, la escalabilidad y la gobernanza.



SuperCloud Developer Experience Console (SCDX) ofrece agilidad integral para desarrolladores con aprovisionamiento de autoservicio, flujos de trabajo nativos de IA y observabilidad integrada, lo que permite a los equipos pasar del código al modelo de forma más rápida y segura.



SuperCloud Director (SCD) ofrece control de la nube de IA multiinquilino con computación bare metal integrada, red Ethernet e InfiniBand, y múltiples plataformas de almacenamiento.

Servicios e implementación en sitio

Servicios Globales de Supermicro: Como parte de DCBBS, ya está disponible el nuevo Servicio Profesional de Supermicro. Este servicio ofrece una cartera completa de componentes básicos a nivel de servicio, que incluye el diseño de centros de datos, la validación de soluciones y la implementación profesional in situ. El servicio incluye soporte in situ continuo para garantizar el éxito a largo plazo, junto con una opción de tiempo de respuesta in situ de 4 horas para tiempos de actividad críticos.



Las Soluciones y Servicios para Centros de Datos de Supermicro guían a los clientes desde la construcción en terreno baldío hasta la modernización de la refrigeración aire-líquido. Los servicios de construcción in situ reducen significativamente los plazos de construcción de centros de datos. Nuestras soluciones integrales reducen el tiempo de puesta en marcha y, además, resultan en instalaciones de centros de datos de mayor calidad.

Supermicro se compromete a colaborar con sus clientes para simplificar y reducir el tiempo necesario para construir e implementar centros de datos de vanguardia, muchos de los cuales requieren refrigeración líquida. Un único proveedor ofrece una cartera completa de soluciones a escala de centro de datos, lo que se traduce en una puesta en línea más rápida y una mayor calidad en las implementaciones.

