The Austin Company da la bienvenida a The Austin Company of UK de nuevo al redil

The Austin Company - THE AUSTIN COMPANY/PR NEWSWIRE

CLEVELAND, 10 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- The Austin Company, una empresa de diseño y construcción fundada hace más de 140 años, da la bienvenida a The Austin Company of UK nuevamente a su organización.

The Austin Company (US) fundó The Austin Company (UK) en la década de 1920 cuando Austin se estaba convirtiendo en una empresa internacional. Las operaciones se suspendieron debido a la Segunda Guerra Mundial y luego se reanudaron en 1948. Durante los años 70 y 80, Austin UK estableció una sólida reputación y una base de clientes leales dentro de los mercados de fabricación, ciencias biológicas, biociencias, alimentos y bebidas. Estos sectores se convirtieron en su principal fuente de negocios y lo siguen siendo hoy. En 2005, The Austin Company vendió el negocio del Reino Unido a gerentes locales.

"Reincorporarse a The Austin Company (US) es fantástico para nuestro negocio. Mejora nuestros recursos y enriquece las relaciones. Juntos, avanzaremos profesionalmente mientras mantenemos nuestra identidad y cultura únicas. La asociación con Austin US fortalece la marca, brindando nuevas y emocionantes oportunidades, desafíos y expandiendo nuestra área de servicio ", dijo Prakash Davda, director gerente de The Austin Company of the UK.

El equipo de liderazgo del equipo del Reino Unido incluye a Adrian Ward, director de construcción, Allan Huke, director comercial, Barrie Pond, controlador financiero, George Lowney, director de proyectos, Karl Butler, director de ingeniería, Pankaj Raithatha, subdirector de ingeniería, y Michael Blake, director de diseño.

Mike Pierce, director general y consejero delegado de The Austin Company (US) dijo: "Este es un momento emocionante e histórico para The Austin Company, ya que nos reunimos para expandir nuestros servicios dentro de la industria farmacéutica y de alimentos y bebidas".

The Austin Company es miembro de la Kajima Corporation. Para saber sobre The Austin Company – http://theaustin.com, Austin UK - http://austin.co.uk/, y Kajima https://kajimausa.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1168438/The_Austin_Company_Logo.jpg