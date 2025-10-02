Vale Base Metals anuncia la puesta en marcha del Horno 2 en Onça Puma

(Información remitida por la empresa firmante)

TORONTO, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Vale Base Metals ("VBM") comenzó hoy a operar el segundo horno de procesamiento de níquel ("Horno 2") en el Complejo Minero Onça Puma, en el sureste de Pará, Brasil. Esto aumenta significativamente la capacidad de producción y posiciona a la empresa para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo.

La puesta en marcha del Horno 2 consolida a Onça Puma como la mayor operación de ferroníquel de Brasil, añadiendo 15 kilotones de capacidad de producción de níquel, lo que eleva la operación a una capacidad nominal de producción de 40 ktpa.

La empresa completó el proyecto a tiempo y casi un 13 % por debajo del presupuesto. No se registraron accidentes con baja laboral durante los tres años de duración del proyecto.

"Quiero reconocer y agradecer a Kilma Cunha y a su equipo en Onça Puma, junto con nuestros socios, por su dedicación y excelencia en la ejecución de este proyecto. Esta inversión y la exitosa ejecución del proyecto demuestran aún más el compromiso de VBM con Pará y Brasil, a la vez que garantizan que nuestras operaciones de clase mundial se mantengan competitivas a nivel mundial", declaró Shaun Usmar, consejero delegado de VBM. "Reconocemos la importancia de cumplir consistentemente con nuestros compromisos como principio fundamental para respaldar las grandes inversiones en nuestras ambiciones de crecimiento del cobre en Brasil planificadas para la próxima década".

El proyecto Horno 2 generó 2.500 empleos durante la fase de construcción, y su finalización posiciona a Onça Puma en una posición favorable en la curva global de costes del níquel. Con más de 1.800 empleados permanentes y contratistas, el Complejo Minero Onça Puma es un centro clave para la generación de empleo e ingresos en Pará, y un importante contribuyente al desarrollo socioeconómico de la región.

VBM sigue en camino de cumplir su pronóstico de níquel para 2025 de 160-175 kt. La puesta en marcha del Horno 2, junto con el aumento de la minería subterránea en Voisey's Bay en Canadá, contribuirá a una producción de níquel de entre 210 kt y 250 kt para 2030.

Acerca de Onça Puma

Onça Puma inició operaciones en 2011, consolidando a Brasil como un exportador estratégico de níquel para la industria del acero inoxidable. Onça Puma se compromete a impulsar el desarrollo socioeconómico de las comunidades donde opera mediante el empleo local, las contribuciones fiscales, la inversión directa y las compras locales.

Acerca de Vale Base Metals

Vale Base Metals es uno de los mayores productores mundiales de níquel de alta calidad y un importante productor de cobre y cobalto de origen responsable. Vale Base Metals Limited tiene su sede en Londres, Reino Unido, y su centro de operaciones global está en Toronto, Canadá. La compañía también opera en Terranova y Labrador, Ontario, Manitoba, Indonesia, Brasil y Japón. Vale Base Metals es propiedad en un 90 % de Vale S.A. y en un 10 % de Manara Minerals Investment Company.

