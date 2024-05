Tom Hardy para Cypress & Grapevine Cologne Intense, Jo Malone London

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 14 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Tenemos el honor de presentarles al actor y productor británico Tom Hardy como nuestro embajador Jo Malone en Londres para Cypress & Grapevine Cologne Intense.

Nuestro Embajador

Como uno de los talentos cinematográficos más venerados del Reino Unido, Tom, nacido y criado en Londres, es conocido por sus interpretaciones cerebrales que muestran su profundidad, complejidad y versatilidad como actor. Inspirándose en Cypress & Grapevine Cologne Intense, Tom, junto con el aclamado director Edward Berger y su padre Chips Hardy, le dan vida a Londres en la pantalla. Un Londres que celebra idiosincrasias, dicotomías y peculiaridades, con una película de campaña de Jo Malone London para la fragancia.

Unidos por raíces británicas, un comportamiento creativo y divertido y una dedicación compartida al impacto social y la salud mental, Tom fue una elección obvia como embajador de Cypress & Grapevine Cologne Intense.

"Ha sido un privilegio y una gran alegría colaborar con Jo Malone London en esta campaña. Lo que comenzó como una conexión compartida y una pasión por actividades filantrópicas similares ha evolucionado desde entonces hasta convertirse en una asociación creativa maravillosamente gratificante, arraigada en un compromiso compartido de generar un impacto positivo a largo plazo. Fue una experiencia maravillosa trabajar junto a un equipo tan brillante, ayudando a crear una película que no solo nos desafió a visualizar las fragancias de nuevas maneras, sino que también evocaba el Londres que amamos: una ciudad que encarna lo excepcional y lo contradictorio en todo su brillo", destacó Tom Hardy

La campaña

Tom protagoniza la campaña centrada en Londres al anochecer, escrita por su padre Chips Hardy, The Exceptional And The Contradictory, una película de campaña para Cypress & Grapevine Cologne Intense. Dirigido por el mundialmente conocido Edward Berger, el director de fotografía James Friend y el compositor Volker Bertelmann, el resultado cinematográfico de nuestra asociación no solo respalda un sentimiento liberador de orgullo por ser londinense, sino que habla de la relación de Tom con el olor y el poderoso papel que desempeña en la narración.

"Es innegable que Tom tiene un gran talento. Es inteligente, compasivo, generoso y reflexivo. Pero fue su voluntad de participar más allá de ser simplemente la cara de una campaña lo que realmente nos llamó la atención. Esta es una verdadera asociación que celebra tanto las raíces de Jo Malone London como la ciudad natal de Tom. Nos hemos unido como creativos para desafiar la percepción de la publicidad de fragancias, además de tener una afinidad real con nuestros valores compartidos de salud mental, y seguimos destacando la importancia de llevar la conversación más allá. Es un verdadero privilegio tener a Tom como parte de la familia Jo Malone London", explicó Jo Dancey, vicepresidente sénior y director general global de Jo Malone London.

Cypress & Grapevine Cologne Intense

Una colonia fresca y amaderada que une las notas aromáticas del ciprés con la calidez de la vid y la sensualidad del ámbar. Tom lleva mucho tiempo usando esta fragancia refinada, distintiva y atrevida para hombres, por lo que tiene una relación muy personal con esta colonia de Jo Malone London.

"Para mí, Cypress & Grapevine Colonia Intensa es una fragancia vintage y terrosa maravillosamente clásica", afirmó Tom Hardy.

