Synapse Medicine recauda 25 millones de euros para ayudar a pacientes y sanitarios de todo el mundo a hacer un mejor uso de los medicamentos

- Synapse Medicine anuncia hoy una nueva ronda de financiación de 25M€, liderada por Korelya Capital, el fondo de inversión creado por Fleur Pellerin, que se incorpora al consejo de administración de la compañía. Sus inversores históricos (XAnge, MACSF, BNP Paribas Développement) completan esta ronda. Mutuelles Impact también se incorpora a ella como nuevo inversor. Esta es la tercera captación de fondos en 3 años para la start-up, que suman un total de 35M€.

- El objetivo es acelerar el despliegue de su plataforma Medication Intelligence para el uso adecuado de medicamentos en Europa, Estados Unidos y Japón. Clément Goehrs, cofundadory CEO, también médico y diplomado por la Universidad de Stanford, proseguirá el desarrollo en Estados Unidos creando la oficina de Nueva York.

- La compañía aspira a triplicar su plantilla hasta 150 trabajadores, con contrataciones previstas en París, Burdeos, Berlín, Londres, Nueva York y Tokio durante los próximos dos años.

BURDEOS, Francia, 1 de marzo de 2022 /PRNewswire/ --

Desarrollar un liderazgo internacional en torno al uso adecuado de los medicamentos

El uso adecuado de los medicamentos es un reto de salud mundial. En Estados Unidos, los efectos adversos de los medicamentos causan 1,3 millones de visitas a urgencias y 350.000 hospitalizaciones cada año, con un coste global estimado de más de 528.000 millones de dólares. En Europa, dichos efectos provocan del 8% a 12% de las hospitalizaciones. En Francia, 30.000 muertes y 150.000 hospitalizaciones podrían evitarse cada año.

Para abordar este problema, Synapse Medicine comercializa para instituciones (ANSM, ANS), hospitales (AP-HP, Hospices Civils de Lyon, Institut Gustave Roussy, etc.), actores de la sanidad electrónica ( MesDocteurs, Teladoc Health, etc.) y el público en general (Matmut, etc.) módulos adaptados a sus necesidades. Todos son accesibles a través de su plataforma SaaS, basada en su tecnología patentada "Medication Intelligence". Compuesta por algoritmos de inteligencia artificial, esta plataforma proporciona una visión completa de la información sobre medicamentos para facilitar la toma de decisiones por parte de los profesionales sanitarios. De tal forma, Synapse interviene en cada etapa de la ruta asistencial, permitiendo una atención adaptada al paciente. Con un liderazgo tecnológico demostrado y una excelente tracción comercial en Francia, la empresa se está expandiendo a Estados Unidos, Europa y Asia a través de asociaciones clave con instituciones públicas y privadas.

Captar nuevos talentos para incorporarse a una empresa con impacto

En una fase de hipercrecimiento desde hace 3 años, Synapse Medicine tiene como objetivo seguir contratando nuevos talentos dentro y fuera de Francia, y así llegar a 150 empleados, mediante la apertura de filiales en Europa, Estados Unidos y Japón. La sede central y principal hub de la empresa permanecerán en Burdeos. El equipo está formado actualmente por perfiles experimentados, todos unidos por el deseo de facilitar el día a día a sanitarios y pacientes. El equipo ya ha demostrado que es capaz de tener un fuerte impacto positivo en el sistema sanitario: la empresa se ha distinguido particularmente durante la pandemia, primero ayudando a más de un millón de franceses a través de su iniciativa "covid19-médicaments.com", y luego desplegando a nivel nacional con la ANSM (Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos) su "Medication Shield" para facilitar la gestión de los efectos adversos de la campaña de vacunación. Esta iniciativa ha permitido a la compañía ser galardonada en sanidad electrónica con el prestigioso premio Galien en 2021.

"Nos sedujo la visión de los fundadores de Synapse Medicine, quienes entendieron muy pronto cómo el poder de la inteligencia artificial podría ayudar a nuestros sistemas sanitarios a proteger a pacientes y cuidadores. Nos complace enormemente poder prestar nuestro apoyo al equipo de gestión, principalmente en Estados Unidos y Asia, donde ya pudimos anteriormente acompañar a las empresas de nuestra cartera", declara Fleur Pellerin, presidente de Korelya Capital.

"Nuevamente, estamos apoyando el despliegue de Synapse Medicine, una start-up que descubrimos muy pronto. Ya nos habían seducido los fundadores, representantes de una nueva generación de médicos empresarios, así como el impacto real del producto en materia de salud pública. La participación de Mutuelles Impact en esta captación de fondos, gestionada por XAnge, permitirá sobre todo acelerar los vínculos con los agentes mutualistas y difundir la tecnología entre el gran público", explica Guillaume Meulle, socio gerente de XAnge.

"Estoy muy orgulloso de todo el equipo de Synapse Medicine, de sus valores y de lo que han logrado hasta hoy. Esta captación de fondos nos permitirá fortalecer el equipo para continuar ayudando a profesionales sanitarios y a pacientes de todo el mundo", afirma el Dr. Clément Goehrs, CEO y cofundador de Synapse Medicine.

Acerca de Synapse Medicine:

Fundada por profesionales de la salud, la misión de Synapse Medicine es facilitar en todo lo posible el acceso público a la medicina. La start-up, que colabora con algunos de los mayores hospitales universitarios franceses, ha desarrollado la primera plataforma Medication Intelligence, dedicada al uso adecuado de medicamentos. Referente en esta categoría, su solución 100% independiente ya es utilizada actualmente por miles de profesionales sanitarios.

Contacto de prensa: Valérie Le Goc, directora de marketing - 06 15 15 98 62 - presse@synapse-medicine.com

Acerca de Korelya Capital:

Creado y gestionado por Fleur Pellerin, exministra delegada a cargo de PYMES, Innovación y Economía

Digital y exministra de cultura, Korelya Capital es un fondo de inversión de última etapa que gestiona 500 millones de euros en activos desde sus oficinas en París, Londres y Seúl. Desde su creación en 2016, Korelya Capital ha invertido en los campeones tecnológicos europeos, muchos de los cuales tienen estatus de unicornio (Vestiaire collective, Glovo, Bolt, Ledger, etc.). Korelya Capital apoya a las startups en su desarrollo con la ambición de crear un ecosistema europeo sólido. El fondo también les ofrece oportunidades de desarrollo en Asia gracias a su sucursal en Seúl y su red.

Acerca de XAnge:

XAnge es un fondo de inversión en fase inicial con 600 millones de euros bajo gestión, con sede en París y Múnich. Su equipo inversor acompaña a emprendedores europeos que aspiran a cambiar la vida cotidiana a través de la tecnología, invirtiendo cantidades de 500.000 a 10 millones de euros desde la fase de inicio. Con una tesis de inversión centrada en llevar la tecnología a la mayor cantidad de personas posible, XAnge invierte en los sectores de deeptech, salud, fintech, SaaS y comercio electrónico. XAnge ha apoyado, por ejemplo, a Gleamer (sanidad), Implicity (sanidad), Wandercraft (deeptech), Treefrog (biotecnología) y MDoloris (sanidad). XAnge es la marca de innovación del Grupo Siparex.

XAnge también gestiona el vehículo Mutuelles Impact, un fondo iniciado por Mutualité Française y asesorado por Investir&+. El fondo está financiado por 46 mutuas y se dedica a invertir en empresas de alto impacto en el ámbito de la salud y la prevención.

Contacto de prensa de XAnge: Héloïse Frantz – heloise.frantz@xange.frContacto de prensa de Mutuelles Impact: Nadja Bresous – nadja.bresous@xange.fr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1667017/Synapse_Medicine_Logo.jpg