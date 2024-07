United Legwear & Apparel Co. y Skechers amplían su distribución (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Los territorios de la UE y el Reino Unido se suman a una asociación de distribución y licencia de larga duración

NUEVA YORK, 16 de julio de 2024/PRNewswire/ -- United Legwear & Apparel Co., LLC (ULAC), un diseñador, fabricante y distribuidor global de calcetería, indumentaria y accesorios con sede en Nueva York, ha anunciado una expansión de su asociación de licencia de 20 años con la marca global de calzado y ropa de estilo de vida y rendimiento Skechers que incluirá distribución en la Unión Europea y el Reino Unido. La licencia se gestionará en estos dos territorios añadidos a través de las nuevas filiales de propiedad absoluta de ULAC en la UE y el Reino Unido: United Legwear & Apparel Europe BV y United Legwear & Apparel UK Ltd., respectivamente.

Skechers aprovechará las fortalezas de ventas y distribución de ULAC en estos territorios para aumentar su presencia en el mercado. Isaac Ash, consejero delegado y director general de ULAC, explicó que era el momento perfecto para agregar estos territorios a su acuerdo de licencia: "ULAC ha tenido una asociación exitosa con Skechers durante dos décadas en América del Norte. Con el establecimiento de ULAC Europe B.V. en 2023, es un momento estratégico para que Skechers aproveche nuestras capacidades y aumente su presencia de calzado en los minoristas de estos países".

"La respuesta entusiasta de los clientes a nuestra oferta de calcetines de la marca Skechers ha allanado el camino para oportunidades de expansión adicionales, incluso en Europa", afirmó Michael Greenberg, director general de Skechers. "Con una larga historia juntos, United Legwear comprende la marca Skechers, nuestra necesidad de calidad y estilo, y a nuestros consumidores. Juntos, podemos ofrecer más comodidad a la gente de Europa".

Skechers ahora tendrá un espacio de exposición exclusivo en la sede de ULAC Europe B.V. en Ámsterdam y en la sala de exposición de Londres. Los compradores de minoristas clave pueden ver fácilmente las colecciones de calcetines para hombres, mujeres y niños en estos hermosos espacios recién construidos.

Los calcetines de estilo de vida y de alto rendimiento de Skechers, incluidos pares para correr, golf, baloncesto, fútbol y pickleball para hombres y mujeres, así como calcetines de estilo de vida de Skechers para niños de todas las edades, están disponibles en las tiendas minoristas de Skechers y en los minoristas de todo Estados Unidos y Europa.

Acerca de United Legwear & Apparel Co.

United Legwear & Apparel Co. LLC ( unitedlegwear.com) es una entidad global con sede en la ciudad de Nueva York de 25 años de antigüedad que diseña, fabrica y distribuye prendas para piernas, ropa corporal, indumentaria y accesorios. Fundada por Isaac E. Ash, United Legwear & Apparel Co. (ULAC) es un socio de empresa conjunta de PUMA North America; tiene asociaciones de distribución con Scotch & Soda y Hurley; mantiene marcas con licencia altamente reconocidas como Skechers, Van Heusen, DKNY, Champion y Weatherproof; posee las marcas Pro Player y Lemon, y tiene una cartera de marcas privadas. La misión de ULAC es producir y distribuir prendas y accesorios de la más alta calidad y mejor valor mientras trabajamos con integridad y justicia.

Contacto de prensa: Rita Polidori O'Brien | rita@unitedlegwear.com

Acerca de SKECHERS U.S.A., Inc. Skechers (NYSE:SKX), The Comfort Technology Company con sede en el sur de California, diseña, desarrolla y comercializa una amplia gama de calzado, indumentaria y accesorios de estilo de vida y rendimiento para hombres, mujeres y niños. Las colecciones de la Compañía están disponibles en 180 países y territorios a través de tiendas departamentales y especializadas, y directamente a los consumidores a través de skechers.com y aproximadamente 5.200 tiendas minoristas Skechers. Skechers, una empresa Fortune 500, gestiona sus negocios internacionales a través de una red de filiales de propiedad absoluta, socios de empresas conjuntas y distribuidores. Para obtener más información, visite about.skechers.com y síganos en Facebook, Instagram y TikTok.

Contacto de prensa: Jennifer Clay, vicepresidenta de Comunicaciones corporativas y Marketing, Skechers | jennc@skechers.com

