The Stars Group publica sus resultados para el tercer trimestre de 2018 (3)

Publicado 09/11/2018 14:24:21 CET

-- Póquer - Los ingresos del póquer para el trimestre fueron de 212,8 millones de dólares, o un descenso de aproximadamente el 3,9% año tras año. Excluyendo el impacto de los cambios año tras año en las tasas de cambio extranjeras, los ingresos del póquer para el trimestre habrían aumentado un 0,3%. El descenso reportado se debió principalmente a las fluctuaciones de cambio de divisas, el cese de las operaciones en determinados mercados, principalmente Australia en septiembre de 2017, y venta cruzada a otros verticales (particularmente durante la Copa Mundial de la FIFA), y se compensó por, entre otras cosas, el programa de fidelidad Stars Rewards (introducido durante el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2017) y la introducción de la liquidez del póquer compartida en Francia y España en el primer trimestre y Portugal en el segundo trimestre. -- Juego - Los ingresos del juego para el trimestre fueron de 107,6 millones de dólares, o un incremento del 28,9 % año tras año. Excluyendo el impacto de los cambios año tras año en las tasas de divisas extranjeras, los ingresos de juegos para el trimestre habrían aumentado un 32,5%. El aumento reportado fue principalmente el resultado de mejoras de producto y contenido a PokerStars Casino, incluyendo la introducción de más de 250 nuevos juegos de casino desde principios de año y el lanzamiento de PokerStars Casino en algunos mercados nuevos. Esto se compensó parcialmente por, entre otras cosas, el impacto de los cambios año tras año en las tasas de cambio de divisa. -- Apuestas - Los ingresos de apuestas para el trimestre fueron de 21,0 millones de dólares o un aumento del 79,9% año tras año. Excluyendo el impacto de los cambios año tras año en las tasas de divisas extranjeras, los ingresos de apuestas para el trimestre habrían aumentado un 86,5%. La subida reportada fue principalmente el resultado de subidas en Apuestas y Margen de ganancias netas de apuestas. Estas subidas se vieron impulsadas principalmente por el incremento de la actividad de apuestas debido a mejoras en el producto y contenido de BetStars, el lanzamiento de BetStars en determinados mercados nuevos y la Copa Mundial de la FIFA 2018. -- EBITDA ajustado y margen de EBITDA ajustado - El EBITDA ajustado para el trimestre aumentó un 11,9 % año tras año, impulsado principalmente por mayores ingresos y beneficio bruto en todos los segmentos, como se señaló anteriormente. El margen del EBITDA ajustado aumentó un 4,6% año tras año, impulsado especialmente por los mayores ingresos combinados con el apalancamiento operacional de mejoras adicionales de productos y contenidos y un descenso en los gastos de ventas y marketing en el trimestre. -- Activos únicos de dinero real trimestral (QAUs) - Los QAUs fueron de 2,0 millones, lo que supone un descenso del 3,1% año tras año. Este descenso se debió principalmente al cese de las operaciones de póquer online con dinero real en algunos mercados, principalmente Australia en septiembre de 2017, y la estrategia continuada de The Stars Group de centrarse en clientes de alto valor (principalmente jugadores recreacionales), compensado por el crecimiento y expansión de las ofertas de casino y apuestas con dinero real. -- Rendimiento neto trimestral (QNY) - El QNY fue de 167 dólares, un incremento del 11,3% año tras año, y el QNY excluyendo el impacto de los cambios año tras año en las tasas de cambio de divisas fueron de 174 dólares, una subida del 16,0% año tras año. El QNY es una medida no IFRS. -- Depósitos netos - Los depósitos netos fueron de 335 millones de dólares, una subida del 4,1% año tras año. Esta subida se debió principalmente a la implementación del programa de fidelidad Stars Rewards y el continuado enfoque en clientes de alto valor (principalmente jugadores recreativos), fluctuaciones de cambio de divisa y desarrollo continuado de las ofertas de productos de casino y apuestas. -- Apuestas y margen de ganancias netas de apuestas - Las apuestas fueron de 233,7 millones de dólares, un incremento del 42,6% año tras año, y el margen de ganancias netas de apuestas fue del 9,0%, una subida de 1,9 puntos porcenturales año tras año. Las subidas en el trimestre se debieron principalmente a las mejoras de producto y contenido a BetStars, impulsando el incremento de QAUs, el lanzamiento de BetStars en algunos mercados nuevos y la Copa Mundial. El margen de ganancia neta de apuestas para el segmento Internacional está menos expuesto a la English Premier League y las carreras de caballos del Reino Unido, de modo que no se vio afectado del mismo modo por los resultados desfavorables del operador que The Stars Group experimentó dentro del segmento del Reino Unido en su totalidad.

Reino Unido

Tres meses finalizados el 30 de Nueve meses finalizados el 30 de septiembre, septiembre, En miles de dólares estadounidenses (excepto que se señale lo contrario) 2018 2017 % Cambio 2018 2017 % Cambio --- Apuestas 1.221.854 1.221.854 Margen de ganancias netas de apuestas (%) 7,0% 7,0% Ingresos Póquer 2.884 2.884 Juego 73.318 73.318 Apuestas 85.189 85.189 Otros 6.989 6.989 Ingresos totales 168.380 168.380 Beneficio bruto 121.226 121.226 Margen de beneficio bruto (%) 72,0% 72,0% Generales y administrativos 104.697 104.697 Ventas y marketing (2) 40.224 40.224 Investigación y desarrollo 4.940 4.940 Pérdida de operaciones (28.635) (28.635) EBITDA ajustado (1) 27.943 27.943 Margen de EBITDA ajustado (%) (1) 16,6% 16,6%

____________________________ (1) Medida no IFRS. Para obtener información importante sobre las medidas no IFRS de The Stars Group, vea abajo bajo "Medidas No IFRS y las tablas de "Reconciliación de medidas no IFRS a medidas IFRS". (2) El gasto de ventas y marketing incluye 1,0 millones de dólares que la Corporación excluyó de sus resultados consolidados por referirse a determinadas transacciones no relacionadas con el juego en el segmento de Reino Unido.

-- Ingresos, EBITDA ajustado y margen del EBITDA ajustado - Los ingresos desde el 10 de julio de 2018 a finales del trimestre terminado el 30 de setiembre de 2018 fueron de 168,4 millones de dólares. El EBITDA ajustado y el margen del EBITDA ajustado para el mismo periodo fueron de 27,9 millones de dólares y 16,6%, respectivamente. Los ingresos para el periodo se vieron afectados principalmente por el bajo margen de ganancias netas de apuestas en comparación con las medias históricas impulsadas por los resultados operativos desfavorables del operador. Esto fue compensado parcialmente por las fuertes apuestas durante el periodo, debido al fuerte crecimiento de los QAUs. El EBITDA ajustado y el margen de EBITDA ajustado se vieron afectados de manera similar por el bajo margen de ganancias netas de apuestas y también se vieron afectados por la inversión en marketing para el inicio de la temporada de fútbol europea. -- Apuestas y margen de ganancias netas de apuestas - Las apuestas y el margen de ganancias netas de apuestas desde el 10 de julio de 2018 a finales del trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2018 fueron de 1.220 millones de dólares y el 7,0%, respectivamente. El margen de ganancias netas de apuestas puede variar significativamente de trimestre a trimestre; sin embargo, a largo plazo, la Corporación cree que estos márgenes tienden a ser más predecibles. El margen de ganancias netas de apuestas está por debajo de la media a largo plazo esperada de SBG de aproximadamente el 9% principalmente como resultado de los resultados desfavorables del operador en la English Premier League y las carreras de caballos, que colectivamente representan una parte importante de las apuestas. The Stars Group cree que habiendo sido el margen de ganancias netas de apuestas del 9% durante el periodo, los ingresos de las apuestas deberían haber sido de 110,0 millones de dólares, en lugar de 85,2 millones de dólares.

Australia

(CONTINUA)