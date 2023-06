UST desarrolla, junto con el Bank of International Settlement (BIS) y el Bank of England (BoE), los prototipos de API en

(Información remitida por la empresa firmante)

El prototipo acelera la investigación de soluciones API para sistemas de pagos CBDC

LONDON and MADRID, 27 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- UST, empresa líder en soluciones de transformación digital, ha anunciado su papel como proveedor de innovación para el Proyecto Rosalind, un experimento de prototipos de interfaces de programación de aplicaciones (API) para moneda digital de banco central (CBDC) del Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements o BIS en sus siglas en inglés) y el Banco de Inglaterra (Bank of England o BoE en sus siglas en inglés) a través del BIS Innovation Hub London Centre. Uniendo a los principales innovadores de diferentes sectores, el Proyecto Rosalind ha desarrollado y probado prototipos de una interfaz de programación de aplicaciones (API) específicamente diseñada para el mercado CBDC.

Las CBDC potencian la innovación disruptiva de manera positiva y promoviéndola en varios sectores. UST colaboró con el BIS y el BoE en el desarrollo de la capa API, así como en la exploración de una variedad de casos de uso para el ecosistema de CBDC. Se desarrolló un prototipo de capa API para el proyecto, que incluía treinta y tres endpoints de API agrupados en seis categorías funcionales. Más de treinta casos de uso identificados e investigados por colaboradores del sector público y privado sirvieron como prueba y validación de la arquitectura y características de las API. El éxito del Proyecto Rosalind demostró que los bancos centrales pueden utilizar las API para distribuir CBDC de forma segura a los consumidores a través de proveedores de servicios del sector privado, mejorando al mismo tiempo la privacidad, la rendición de cuentas y la convertibilidad.

UST desempeñó un papel fundamental en la organización del trabajo de desarrollo de la API, llevando a cabo sesiones de innovación y construyendo una capa de API segura y funcional. UST también se asoció con Quant, pionero en blockchain en finanzas, para proporcionar la infraestructura subyacente y la plataforma blockchain.

En un comunicado de prensa del BIS, Francesca Hopwood Road,Head of the BIS Innovation Hub London Centre, declaró: "El experimento Rosalind ha proporcionado una importante mejora en la capacidad de innovación de los bancos centrales en dos áreas clave: explorar cómo una capa API podría respaldar un sistema de pagos CBDC y cómo podría facilitar pagos de CBDC seguros a través de una variedad de casos de uso diferentes".

"La moneda digital tiene el potencial de transformar las empresas financieras y revolucionar la experiencia del usuario final. El éxito del Proyecto Rosalind con UST demuestra cómo la colaboración entre los sectores público y privado y la innovación pueden acelerar significativamente el tiempo de llegada al mercado de soluciones y dar lugar a beneficios tangibles para todos. Estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado en este proyecto y de cómo ejemplifica nuestro objetivo de transformar vidas", declaró Krishna Sudheendra, CEO of UST.

"En UST, la innovación está en el centro de todos nuestros proyectos de transformación y aplicamos esos principios a través de esta colaboración. Al aprovechar nuestra experiencia en ingeniería y abordar la colaboración con una mentalidad ágil y alineada, pudimos combinar las fortalezas de cada empresa para entregar un producto sobresaliente", añadió Tanveer Mohammed, Head of Innovation for UK, UST.

El prestigioso London Innovation Hub Centre fue creado por el BIS en 2021 y es uno de los seis nodos internacionales que trabajan en el desarrollo de bienes públicos en el espacio tecnológico para apoyar a los bancos centrales y mejorar el funcionamiento del sistema financiero.

El trabajo de UST en el Proyecto Rosalind es solo una de sus muchas colaboraciones de alto nivel como parte de su compromiso para impulsar la transformación digital. A lo largo de los últimos veinte años, UST se ha consolidado como un socio clave en la transformación empresarial en múltiples sectores.

Para obtener más información sobre UST y su trabajo impulsando la innovación digital, visite la página web de UST.

El Proyecto Rosalind demostró que una capa de interfaces de programación de aplicaciones (API) bien diseñada puede permitir que el ledger de un banco central interactúe con proveedores de servicios del sector privado para proporcionar de manera segura sistemas de pagos CBDC. El proyecto también ha demostrado el potencial de un sistema de CBDC para crear un ecosistema sólido que fomente la innovación y ayude a satisfacer las necesidades futuras de una sociedad más digitalizada. Las principales conclusiones y los resultados de la exitosa colaboración se han publicado y se pueden encontrar aquí.

Acerca de BIS Innovation Hub London Centre

El BIS tiene un triple mandato:

Identificamos, de manera estructurada y sistemática, las tendencias críticas en tecnología que afectan a los bancos centrales en diferentes ubicaciones, y desarrollamos conocimientos profundos sobre estas tecnologías que puedan compartirse con la comunidad de bancos centrales.

Desarrollamos bienes públicos en el espacio tecnológico orientados a mejorar el funcionamiento del sistema financiero global.

Actuamos como centro de coordinación de una red de expertos en innovación de los bancos centrales, con actos periódicos para promover el intercambio de opiniones y conocimientos. Estos esfuerzos complementan la ya consolidada cooperación en el seno de los comités acogidos por el BIS.

El BIS Innovation Hub London Centre se creó en 2021.Sus proyectos actuales se centran en la moneda digital de banco central (CBDC), las infraestructuras de los mercados financieros de nueva generación y la tecnología de supervisión (suptech).

Para más información, visite bis.org.

Sobre Quant

Quant es la base de la economía blockchain. Los activos de todo tipo, desde monedas hasta créditos de carbono, se tokenizan en blockchain lo que hace que su propiedad sea inmutable, su procedencia rastreable y su uso fácil de gestionar. Nuestra tecnología, pendiente de patente, hace que esto sea simple, confiable y a prueba de futuro. Trabajamos con instituciones financieras y otras empresas para reducir drásticamente su tiempo de llegada al mercado, crear nuevas líneas de ingresos y mitigar el riesgo mediante la entrega de soluciones de nivel empresarial construidas teniendo en cuenta la seguridad y el cumplimiento. Fundada en 2018, Quant tiene su sede en el Reino Unido y presencia en Estados Unidos. Lideramos el estándar ISO de blockchain adoptado por 57 países y resolvimos la interoperabilidad con la creación de la primera plataforma blockchain interoperable, Overledger.

Para más información, visite quant.network

Sobre UST

Durante más de 23 años, UST ha trabajado codo con codo con las mejores empresas del mundo para lograr un impacto real a través de la transformación. Impulsados por la tecnología, inspirados por las personas y guiados por nuestro objetivo, nos asociamos con nuestros clientes desde el diseño hasta la operación. A través de nuestro enfoque ágil, identificamos sus principales retos y elaboramos soluciones disruptivas que dan vida a su visión. Con una profunda experiencia en el sector y una filosofía preparada para el futuro, integramos la innovación y la agilidad en las organizaciones de nuestros clientes, aportando un valor cuantificable y un cambio duradero en todos los sectores y en todo el mundo. Juntos, con más de 30.000 empleados en más de 30 países, trabajamos con el objetivo de lograr un impacto ilimitado, tocando miles de millones de vidas en el proceso.

Para más información visítenos en www.UST.com

