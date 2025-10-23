TCL y F-Secure unen fuerzas para redefinir la conectividad segura y fluida

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En el marco de Network X 2025, TCL, un referente global en soluciones de conectividad y tecnología de pantallas, y F-Secure, líder en ciberseguridad, han formalizado una alianza estratégica.

Esta colaboración fusiona la excelencia de TCL en soluciones de conectividad con la avanzada tecnología de ciberseguridad de F-Secure. El objetivo es proporcionar a operadores y usuarios finales una experiencia digital excepcionalmente segura y fiable, gracias a la integración de capacidades de seguridad de última generación en los productos de banda ancha fija (FBB), acceso inalámbrico fijo (FWA) y banda ancha móvil (MBB) de TCL.

En 2024, TCL se posicionó entre los tres principales proveedores mundiales en envíos de banda ancha móvil. Como referente en soluciones de banda ancha 5G, TCL desarrolla soluciones FBB, FWA y MBB enriquecidas con tecnologías punteras como IA, Wi-Fi 7 y 5G-A. Estas soluciones están diseñadas para ofrecer una conectividad inigualable, segura y adaptada a las exigencias de los estilos de vida digitales modernos. Por ejemplo, sus productos FWA, equipados con 5G AI CPE, garantizan una conectividad inteligente y ultrarrápida para entornos tanto residenciales como comerciales.

Por su parte, los productos FBB integran routers Wi-Fi 7 mesh de alta calidad, así como gateways de fibra GPON y XGS-PON. Estos dispositivos aseguran una cobertura total en el hogar, permitiendo transmisiones sin retrasos, experiencias de juego fluidas y conectividad estable para todos los dispositivos. Adicionalmente, los productos MBB, que incluyen dongles 5G y dispositivos Wi-Fi móviles, brindan un acceso a Internet ultra portátil y fiable, facilitando una conectividad robusta ideal para el trabajo a distancia, los viajes y el entretenimiento sobre la marcha.

Frente a la complejidad de los escenarios de uso de la red y la creciente demanda de conectividad, el énfasis en el rendimiento y la fiabilidad adquiere una importancia crucial, especialmente ante la creciente inquietud de los consumidores por la ciberseguridad. Un estudio de F-Secure revela que el 77% de los usuarios se preocupa por su seguridad en línea, mientras que las pérdidas globales por estafas ascendieron a 1,03 billones de dólares en 2024 (Global Anti-Scam Alliance, 2024). Además, el 81% de los consumidores espera que su proveedor de Internet les ofrezca protección, lo que subraya la relevancia de estas expectativas (F-Secure).

Para abordar estos desafíos, TCL se ha asociado con F-Secure para integrar seguridad de primer nivel directamente en sus dispositivos de conectividad. Esta colaboración permite incorporar las avanzadas tecnologías de ciberseguridad y la inteligencia global sobre amenazas de F-Secure en las soluciones de TCL, ofreciendo una protección completa y multicapa.

La solución proporciona seguridad para el hogar inteligente al bloquear conexiones maliciosas y detectar comportamientos anómalos en los dispositivos. Asimismo, protege las actividades de navegación y banca mediante el bloqueo automático de malware y sitios de phishing, basado en un análisis riguroso de la reputación de las URL. Además, asegura la privacidad al impedir que los sitios de rastreo recopilen datos de los usuarios y frena virus, troyanos y ransomware.

A diferencia de las soluciones de seguridad tradicionales que requieren instalación y configuración manuales, el enfoque integrado en el router de F-Secure ofrece una seguridad automática y siempre activa, sin necesidad de intervención del usuario. Esto establece una robusta barrera de seguridad para todos los dispositivos conectados. En definitiva, esta integración garantiza una defensa proactiva contra las amenazas cibernéticas y las estafas en línea en constante evolución, sin comprometer la velocidad de la red ni la experiencia del usuario.

"Gracias a nuestra colaboración con F-Secure, TCL ha incorporado capacidades avanzadas de ciberseguridad a sus soluciones integrales de banda ancha, brindando una protección robusta y centrada en el usuario. Esta abarca seguridad para los dispositivos, medidas de protección de la privacidad y gestión inteligente", afirmó Jesse Wu, director general de TCL Smart Connected Devices. "Esta asociación refuerza el compromiso de TCL de ofrecer soluciones de conectividad fiables, seguras y eficientes, con un rendimiento de red de alta velocidad en el que los usuarios pueden confiar en todo momento y lugar."

"Estamos encantados de colaborar con TCL para elevar la seguridad de toda su cartera de productos y soluciones", afirma Dmitri Vellikok, vicepresidente de Seguridad Integrada de F-Secure. "Al integrar las avanzadas capacidades de ciberseguridad de F-Secure, los dispositivos inteligentes conectados de TCL ofrecen a los operadores y usuarios una protección multicapa contra las amenazas online, salvaguardando eficazmente su información personal."

Sobre F-SecureF-Secure hace que cada momento digital sea más seguro para todos. Ofrecemos experiencias de seguridad brillantemente sencillas y sin complicaciones que facilitan la vida a las decenas de millones de personas a las que protegemos y a nuestros más de 200 socios proveedores de servicios. Durante más de 35 años, hemos liderado el sector de la ciberseguridad, inspirados por un espíritu pionero nacido de un compromiso compartido de mejorar trabajando juntos.

Sobre TCL TCL es una marca líder en electrónica de consumo y líder mundial en la industria de la televisión. Con presencia en más de 160 mercados de todo el mundo, TCL se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, como televisores, sistemas de audio, electrodomésticos, dispositivos móviles, gafas inteligentes, pantallas comerciales y mucho más. Para obtener más información, visite el sitio web de TCL en https://www.tcl.com.

