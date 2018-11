The Stars Group publica sus resultados para el tercer trimestre de 2018 (6)

Publicado 09/11/2018 14:24:39 CET

The Stars Group llevará a cabo una rueda de prensa hoy, 7 de noviembre de 2018 a las 8:30 a.m. ET para debatir acerca de los resultados financieros del tercer trimestre terminado en 2018 y de los temas relacionados, proporcionando detalles adicionales con relación a la información de este comunicado, su presentación web, sus declaraciones financieras del tercer trimestre de 2018 y Q3 2018 MD&A, además de información financiera histórica adicional, incluyendo la base proforma para las adquisiciones de SBG y BetEasy. Si desea acceder por medio de tele-conferencia, llame al +1 855-327-6838 o +1-631-891-4304 diez minutos antes de que comience la llamada prevista. La reproducción estará disponible 2 horas después del evento a través de +1-844-512-2921 o +1 412-317-6671. El ID de la conferencia es 10005822. Para acceder a la emisión web utilice el siguiente enlace: http://public.viavid.com/index.php?id=132084 [http://public.viavid.com/index.php?id=132084]

Reconciliación de medidas no IFRS con las medidas IFRS más cercanas

La siguiente tabla presenta reconciliaciones de EBITDA ajustado, ganancias netas ajustadas y ganancias netas ajustadas por acción diluida con las ganancias netas (pérdidas), que es la medida IFRS más cercana:

Tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2018 En miles de dólares estadounidenses (excepto cantidades por acción) Internacional Reino Unido Australia Corporativos Consolidados --- Ganancias netas (pérdida) 137.507 (28.635) (25.973) (73.169) 9.730 Recuperación de impuestos sobre la renta 13.189 13.189 Cargas financieras netas (74.360) (74.360) Ingresos operativos (pérdida) 137.507 (28.635) (25.973) (11.998) 70.901 Depreciación y amortización 34.398 53.642 10.855 43 98.938 Añadir (deducir) el impacto de: Costes de adquisición y reparto contingente 1.667 1.667 Compensación basada en stock 3.154 3.154 Pérdida de inversones y asociados 123 123 Deterioro de activos intangibles y activos mantenidos para la venta 3.869 3.869 Otros costes 6.331 2.936 10.354 (21) 19.600 Elementos de ajuste totales 10.323 2.936 10.354 4.800 28.413 EBITDA ajustado 182.228 27.943 (4.764) (7.155) 198.252

Nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2018 En miles de dólares estadounidenses (excepto cantidades por acción) Internacional Reino Unido Australia Corporativos Consolidados --- Ganancias netas (pérdida) 412.723 (28.635) (33.620) (421.201) (70.733) Recuperación de impuestos sobre la renta 15.438 15.438 Cargas financieras netas (273.071) (273.071) Ganancias netas de asociados 1.068 1.068 Ingresos operativos (pérdida) 411.655 (28.635) (33.620) (163.568) 185.832 Depreciación y amortización 108.354 53.642 20.723 62 182.781 Añadir (deducir) el impacto de: Costes de adquisición y reparto contingente 112.485 112.485 Compensación basada en stock 8.802 8.802 Pérdida de inversiones y asociados 370 370 Deterioro de activos intangibles y activos mantenidos para la venta 4.943 4.943 Otros costes 7.703 2.936 20.758 14.935 46.332 Elementos de ajuste totales 13.016 2.936 20.758 136.222 172.932 EBITDA ajustado 533.025 27.943 7.861 (27.284) 541.545

(CONTINUA)