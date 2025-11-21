Testsigma lanza Atto 2.0, impulsando las pruebas autónomas para los equipos de software modernos

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN FRANCISCO, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Testsigma, una de las plataformas de pruebas de software con IA de mayor crecimiento, ha presentado Atto 2.0, un importante avance en pruebas autónomas que ayuda a los equipos de control de calidad a mantenerse al día con la velocidad y la complejidad del desarrollo de software moderno. A medida que los ciclos de lanzamiento se aceleran y los cambios de producto son continuos, Atto 2.0 reduce el tiempo de preparación de las pruebas y, al mismo tiempo, mejora la cobertura mediante el análisis del comportamiento real del usuario y la detección de escenarios no probados.

A principios de este año, Atto introdujo un nuevo enfoque en las pruebas impulsadas por IA, ayudando a los equipos a crear y mantener pruebas de forma sencilla y automatizada. Atto 2.0 profundiza en este enfoque, incorporando inteligencia adaptativa, proactiva y contextual al flujo de trabajo principal de las pruebas. El sistema opera continuamente en segundo plano, monitorizando los cambios relevantes y detectando las áreas que requieren atención por parte del control de calidad, lo que permite a los equipos anticiparse a los problemas en lugar de reaccionar a última hora.

Diseñada para las realidades de la entrega de software moderna

Los ciclos de lanzamiento acelerados a menudo dejan a los equipos de control de calidad sin tiempo para planificar la cobertura, priorizar riesgos y validar los cambios antes de la implementación. Atto 2.0 soluciona este problema monitorizando las actualizaciones en tiempo real, comprendiendo su impacto en los flujos de trabajo clave y actualizando automáticamente las pruebas afectadas, lo que garantiza que cada ciclo comience con un conjunto de pruebas alineado y listo.

Al basar sus decisiones en el comportamiento real de los usuarios y resaltar dónde es más probable que surja el riesgo, Atto 2.0 mantiene la cobertura relevante, precisa y centrada en lo que más importa.

Tres fortalezas principales que impulsan Atto 2.0

Adaptada

Atto 2.0 responde al instante a los cambios del producto y a la evolución de las funcionalidades. Redefine la cobertura de las pruebas a medida que el producto crece y ayuda a los equipos de control de calidad a mantenerse al día con la última versión con una mínima intervención manual.

Proactiva

Atto 2.0 descubre nuevas rutas de usuario en la aplicación que la planificación tradicional suele pasar por alto. Las capacidades de autorreparación de Atto ahora utilizan la intención del usuario, no solo entradas a nivel de código como la automatización tradicional, lo que permite correcciones más precisas y un mantenimiento significativamente menor. Como resultado, Atto mantiene, actualiza y genera pruebas automáticamente para que los conjuntos de pruebas en Testsigma estén siempre listos.

Consciente del contexto

Atto 2.0 identifica el impacto real de los cambios al conectar las actualizaciones con los flujos de usuario y los patrones históricos. Detecta áreas de riesgo significativas y filtra el ruido, y los equipos obtienen claridad sobre lo que requiere atención en cada etapa del lanzamiento.

Un sistema de pruebas preparado para el desarrollo moderno

Al funcionar continuamente en segundo plano y mantener la cobertura alineada con la evolución de las aplicaciones, Atto 2.0 elimina las dificultades a lo largo del ciclo de vida de las pruebas. Refuerza la cobertura, reduce el tiempo de preparación para los lanzamientos y permite una entrega más rápida y segura.

"Atto 2.0 supone un importante avance para las pruebas de software", afirmó Rukmangada Kandyala, fundador y consejero delegado de Testsigma. "Al hacer que las pruebas sean adaptativas, proactivas y sensibles al contexto, proporciona a los equipos de control de calidad un sistema que se mantiene en sintonía con el desarrollo de software moderno y permite lanzamientos rápidos y seguros incluso en los ciclos más exigentes".

Atto 2.0 ya está disponible para todos los clientes de Testsigma.

El evento de lanzamiento virtual global, que tendrá lugar el 3 de diciembre de 2025, mostrará las nuevas capacidades a través de una demostración en vivo e incluirá una sesión de preguntas y respuestas con el equipo de Atto 2.0.

Acerca de Testsigma

Testsigma es una plataforma de automatización de pruebas basada en agentes, impulsada por agentes de IA que trabajan junto con los equipos de control de calidad para simplificar las pruebas, acelerar los lanzamientos y mejorar la calidad en aplicaciones web, móviles, de escritorio, API y aplicaciones como Salesforce y SAP.

En el núcleo de Testsigma se encuentran Testsigma Copilot y Atto, un asistente de IA para equipos de control de calidad que moviliza un equipo de agentes de IA para planificar, diseñar, desarrollar, ejecutar, mantener y optimizar pruebas de forma autónoma. La plataforma también proporciona gestión integral de pruebas con agentes, potentes funcionalidades integradas como pruebas visuales, de accesibilidad, de compatibilidad entre navegadores y dispositivos, y una extensibilidad perfecta mediante más de 30 integraciones nativas y aplicaciones personalizadas.

Utilizada por Nestlé, KFC, DHL, Samsung, Zeiss, Nokia y más, Testsigma permite a los equipos de ingeniería de calidad acelerar sus pruebas sin esfuerzo, garantizando así la entrega de software de alta calidad con confianza.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828785...Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2768378...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/testsigma-lanza-atto-2-0--impulsando-las-pruebas-autonomas-para-los-equipos-de-software-modernos-302623169.html