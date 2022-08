Tilt Five da vida holográfica al premiado CATAN®.

El juego de mesa fenómeno mundial llega al sistema de juego de RA para la primavera de 2023

SANTA CLARA, Calif., 23 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Tilt Five, Inc., una empresa de entretenimiento de Realidad Aumentada (RA), en asociación con CATAN GmbH, CATAN Studio, Twin Sails Interactive y Blazing Griffin se complace en anunciar que el preciado juego CATAN® será reimaginado como hologramas de mesa en el sistema de juego Tilt Five™ AR. El lanzamiento de CATAN - Tilt Five AR está previsto para la primavera de 2023.