The Stars Group publica sus resultados para el tercer trimestre de 2018 (2)

-- Ingresos totales - Los ingresos para el trimestre aumentaron un 73,6% año tras año debido principalmente a la contribución de ingresos de las adquisiciones de Sky Betting & Gaming ("SBG") y BetEasy, así como el crecimiento orgánico en el segmento Internacional. -- EBITDA ajustado y margen de EBITDA ajustado - El EBITDA ajustado para el trimestre aumentó un 27,3% año tras año, impulsado principalmente por el impacto de las adquisiciones de SBG y BetEasy y por el incremento del beneficio bruto del crecimiento orgánico dentro del segmento Internacional. El margen de EBITDA ajustado para el trimestre se redujo un 26,7% año tras año, impulsado principalmente por la mayor contribución de los verticales de apuestas y juego dentro de cada segmento. -- Deuda consolidada y dinero en efectivo - La cantidad total perteneciente a la deuda pendiente a largo plazo al final de trimestre fue de 5.650 millones de dólares, con un valor contable de 5.520 millones de dólares. The Stars Group terminó el trimestre de 2018 con aproximadamente 419 millones de dólares en efectivo operacional en su hoja de balance, lo que se tradujo en una deuda neta de 5.100 millones de dólares. Tras el final del trimestre, el 24 de octubre de 2018, The Stars Group pagó completamente la deuda pendiente de 100 millones de dólares de su servicio de crédito rotatorio utilizando el efectivo de su hoja de balance. -- Apuestas deportivas de EE. UU. - El 10 de agosto de 2018, The Stars Group y Mount Airy Casino Resort anunciaron una asociación para entrar en el mercado del juego y las apuestas deportivas online de Pennsylvania, donde The Stars Group ofrecerá a los clientes en Pennsylvania sus productos online de póquer, casino (incluyendo tragaperras y mesas) y apuestas deportivas. El 13 de septiembre de 2018, The Stars Group lanzó su marca de apuestas deportivas online BetStars en Nueva Jersey mediante su asociación con Resorts Casino Hotel. La oferta, que está inicialmente disponible a través del móvil, ofrece a los clientes de Nueva Jersey un sportsbook móvil innovador y robusto junto con las ofertas de póquer y casino online ya existentes de The Stars Group disponibles a través de las marcas PokerStarsNJ y PokerStars Casino NJ. -- Sky Betting & Gaming - El 10 de julio de 2018, The Stars Group completó su anunciada adquisición de Sky Betting & Gaming por 4.700 millones de dólares, y el 11 de octubre de 2018, la UK Competition & Markets Authority aprobó la adquisición, permitiendo a The Stars Group comenzar a ejecutar sus planes de integración. En lo que se refiere a las sinergias previamente anunciadas de al menos 70 millones de dólares, The Stars Group cree actualmente que aproximadamente el 53% se referirá a la plantilla y a otros costes de personal, el 23% a costes de adquisición y el 24% a otros ahorros a los costes. Además, The Stars Group estima actualmente que podría lograr aproximadamente 5 millones de dólares de dichas sinergias antes de final de año, seguido de 50 millones de dólares en 2019 y 15 millones de dólares en 2020. The Stars Group continúa esperando aproximadamente 85 millones de dólares en costes de implementación para lograr esa sinergia, con la mayoría de dichos costes generados en 2019.

Internacional

Tres meses finalizados el 30 de Nueve meses finalizados el 30 de septiembre, septiembre, En miles de dólares estadounidenses (excepto que se señale lo contrario) 2018 2017 % Cambio 2018 2017 % Cambio --- Apuestas 233.694 163.844 42,6% 705.251 451.699 56,1% Margen de ganancias netas de apuestas (%) 9,0% 7,1% 26,1% 8, bn1% 6,1% 33,4% Ingresos Póquer 212.832 221.393 (3,9%) 675.688 642.946 5,1% Juego 107.602 83.474 28,9% 316.253 243.959 29,6% Apuestas 21.030 11.688 79,9% 57.351 27.541 108,2% Otros(2) 10.982 12.888 (14,8%) 35.155 37.619 (6,5%) Ingresos totales 352.446 329.443 7,0% 1.084.447 952.065 13,9% Beneficio bruto 287.522 266.966 7,7% 873.444 774.460 12,8% Margen de beneficio bruto (%) 81,6% 81,0% 0,7% 80,5% 81,3% (1,0%) Generales y administrativos 111.295 95.250 16,8% 319.668 276.798 15,5% Ventas y marketing 31.912 32.624 (2,2%) 119.136 97.914 21,7% Investigación y desarrollo 6.808 6.030 12,9% 22.985 18.513 24,2% Ingresos operativos 137.507 133.062 3,3% 411.655 381.235 8,0% EBITDA ajustado (1) 182.228 162.880 11,9% 533.025 478.264 11,4% Margen de EBITDA ajustado (%) (1) 51,7% 49,4% 4,6% 49,2% 50,2% (2,2%)

_____________________________ (1) Medida no IFRS. Para obtener información importante sobre las medidas no IFRS de The Stars Group, vea abajo bajo "Medidas No IFRS y las tablas de "Reconciliación de medidas no IFRS a medidas IFRS". (2) Otros ingresos incluyen 1,0 millones de dólares que la Corporación excluyó de sus resultados consolidados ya que se referían a determinadas transaccions relativas a no juegos con el segmento del Reino Unido.

