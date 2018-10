COMUNICADO: TTI anuncia unos resultados de récord para el primer semestre de 2018

Publicado 16/08/2018 13:19:13 CET

El crecimiento orgánico genera resultados récord

Las ventas aumentaron un 19,1% y los ingresos crecieron un 24,6%

Datos destacados 2018 2017 millones millones USD USD Cambios Ingresos 3.431 2.882 +19,1% Margen de beneficios bruto 37,1% 36,6% + 50 p.b. BAII 281 233 +20,7% Beneficios atribuibles a los propietarios de la empresa 255 204 +24,6% BPA (centavos USD) 13,89 11,17 +24,4% Dividendos a cuenta por acción (aprox. centavos USD) 4,89 3,57 +36,9% --------------- ---- ---- -----

-- El crecimiento orgánico genera unos resultados récord -- Las ventas crecieron un 19,1% y los beneficios netos aumentaron un 24,6% -- El margen de beneficios bruto mejoró por décimo año consecutivo en el primer semestre de un 36,6% a un 37,1%. -- MILWAUKEE continuó creciendo con un fuerte empuje que se tradujo en un aumento espectacular de las ventas del 29,8% -- RYOBI ONE+ hizo gala de un crecimiento mantenido de dos dígitos -- El negocio de aparatos y productos para el cuidado del suelo tuvieron un crecimiento de las ventas de dos dígitos que lo situó en un 12,9%

Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" o TTI Group), la empresa internacional de equipamientos eléctricos y cuidado del suelo radicada en Hong Kong, (código accionario: 669, símbolo ADR: TTNDY) ha generado unas ventas y unos ingresos netos récord por noveno semestre consecutivo. Esto es el resultado de una base estratégica de innovación constante, de mejora continua de los procesos operativos, de personas excepcionales y de una potente cartera de marcas. Las ventas del primer semestre alcanzaron los 3400 millones de dólares, un incremento del 19,1% con respecto al período anterior, mientras que el margen neto de beneficios mejoró en 30 puntos base. El margen de beneficios bruto mejoró por décimo año consecutivo gracias a contribuciones positivas procedentes de un flujo continuado de nuevos productos y productividad. A través de una ejecución imparable, TTI ha impulsado un crecimiento excelente de las ventas mientras aumentaba los beneficios antes de intereses e impuestos en un 20,7% hasta los 281 millones de dólares y continuaba gestionando de forma eficiente el capital circulante del 17% de las ventas comparado con el 19,1% del primer semestre del año pasado. El beneficio neto atribuible a los accionistas fue de de 255 millones de dólares, un aumento del 24,6% respecto al año anterior y un incremento de los beneficios básicos por acción del 24,4% hasta los 13,89 céntimos USD.

El mayor segmento de negocios de TTI, el negocio de equipamientos eléctricos, mantuvo un crecimiento de dos cifras en el primer semestre y alcanzó los 3000 millones de dólares en ventas internacionales, lo que representa un aumento del 20,1% en comparación con el mismo periodo de 2017. Este fuerte crecimiento estuvo impulsado por el compromiso con la tecnología inalámbrica a través del flujo de lanzamiento de nuevos productos, amplió nuevas categorías de productos como la de cortadoras de césped inalámbricas, creó asociaciones con clientes, incorporó nuevos canales de distribución, se expandió geográficamente y se centró en las conversiones del cliente final. MILWAUKEE se ha mantenido a la vanguardia de la revolución inalámbrica y obtuvo un sobresaliente crecimiento del 29,8% en el primer semestre, mientras que los negocios de herramientas eléctricas para el consumidor y de productos para exteriores tuvieron un crecimiento de dos cifras principalmente gracias a la expansión de las plataformas inalámbricas RYOBI ONE+ y 40V. La fase inicial de nuestra dirección estratégica del segmento de cuidado de suelos y electrodomésticos está ganando impulso de forma gradual y alentadora, con un crecimiento del 12,9% de las ventas.

El Sr. Joseph Galli, consejero delegado de TTI, comentó: "Si observamos el segundo semestre y más allá, está claro que en TTI se está cogiendo impulso a un ritmo fascinante. Estamos triunfando mientras seguimos ejecutando de forma ambiciosa nuestra estrategia centrada en el láser que desarrolló la plataforma para nuestro crecimiento líder en el sector. TTI está liderando la rápida transición mundial hacia la tecnología inalámbrica, desbancando a las antiguas tecnologías, adentrándonos en nuevas categorías y ampliando los sectores a los que servimos. Nuestra visión de un futuro inalámbrico es infinita".

El Sr. Horst Pudwill, presidente de TTI dijo: "Estamos muy animados por nuestra trayectoria de crecimiento. Esperamos que nuestro negocio inalámbrico siga siendo el pilar fundamental y crecer hasta niveles sin precedentes gracias a nuestra tecnología de vanguardia. Nuestra visión a largo plazo en TTI es construir una ventaja competitiva inalcanzable mediante el liderazgo en productos inalámbricos, un excelente desarrollo organizacional y una excelencia operativa superior. Estamos muy seguros de que nuestro negocio seguirá ofreciendo resultados superiores en los próximos años".

Acerca de TTI

TTI, que fue fundada en 1985 y cotiza en la Bolsa de Hong Kong Limited desde 1990, es un líder mundial en tecnología inalámbrica que engloba herramientas eléctricas, equipos eléctricos para exteriores y aparatos y accesorios para el cuidado del suelo para usuarios domésticos, profesionales e industriales en los ámbitos del hogar, la construcción, el mantenimiento, la industria y las infraestructuras industriales. Los cimientos de la empresa se apoyan sobre cuatro impulsores estratégicos: potentes marcas, innovación de productos, excelencia operativa y personas excepcionales, y refleja una visión expansiva a largo plazo para promover la tecnología inalámbrica. La estrategia de crecimiento internacional centrada en la búsqueda incansable de innovaciones de producto ha posicionado a TTI al frente de los sectores donde opera. La potente cartera de marcas de TTI incluye las herramientas eléctricas, accesorios y herramientas de mano de MILWAUKEE, AEG y RYOBI, así como los productos para exteriores de RYOBI y HOMELITE, los productos de diseño y medición de EMPIRE y los aparatos y productos para el cuidado del suelo de HOOVER, ORECK, VAX y DIRT DEVIL.

TTI es uno de los valores constitutivos del índice MSCI All Country World (ACWI), el índice FTSE Developed y el índice Hang Seng Composite LargeCap dentro del índice Hang Seng Composite Size. Para obtener más información, visite www.ttigroup.com [http://www.ttigroup.com/].

Todas las marcas comerciales mencionadas, a excepción de AEG y RYOBI, son propiedad de TTI Group. AEG es una marca comercial registrada de AB Electrolux (publ.), y opera con licencia. RYOBI es una marca comercial registrada de Ryobi Limited, y opera con licencia.

