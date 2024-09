SUSE ha sido Reconocida como Líder en el Magic Quadrant™ de Gartner® de 2024 para la Gestión de Contenedores

(Información remitida por la empresa firmante)

Evaluación basada en la integridad de la visión y la capacidad de ejecución

LUXEMBURGO, 24 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- SUSE líder mundial en soluciones innovadoras, abiertas y seguras de nivel empresarial, anunció hoy que Gartner, Inc. lo ha posicionado en el Cuadrante de Líderes del "Magic Quadrant for Container Management" por su producto Rancher Prime.

Un Magic Quadrant de Gartner es la culminación de una investigación en un mercado específico, que proporciona una amplia visión de las posiciones relativas de los competidores del mercado. Los líderes ejecutan bien su visión actual y están bien posicionados para el mañana.

"A medida que evoluciona el panorama del mercado nativo de la nube, ofrecer soluciones modernas, abiertas y seguras nunca ha sido tan crucial. Nos sentimos orgullosos de haber sido nombrados líderes en el Magic Quadrant de Gartner. Creemos que esto es una prueba de nuestra firme dedicación para ofrecer resultados excepcionales a nuestros clientes", afirma Peter Smails, SVP, General Manager, Enterprise Container Management en SUSE. "Consideramos que este reconocimiento es una muestra de nuestro compromiso de facilitar a las empresas la versatilidad que necesitan para prosperar en un entorno que cambia rápidamente".

La plataforma Rancher Prime se destaca como una solución integral diseñada para dotar a las empresas de una libertad y un control sin precedentes sobre sus entornos. Rancher Prime proporciona un conjunto de herramientas esenciales para la creación de plataformas, que incluyen virtualización, seguridad reforzada, observabilidad de todo el stack y entrega de aplicaciones, seleccionadas para ofrecer visibilidad de todo el entorno, una seguridad sólida y operaciones optimizadas en múltiples nubes, on-premise y en el edge. Con su firme compromiso con la interoperabilidad, la rentabilidad y el soporte de nivel empresarial, Rancher Prime permite a las organizaciones elegir evitar la dependencia de proveedores, optimizar el rendimiento de la infraestructura y acelerar sus procesos de transformación digital.

Gartner Disclaimer:

Magic Quadrant de Gartner para la gestión de contenedores, Dennis Smith, Tony Iams, Michael Warrilow, Wataru Katshurashima y Lucas Albuquerque, 9 de septiembre de 2024.

Gartner no promociona a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner no ofrece garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner y Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos e internacionalmente y se utilizan en este documento con permiso. Reservados todos los derechos.

Acerca de SUSE

SUSE es líder mundial en soluciones empresariales de código abierto innovadoras, fiables y seguras, incluidas SUSE Linux Enterprise, Rancher y NeuVector. Más del 60 % de las empresas Fortune 500 confían en SUSE para impulsar sus cargas de trabajo de misión crítica, lo que les permite innovar en todas partes: desde el centro de datos hasta la nube, pasando por el edge y más allá. SUSE devuelve la esencia al código abierto, colaborando con partners y comunidades para proporcionar a los clientes la agilidad para abordar los desafíos de innovación hoy y la libertad de evolucionar su estrategia y soluciones mañana. Para más información, visite www.suse.com

