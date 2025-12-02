Vale Base Metals y Glencore Canada acuerdan evaluar el desarrollo de los depósitos de cobre de Sudbury

(Información remitida por la empresa firmante)

TORONTO, 2 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- Vale Base Metals ("VBM") anunció hoy la firma de un acuerdo con Glencore Canada ("Glencore") para evaluar de forma conjunta un posible proyecto de desarrollo de cobre en terrenos industriales abandonados en sus propiedades adyacentes en la Cuenca de Sudbury.

El acuerdo proporciona un marco para explorar las importantes sinergias derivadas de la explotación de los depósitos subterráneos de ambas compañías a través del pozo y la infraestructura existentes en la mina Nickel Rim South de Glencore.

Una vez finalizados estos trabajos iniciales, la intención es que VBM y Glencore se conviertan en una empresa conjunta como socios a partes iguales en el proyecto. El proyecto propone la profundización del pozo existente de Glencore y el desarrollo de nuevas galerías para acceder a los depósitos de cobre cercanos. Se estima que el proyecto producirá 880 kt de cobre en 21 años, con un coste de capital de entre 1.600 millones y 2.000 millones de dólares estadounidenses.

La geología polimetálica de la Cuenca de Sudbury implica que, además de cobre, las compañías también producirán níquel, cobalto, oro, metales del grupo del platino (MGP) y otros minerales críticos. Los trabajos de ingeniería detallada, permisos y consultoría se realizarán en 2026. Se espera una decisión final de inversión en el primer semestre de 2027.

"Durante décadas se han buscado oportunidades para asociarse y generar sinergias entre mineras vecinas de la Cuenca de Sudbury, sin éxito significativo", declaró Shaun Usmar, consejero delegado de Vale Base Metals. "Agradezco el compromiso demostrado tanto por Glencore como por nuestro equipo de VBM al unirse para finalmente aprovechar esta oportunidad histórica, demostrando una nueva forma de trabajar en colaboración.

"La alianza contemplada allana el camino para extraer valiosos yacimientos ricos en cobre para nuestras respectivas operaciones, que de otro modo se perderían para ambas compañías. La empresa conjunta propuesta, al 50%, busca aprovechar la infraestructura no utilizada de Glencore para acceder a los yacimientos de ambas propiedades. Esto beneficiará a nuestras respectivas compañías y a las comunidades locales de Sudbury y sus alrededores, y tiene el potencial de producir minerales críticos a corto plazo a partir de este prolífico proyecto en terrenos industriales abandonados para la economía canadiense. Espero que sirva de catalizador para descubrir nuevas sinergias en la región".

Acerca de Vale Base Metals ( www.valebasemetals.com )Vale Base Metals es uno de los mayores productores mundiales de níquel de alta calidad y un importante productor de cobre y cobalto de origen responsable. Vale Base Metals Limited tiene su sede en Londres, Reino Unido, y su centro de operaciones global está en Toronto, Canadá. La compañía también opera en Terranova y Labrador, Ontario, Manitoba, Indonesia, Brasil y Japón. Vale Base Metals es propiedad en un 90% de Vale S.A. y en un 10% de Manara Minerals Investment Company.

