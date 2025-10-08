(Información remitida por la empresa firmante)

-Tata Communications lanza una plataforma Voice AI para transformar la experiencia del cliente de BFSI con velocidad, escalabilidad e inteligencia integrada

Primera plataforma integral de voz a voz Voice AI de la industria, diseñada para transformar la experiencia del cliente de BFSI.

Solución totalmente escalable, compatible con más de 40 idiomas, tanto indios como internacionales, lista para impulsar la interacción con el cliente en todos los sectores a nivel mundial.

MUMBAI, India, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Tata Communications, una empresa líder mundial en tecnología de comunicaciones, anunció hoy el lanzamiento de su plataforma Voice AI, impulsada por Agentic AI. Esta solución de interacción con el cliente, pionera en el sector, ofrece toma de decisiones instantánea, fluidez multilingüe y una latencia inferior a 500 milisegundos. Esto establece un nuevo referente en la tecnología de interacción con el cliente al permitir interacciones personalizadas, contextuales e integradas a la perfección en todos los canales, redefiniendo así la forma en que las instituciones financieras conectan con sus clientes..

Impulsando la adopción de tecnología financiera a nivel empresarial, Tata Communications Voice AI se sustenta en su extensa red global de voz y su plataforma de IA con agentes, además de estar impulsada por Tata Communications AI Cloud para garantizar seguridad y escalabilidad. En línea con la estrategia de la empresa, la plataforma inteligente se conecta directamente con las API y plataformas fintech de los clientes, optimizando la experiencia completa del cliente, desde el inicio hasta la resolución.

La plataforma admite interacciones en más de 40 idiomas, tanto indios como internacionales, incluyendo hindi, tamil, español, mandarín y más. Ofrece transcripción en tiempo real, resúmenes de llamadas y análisis de sentimientos. Sus principales capacidades incluyen retención de contexto en todas las sesiones, flujos de diálogo adaptativos, traducción de idiomas en tiempo real, orquestación multiagente, análisis de llamadas en tiempo real e integración con sistemas para transferencias humanas. Si bien la plataforma es independiente del sector, ofrece soluciones con plantillas adaptadas a las necesidades de fintech y BFSI.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Plataforma unificada de voz a voz: Arquitectura integrada con latencia <500 ms para interacciones instantáneas.

Arquitectura integrada con latencia <500 ms para interacciones instantáneas. Trayectorias de IA con agentes: Inteligencia orientada a resultados que se conecta directamente con las API empresariales y las plataformas fintech, ejecutando tareas desde el inicio hasta la resolución.

Inteligencia orientada a resultados que se conecta directamente con las API empresariales y las plataformas fintech, ejecutando tareas desde el inicio hasta la resolución. Interacciones omnicanal que impulsan experiencias de cliente fluidas y contextuales a través de voz, chat y aplicaciones.

que impulsan experiencias de cliente fluidas y contextuales a través de voz, chat y aplicaciones. Multilingüe y adaptable al acento: Compatible con más de 40 idiomas globales y de la India , cambio dinámico de idioma y voces de marca auténticas.

Compatible con más de 40 idiomas globales y de la , cambio dinámico de idioma y voces de marca auténticas. Con tecnología de Tata Communications AI Cloud para mayor seguridad y escalabilidad.

A.S. Lakshminarayanan, director general y consejero delegado, Tata Communications, dijo: " Lo que diferencia a la plataforma Tata Communications Voice A es que no es solo una herramienta. Es una plataforma escalable y empresarial, diseñada para ofrecer resultados reales. Impulsada por Agentic AI, ofrece inteligencia integrada donde Voice AI se integra en las experiencias del cliente para abordar una amplia gama de casos de uso que ya estamos descubriendo en conjunto con nuestros clientes. Diseñada para ofrecer velocidad, escalabilidad y fiabilidad, va más allá de los pilotos y las pruebas de concepto para proporcionar a las empresas una forma probada de ofrecer interacciones más empáticas en cada punto de contacto."

