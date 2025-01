Esta tecnología en CES 2025 podría hacer realidad sus propósitos de Año Nuevo

Speediance-CES-Halls D #55532 at The Venetian Expo

LAS VEGAS, 8 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- ¿Podría ser este el año en que sus objetivos de fitness finalmente se cumplan?

Speediance, el líder emergente en fitness inteligente, trae tecnología innovadora a CES 2025, prometiendo revolucionar la forma en que abordamos la salud y el bienestar. En el centro de su presentación se encuentran dos innovaciones emblemáticas: Gym Monster 2, un gimnasio doméstico todo en uno que se adapta a cada necesidad de entrenamiento, y VeloNix Stationary Bike, una bicicleta de spinning que se combina con una bicicleta de entrenamiento que redefine el entrenamiento cardiovascular con la precisión de un motor eléctrico. Ambas están diseñadas para hacer que el entrenamiento de primera clase sea accesible en cualquier momento y en cualquier lugar, con personalización impulsada por IA y un enfoque en la seguridad y la experiencia del usuario. Estos productos forman parte de la visión de Speediance de hacer que el fitness en casa sea accesible para todos, permitiendo a las personas entrenar como profesionales desde la comodidad de su propio espacio. Pero la ambición de Speediance va mucho más allá de los equipos de fitness. Con la vista puesta en 2025, la empresa está preparada para ampliar su gama de productos en un ecosistema totalmente integrado que fusiona el entrenamiento con IA, el control de la salud y el apoyo al estilo de vida. El objetivo es crear un ciclo cerrado sin fisuras para los usuarios: seguimiento - análisis - sugerencia - acción - seguimiento. Al incorporar IA con información multimodal, Speediance planea ofrecer recorridos de fitness altamente personalizados, mientras que el sistema registra cada acción, realiza un seguimiento del progreso y ajusta los entrenamientos en función de los datos en tiempo real. "Todo el mundo cree que la IA definirá el futuro, pero la verdadera pregunta es: ¿dónde puede la IA tener el mayor impacto?", afirmó Liu Tao, consejero delegado de Speediance. "Creemos que el fitness es una aplicación perfecta. Con grandes modelos de lenguaje (LLM) que analizan continuamente los datos de los usuarios y nuestro sistema digital que registra cada movimiento, estamos creando un ecosistema integral que no solo sigue el progreso, sino que evoluciona con el usuario. Este es el siguiente paso para revolucionar la industria de la salud y el bienestar". La visión de Speediance no se limita a la actividad física. La empresa busca utilizar la IA para brindar apoyo integral al estilo de vida, ayudando a los usuarios a lograr su máximo bienestar físico y mental. Al integrar a la perfección el control y el entrenamiento de la salud, Speediance pretende ser más que una simple herramienta de fitness: se convertirá en un socio en el camino hacia el bienestar general de los usuarios. Visite Speediance en CES 2025 y descubra cómo la tecnología puede convertir los propósitos en resultados. No se trata solo de fitness: es una revolución en la salud y el estilo de vida.

Fechas de la exposición: 7 - 10 de enero, Número de stand: Halls D #55532 en The Venetian Expo, 201 Sands Ave, Las Vegas, Nevada.

