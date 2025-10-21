Taiwán presenta TCM basada en la evidencia en CPHI Frankfurt 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Stand 12.1 C112 | 28–30 de octubre de 2025

FRANKFURT, Alemania, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El sistema de salud de Taiwán, clasificado como el número 1 a nivel mundial en el Índice de Atención Médica 2024 de CEOWORLD Magazine, se basa en la integración de la medicina moderna con la Medicina Tradicional China (TCM) de eficacia probada. En CPHI Frankfurt 2025, organizado por el Instituto de Investigación Económica de Taiwán, el Pabellón de Medicina Tradicional China de Taiwán (stand 12.1 C112) destacará cómo Taiwán combina la validación científica con siglos de sabiduría herbal para crear soluciones innovadoras para la salud global.

Un enfoque central es la serie de innovaciones nacionales en TCM desarrolladas por el Instituto Nacional de Investigación de Medicina China (NRICM): NRICM101 y NRICM102 para la COVID-19, NRICM201 para la demencia y NRICM301 para la recuperación tras un accidente cerebrovascular. Entre estas, solo NRICM101 y NRICM102 han llegado al mercado, ampliamente reconocidas durante la pandemia como un ejemplo de TCM basada en la evidencia.

Chuang Song Zong, una empresa con 150 años de historia, es un fabricante clave de NRICM101, que se exporta a Singapur y Tailandia. La compañía también suministra productos clásicos de medicina tradicional china a mercados como Suiza, además de ofrecer productos de medicina tradicional china personalizados (OEM/ECM) y suplementos dietéticos.

Li Kang Biotech lleva NRICM101 y NRICM201 al escenario internacional, junto con una amplia gama de tés, gránulos de hierbas, suplementos y remedios tópicos. Con la certificación GMP y su experiencia en ODM/OEM, Li Kang se expande a los mercados internacionales.

Timing Pharmaceutical, otro fabricante de NRICM101, recuerda el esfuerzo colectivo del sector de la medicina tradicional china de Taiwán durante la pandemia. "Trabajamos día y noche como parte del equipo nacional para satisfacer la urgente demanda nacional e internacional", declaró Yung-Ning Chan, presidenta de la compañía. Hoy, la compañía incorpora las cápsulas de hierbas K-Cup y los aerosoles tópicos a su catálogo.

Taiwan Three Mast se posiciona como especialista en el alivio del dolor, ofreciendo parches medicinales a base de agua y tabletas herbales funcionales que modernizan los remedios tradicionales para el uso diario.

Grape King Bio integra fórmulas de TMC a base de hierbas con innovaciones en hongos impulsadas por la biotecnología, creando nutracéuticos que apoyan la salud inmunológica y el metabolismo.

"Taiwán ha demostrado cómo la medicina tradicional puede desempeñar un papel en la atención médica moderna cuando cuenta con el respaldo científico", afirmó el Dr. Yi-Chang Su, Director del Departamento de Medicina y Farmacia China (DCMP) y del NRICM del Ministerio de Salud y Bienestar Social (MOHW) de Taiwán. "Al involucrar a socios globales en CPHI Frankfurt, esperamos impulsar la colaboración, la innovación y las oportunidades para la TMC en todo el mundo".

El Pabellón de Taiwán albergará demostraciones de productos y encuentros comerciales durante toda la exposición, invitando a profesionales de la salud, distribuidores y socios potenciales a explorar el futuro de la TMC basada en la evidencia.

