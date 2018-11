The Stars Group publica sus resultados para el tercer trimestre de 2018 (4)

Publicado 09/11/2018 14:24:17 CET

Tres meses finalizados el 30 de Nueve meses finalizados el 30 de septiembre, septiembre,

En miles de dólares estadounidenses (excepto que se señale lo contrario) 2018 2017 % Cambio 2018 2017 % Cambio --- Apuestas 825.438 1.693.164 Margen de ganancias netas de apuestas (%) 6,3% 7,4% Ingresos Apuestas 52.157 124.559 Ingresos totales 52.157 124.559 Beneficio bruto 35.154 89.589 Margen del beneficio bruto (%) 67,4% 71,9% Generales y administrativos 39.963 84.588 Ventas y marketing 21.050 37.523 Investigación y desarrollo 114 1.098 Pérdida operativa (25.973) (33.620) EBITDA ajustado (1) (4.764) 7.861 Margen de EBITDA ajustado (%) (1) (9,1%) 6,3%

_____________________________ (1) Medida no IFRS. Para obtener información importante sobre las medidas no IFRS de The Stars Group, vea abajo bajo "Medidas No IFRS y las tablas de "Reconciliación de medidas no IFRS a medidas IFRS".

-- Ingresos, EBITDA ajustado y margen de EBITDA ajustado - Los ingresos para el trimestre fueron de 52,2 millones de dólares. La cifra de EBITDA ajustada y margen de EBITDA ajustado para el mismo periodo fueron de 4,8 millones de dólares y 9,1%, respectivamente. Los ingresos para el trimestre se vieron impactados por el bajo margen de ganancia neto de apuesta cuando se comparó con las medias históricas impulsadas por resultados deportivos concretos de operadores no favorables. -- Apuestas y margen de ganancias netas de apuestas - Las apuestas y margen de ganancia neto de apuesta para el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2018 fueron de 825,4 millones de dólares y un 6,3%, respectivamente. El margen de ganancia neta de apuesta puede variar de forma considerable de trimestre en trimestre; aunque a largo plazo, la Corporación cree que estos márgenes tienden a ser más predecibles. El margen de ganancia neto de apuesta está por debajo de la media a largo plazo de BetEasy de un 8,5% principalmente como resultado de los resultados no favorables de los operadores en las carreras de caballos, lo que representa una porción destacada de las acciones. The Stars Group cree que si el margen de ganancia neta de las apuestas está en un 8,5% durante el trimestre, los ingresos de apuestas podrían llegar a los 70,2 millones de dólares en oposición a los 52,2 millones de dólares.

Si desea más información acerca de los segmentos de información de The Stars Group y de las principales líneas de operaciones, consute las declaraciones financieras consolidadas interinas sin auditar de The Stars Group para los tres y nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2018 ("las declaraciones financieras del tercer trimestre de 2018"), incluyendo la nota 6 integrada, además del debate y análisis del equipo administrativo que alí se incluye (el "Q3 2018 MD&A").

Información supletoria histórica y actualización de 2019

Debido a las recientes adquisiciones de SBG y BetEasy y con el fn de proporcionar más claridad acerca del rendimiento histórico de los negocios de The Stars Group en una base proforma para el periodo de tres y nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018 y 2017, y presentando la base de los segmentos de información actuales de The Stars Group y sus líneas de operaciones, consulte la información posterior que se encuentra bajo el titular "Supplementary Information". Algunas de estas informaciónes contienen medidas no-IFRS. Si desea información importante relacionada con las medidas no-IFRS de The Stars Group, consulte el apartado "Non-IFRS Measures" y las tablas disponibles por medio de "Reconciliation of Non-IFRS Measures to Nearest IFRS Measures".

Además, para proporcionar más aclaraciones sobre el impacto potencial de estas adquisiciones en sus resultados del año completo 2019, The Stars Group proporciona también información sobre algunos artículos financieros:

-- Depreciación y amortización que excluye la amortización de asignación de entre 65 y 75 millones de dólares; -- Gastos de intereses de caja de entre 295 y 305 millones de dólares; -- Tasa de impuestos efectivos (aplicada a la cifra EBITDA ajustada menos los gastos de intereses de activos y la asignación de precio de no compra relacionada con la depreciación y la amortización) de entre un 8 y un 10%; y -- Acciones diluidas de entre 274 y 278 millones.

Estos artículos financieros no esperados sin auditar se basan en algunas suposiciones de contabilidad y reflejan la creencia del equipo administrativo de los mercados actual y futuro y de las condiciones de negocios, incluyendo las suposiciones de (i) no impago de material en las tasas prevalecientes de EURIBOR o LIBOR a 30 de septiembre de 2018 y sin impacto de material adverso en las partes contrarias destacadas aplicables, (iii) sin cambio de material en la mezcla de ingresos por impuestos por medio de la jurisdicción, en la tasa de los ingresos empresariales o de los regmenes de impuestos en los que las jurisdicciones en los que realiza operaciones actualmente The Stars Group y no lleva a cabo cambios materiales en las geografías en los que The Stars Group actualmente ofrece sus productos, (iv) no hay aumentos de material ni reducciones en las acciones emitidas y destacadas de The Stars Group, (v) no existen otros eventos normativos materiales, y (vi) no existencia de intercambio de divisas extranjeras según las fluctuaciones de tipo de cambio, sobre todo frente al euro, libra esterlina de Gran Bretaña y dólar de Australia.

Información complementaria

Proforma Tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2018 En millones de dólares estadounidenses Internacional Reino Unido Australia(2) Corporativos(3) Consolidados --- Apuestas 233,7 1.404,7 825,4 2.463,8 Margen de ganancias netas de apuestas 9,0% 7,3% 6,3% 7,1% Ingresos Póquer 212,8 3.2 216,0 Juegos 107,6 83,9 191,5 Apuestas 21,0 102,3 52,2 175,5 Otros 11,0 8, 9 Nov. (1,0) - 18,4 Total 352,4 197.8 52.2 (1,0) 601,4 Ingresos operativos (pérdidas) 137,5 (67,9) (26,0) (12,0) 31,6 EBITDA ajustado(1) 182,2 37,5 (4,8) (7,2) 207,7 Margen del EBITDA ajustado 51,7% 19,0% (9,1%) 34,5% QAUs (millones) 2,0 2,0 0,3

