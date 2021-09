TRI comparte seis nuevos análisis de datos reales de GARFIELD-AF y RIVER en el Congreso ESC 2021 (1)

-El Thrombosis Research Institute (TRI) comparte seis nuevos análisis de datos reales de GARFIELD-AF y RIVER en el Congreso ESC 2021

- Cuatro e-posters de GARFIELD-AF arrojan luz sobre el manejo de la fibrilación auricular (FA) en pacientes con condiciones clínicas difíciles y diabetes, así como sobre las poblaciones de los ensayos de FA

- Dos e-posters de RIVER proporcionan datos de resultados de dos años y conocimientos sobre la dosis adecuada y la función renal en pacientes con FA y tratados con rivaroxaban

LONDRES, 1 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- El Thrombosis Research Institute (TRI) tiene seis e-posters de fibrilación auricular - cuatro del Registro GARFIELD-AF y dos del Registro RIVER - en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 2021, que se celebra virtualmente del 27 al 30 de agosto de 2021.

"Estamos encantados, una vez más, de tener una fuerte participación en el Congreso ESC 2021", dijo el Honorable Profesor Lord Ajay Kakkar, Director del TRI. "Aunque estos dos registros del mundo real se han cerrado, seguimos extrayendo los datos y proporcionando conocimientos importantes que ayudan a los médicos de todo el mundo a tratar a los pacientes con fibrilación auricular y lograr mejores resultados."

Uno de los pósteres de GARFIELD-AF sobre condiciones clínicamente difíciles es de importancia clave para la práctica actual, ya que arroja luz sobre el tratamiento en pacientes que los médicos están preocupados por tratar. Uno de los pósteres de RIVER se centra en la dosificación, y arroja luz sobre la cuestión de la dosificación no recomendada en los pacientes según la función renal.

Otros dos pósters de GARFIELD-AF demuestran la similitud de las poblaciones de los ensayos estudiados con la población general de FA y confirman si se observan resultados similares cuando se reproducen estas poblaciones de pacientes. Esto es importante porque estos resultados dan credibilidad a la generalización de los ensayos.

Todos los e-posters del TRI están disponibles para que los participantes registrados puedan verlos en la plataforma Research Gateway del Congreso ESC 2021 en cualquier momento "bajo demanda". La lista completa de e-posters se encuentra a continuación:

Acerca de GARFIELD-AF

El registro GARFIELD-AF fue un estudio observacional mundial sobre la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular de reciente diagnóstico, coordinado bajo los auspicios del Thrombosis Research Institute entre 2009 y 2019.

GARFIELD-AF reclutó a pacientes con FA no valvular recién diagnosticada y al menos un factor de riesgo de ictus. Se reclutaron 57.262 pacientes de más de 1.000 centros de 35 países de todo el mundo, incluyendo América, Europa, África y Asia-Pacífico, en cinco cohortes secuenciales. El seguimiento se realizó durante un mínimo de 2 años y hasta 8 años después del diagnóstico, con el fin de crear una base de datos completa sobre las decisiones de tratamiento y los resultados en la práctica clínica diaria.

GARFIELD-AF cuenta con el apoyo de KANTOR CHARITABLE FOUNDATION para el Centro Global Kantor-Kakkar para la Ciencia de la Trombosis. Para más información, visite nuestra página web: www.garfieldregistry.org.

Acerca de RIVER

El registro RIVER fue una iniciativa pionera e independiente de investigación de resultados centrada en el uso de rivaroxaban y el tratamiento de la fibrilación auricular y el ictus, dirigida por un comité directivo internacional bajo los auspicios del Thrombosis Research Institute entre 2015 y 2019.

RIVER reclutó a más de 5000 pacientes con FA no valvular recién diagnosticada y al menos un factor de riesgo de ictus. Los pacientes fueron reclutados durante un período de 18 a 24 meses. El período de seguimiento fue de un mínimo de 2 años, para crear una base de datos completa de las decisiones de tratamiento y los resultados en la práctica clínica diaria.

RIVER cuenta con el apoyo de KANTOR CHARITABLE FOUNDATION para el Centro Global Kantor-Kakkar para la Ciencia de la Trombosis. Para más información, visite nuestra página web: https://www.riverregistry.org/.

La carga de la FA

Hasta un 2% de la población mundial padece FA,i incluidos unos 8,8 millones de personas en Europaii y 5-6,1 millones en Estados Unidos.iii Se calcula que su prevalencia se duplicará al menos en 2050, a medida que la población mundial envejece.iii La FA se asocia a un riesgo de ictus cinco veces mayor, y uno de cada cinco ictus se atribuye a esta arritmia. i Los accidentes cerebrovasculares isquémicos relacionados con la FA suelen ser mortales, y los pacientes que sobreviven quedan con mayor frecuencia y gravedad discapacitados y tienen un mayor riesgo de recurrencia que los pacientes con otras causas de accidente cerebrovascular.i Por lo tanto, el riesgo de mortalidad por accidente cerebrovascular asociado a la FA se duplica y el coste de la atención es un 50% mayor.i

La FA se produce cuando partes de las aurículas emiten señales eléctricas descoordinadas. Esto hace que las cámaras bombeen con demasiada rapidez y de forma irregular, sin permitir que la sangre sea bombeada completamente.iv Como resultado, la sangre puede acumularse, coagularse y provocar trombosis, que es la primera causa de muerte cardiovascular en el mundo.v Si un coágulo de sangre sale de la aurícula izquierda, podría alojarse en una arteria de otras partes del cuerpo, incluido el cerebro. Un coágulo de sangre en una arteria del cerebro provoca un ictus; el 92% de los ictus mortales están causados por la trombosis.v El ictus es una de las principales causas de muerte y discapacidad a largo plazo en todo el mundo: cada año mueren 5,5 millones de personas vi y 5 millones quedan discapacitadas de forma permanente.vii Las personas con FA también corren un alto riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca, fatiga crónica y otros problemas del ritmo cardíaco.viii

Acerca de TRI

El TRI se dedica a aportar nuevas soluciones a los pacientes para la detección, prevención y tratamiento de los coágulos sanguíneos. El objetivo del TRI es hacer avanzar la ciencia de la investigación en el mundo real para que el valor de los datos del mundo real se haga realidad y se convierta en un eslabón fundamental de la cadena de pruebas. Nuestro programa de investigación pionero, en todas las disciplinas médicas y en todo el mundo, sigue aportando soluciones innovadoras en materia de trombosis. Para más información, visite: http://www.tri-london.ac.uk/.

