Techtronic Industries entrega sólidos resultados en el primer semestre de 2024

EL MARGEN BRUTO SE EXPANDIÓ AL 39,9%, EL BENEFICIO NETO AUMENTÓ A 550 MILLONES DE DÓLARES

HONG KONG, 6 de agosto de 2024/PRNewswire/ -- Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" o el "Grupo") (código bursátil: 669, OTCQX: TTNDY, TTNDF), líder mundial en herramientas profesionales inalámbricas, herramientas de bricolaje y equipos eléctricos para exteriores, se complace en anunciar los resultados consolidados no auditados de la empresa y sus filiales para el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024. TTI aumentó las ventas en el primer semestre de 2024 a 7.300 millones de dólares estadounidenses, un 6,3 % más en moneda declarada y un 6,6 % más en moneda local. MILWAUKEE registró un crecimiento de ventas de dos dígitos en moneda local y RYOBI superó al mercado.

TTI presentó sólidos resultados en el primer semestre, con un aumento de las ventas del 6,3 % hasta los 7.300 millones de dólares y del beneficio neto del 15,7 % hasta los 550 millones de dólares.

Nuestro negocio insignia MILWAUKEE aumentó las ventas un 11,2 % en moneda local, lo que amplió nuestra posición de liderazgo como la marca de herramientas eléctricas profesionales número uno en todo el mundo.

El margen bruto mejoró 67 puntos básicos hasta el 39,9 % en el primer semestre de 2024.

Entregamos un flujo de caja libre récord en el primer semestre de 508 millones de dólares y mejoramos el apalancamiento hasta el 9,2 %.

El 21 de mayo de 2024, Steven Philip Richman fue designado consejero delegado de TTI.

El margen bruto mejoró 67 puntos básicos hasta el 39,9% en el primer semestre de 2024. Terminamos el primer semestre de 2024 con 4.027 millones de dólares de inventario, una reducción de 71 millones de dólares respecto del cierre de 2023 y 554 millones de dólares en comparación con el primer semestre del año pasado. Entregamos 626 millones de dólares de EBIT en el primer semestre, creciendo un 11,8% respecto del período comparable en 2023. El margen EBIT como porcentaje de las ventas fue del 8,6%, un aumento de 42 puntos básicos respecto del primer semestre de 2023. La utilidad neta aumentó un 15,7% hasta los 550 millones de dólares. Los costes netos por intereses para el primer semestre disminuyeron un 34,0% hasta los 32 millones de dólares, lo que refleja nuestra reducción pendiente en la deuda de mayor coste y la utilización efectiva de las facilidades de tasa de interés más baja. Las ganancias por acción también aumentaron un 15,8% hasta los 30,12 centavos de dólar. El capital de trabajo como porcentaje de las ventas mejoró 409 puntos básicos hasta el 18,7% en comparación con junio de 2023. El apalancamiento mejoró hasta el 9,2%, ya que generamos un flujo de caja libre positivo de 508 millones de dólares en el primer semestre de 2024, una mejora de 207 millones de dólares con respecto al primer semestre de 2023. Estamos bien posicionados para seguir impulsando una fuerte conversión de flujo de caja libre en los próximos años.

El segmento de equipos eléctricos de TTI aumentó sus ventas un 7,1 % en moneda local hasta los 6.900 millones de dólares. El negocio de MILWAUKEE registró otro período de crecimiento de dos dígitos en el primer semestre, y terminó el período con un aumento del 11,2 % en moneda local. Nuestro grupo de negocios de consumo presentó sólidos resultados en el primer semestre de 2024. Liderado por un sólido desempeño en exteriores, RYOBI presentó un crecimiento de ventas de un dígito medio en comparación con el primer semestre del año pasado. Nuestro negocio de cuidado y limpieza de pisos para consumo presentó una mejora de ganancias de 9,1 millones de dólares estadounidenses e ingresos de 428 millones de dólares estadounidenses, que fueron comparables a los ingresos generados durante el primer semestre del año pasado.

Los directores han resuelto declarar un dividendo provisional de 108,00 centavos de Hong Kong (aproximadamente 13,90 centavos de dólar) (2023: 95,00 centavos de Hong Kong (aproximadamente 12,23 centavos de dólar)) por acción para el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2024. El dividendo provisional se pagará a los accionistas que figuran en el registro de miembros de la Compañía el 6 de septiembre de 2024. Se espera que el dividendo provisional se pague el 19 de septiembre de 2024 o alrededor de esa fecha.

Horst Julius Pudwill, presidente de TTI, comentó, "Obtuvimos resultados sobresalientes en el primer semestre de 2024, incluida la generación de un sólido flujo de efectivo libre y el fortalecimiento de nuestro balance general mediante una gestión disciplinada del capital de trabajo. Con el ascenso de Steven Philip Richman a consejero delegado y el amplio grupo de talentos que lo respalda, estamos muy bien posicionados para seguir haciendo crecer el mercado en general y ampliar nuestra posición de liderazgo."

Steven Philip Richman, consejero delegado de TTI, explicó, "Nuestro rendimiento en el primer semestre demuestra nuestro enfoque en ampliar nuestra posición de liderazgo en el mercado dentro de nuestro grupo de negocios MILWAUKEE y Consumer, al mismo tiempo que logramos un sólido desempeño financiero. Seguimos enfocados en nuestra estrategia de invertir en nuevos productos tecnológicamente avanzados y demostrablemente mejores, y en personas excepcionales para impulsar nuestro crecimiento".

Acerca de TTI

TTI es líder mundial en tecnología inalámbrica que abarca herramientas eléctricas, equipos eléctricos para exteriores, productos de limpieza y cuidado de pisos para usuarios profesionales, industriales, de bricolaje y de consumo en los sectores del hogar, la construcción, el mantenimiento, la industria y la infraestructura. La empresa tiene una base construida sobre cuatro impulsores estratégicos: marcas poderosas, productos innovadores, personas excepcionales y excelencia operativa, que reflejan una visión expansiva a largo plazo para avanzar en la tecnología inalámbrica. La estrategia de crecimiento global de la búsqueda incesante de la innovación de productos ha llevado a TTI a la vanguardia de sus industrias, manteniendo al mismo tiempo altos estándares ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. La poderosa cartera de marcas de TTI incluye herramientas eléctricas, accesorios y herramientas manuales MILWAUKEE, RYOBI y AEG, productos para exteriores RYOBI, productos de diseño y medición EMPIRE, y productos y soluciones de limpieza para el cuidado de pisos HOOVER, VAX, DIRT DEVIL y ORECK.

Fundada en 1985 y cotizando en la Bolsa de Valores de Hong Kong Limited en 1990, TTI es una de las acciones que componen el índice Hang Seng, el índice Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark, el índice FTSE RAFI™ All-World 3000, el índice FTSE4Good Developed y el índice MSCI ACWI. La empresa también cotiza en el OTCQX Best Market bajo los símbolos "TTNDY" y "TTNDF". Para obtener más información, visite www.ttigroup.com.

Todas las marcas comerciales mencionadas, excepto AEG, OTCQX y RYOBI, son propiedad del Grupo. AEG es una marca registrada de AB Electrolux (publ.) y se utiliza bajo licencia. OTCQX es una marca registrada de OTC Markets Group Inc. RYOBI es una marca registrada de Ryobi Limited y se utiliza bajo licencia.

