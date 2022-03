TRICORBRAUN ADQUIERE A NEVILLE AND MORE, EL LÍDER DE ENVASES DEL REINO UNIDO

Global packaging leader TricorBraun acquires UK packaging leader Neville and More.

La adquisición amplía la presencia global de TricorBraun

ST. LOUIS, 17 de marzo, 2022 /PRNewswire/ -- TricorBraun, líder mundial en envases, anunció hoy que ha adquirido al líder en envases rígidos del Reino Unido, Neville and More, ampliando aún más su presencia en Europa y en todo el mundo.

Neville and More es un proveedor líder de envases de vidrio, plástico y aluminio para muchas marcas conocidas de productos para el hogar en múltiples mercados finales, como el cuidado de la salud, la industria farmacéutica, el cuidado personal y los alimentos y bebidas.

"Nuestra adquisición de Neville and More, un líder muy respetado en el mercado de envases del Reino Unido, nos permite ofrecer más servicios y opciones de cadena de suministro a los clientes", dijo Court Carruthers, presidente y director ejecutivo de TricorBraun. "Neville and More ha brindado soluciones de envase innovadoras y de alta calidad durante 70 años, y esperamos invertir en su crecimiento continuo. Nos complace dar la bienvenida al equipo de Neville and More a la familia TricorBraun".

Todos los miembros del equipo de Neville and More permanecerán con TricorBraun. La empresa continuará como una unidad comercial independiente, operando como Neville and More, una empresa de TricorBraun. Joe Mazzilli, un veterano de la industria del envase y líder de ventas de TricorBraun en el Reino Unido durante la última década, se desempeñará como director general de Neville and More.

"Dados nuestros valores similares y nuestra dedicación compartida a un servicio al cliente excepcional y productos de alta calidad, TricorBraun es el hogar ideal para la próxima etapa de Neville and More", dijo Claire Sharpe, propietaria de Neville and More. "Nos entusiasma el crecimiento futuro de Neville and More con un líder tan admirado en la industria".

Desde su fundación, TricorBraun se ha asociado con equipos de gestión para adquirir con éxito y acelerar aún más el crecimiento de 32 empresas de envases en todo el mundo.

No se divulgaron los términos financieros.

Acerca de Neville and More Con 70 años de innovación en envases y crecimiento constante, Neville and More está totalmente enfocada en el suministro de botellas de plástico, botellas de vidrio, frascos de plástico, frascos de vidrio, botellas de aluminio, frascos de aluminio, tapas, dispensadores, bombas de rociado y bombas para loción.

Acerca de TricorBraunFundada en 1902, TricorBraun es un líder global en el negocio de envases y el distribuidor más grande de envases primarios de América del Norte. Brindamos soluciones innovadoras en una amplia gama de mercados de clientes finales en recipientes de plástico, vidrio y aluminio, tapas, dispensadores, tubos y envases flexibles. Nuestro galardonado Centro de Diseño e Ingeniería ofrece un diseño vanguardista, impulsado por las perspectivas de los clientes y las soluciones creativas. Aprovechamos nuestra experiencia en la cadena de suministro global, nuestra presencia expansiva y sostenible y nuestro poder adquisitivo inigualable para identificar a los mejores socios para el abastecimiento y las soluciones más rentables para nuestros clientes. TricorBraun está compuesto por 1,600 profesionales de embalaje y envasado que operan desde más de 70 ubicaciones en América, Europa, Asia y Australia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1767833/TricorBraun_N_M.jpg