- Un nuevo logro de las marcas de automóviles chinas en el mercado extranjero: Las ventas en el extranjero de GWM alcanzaron 1 millón de unidades

BAODING, China, 14 de julio de 2022/PRNewswire/ -- El 3 de julio, GWM anunció oficialmente al mundo en el evento de lanzamiento de la marca TANK de Arabia Saudita que las ventas acumuladas en el extranjero habían alcanzado el millón de unidades, lo que marcó un nuevo hito en el viaje hacia la globalización de la compañía.

"Este vehículo exacto (GWM TANK300) es la exportación número un millón de GWM Group. Por lo tanto, este es un logro increíble", explicó Gautam Arun, director de productos de GWM en la región de Oriente Medio, en la conferencia.

Según los últimos datos de ventas publicados por GWM, la empresa vendió un total de 518.525 vehículos nuevos en el primer semestre de 2022, de los cuales 62.823 vehículos se vendieron en el extranjero, lo que representa el 12%.

En esto, los mercados sudafricanos mantuvieron una posición de liderazgo en ventas. Un informe publicado por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles de Sudáfrica (NAAMSA) muestra que, en los dos primeros meses de este año, el HAVAL H6 de 3 generación ocupó el 15% de la cuota de mercado en el segmento de los SUV compactos.

El excelente logro de ventas en el extranjero de GWM se debe principalmente a tres aspectos en términos de productos de alta calidad, amplia gama de mercado y operaciones localizadas.

Los productos de alta calidad, como GWM POER, TANK300, HAVAL H6 HEV y ORA GOODCAT, brindan a los compradores globales una experiencia de conducción inteligente, juvenil y respetuosa con el medio ambiente. Luego, las tres marcas de tecnología de GWM, incluida la inteligencia L.E.M.O.N, TANK y COFFEE, también brindan la tecnología central para la renovación y actualización de productos.

Actualmente, los productos de GWM se han exportado a muchos países, lo que demuestra la fuerza de su marca y el encanto de los automóviles de China en todo el mundo.

GWM instaló su primera estación de supercarga en el mundo con generación de energía fotovoltaica, almacenamiento de energía y carga en el mercado de Tailandia el año pasado. Además, la empresa abrió su filial alemana en Múnich y estableció la sede europea para servir como centro para el desarrollo del mercado europeo continental.

En el proceso de globalización, GWM ha impulsado las grandes ventas de productos de alta calidad a través de estrategias de marketing y fabricación localizadas.

En enero de 2022, la empresa asumió oficialmente la planta de Iracemápolis en Brasil e invirtió 11.500 millones de CNY para profundizar el trazado de la cadena industrial local. Al patrocinar eventos influyentes como triatlones y surf WSL en el mercado australiano, GWM también crea activamente IP de marketing localizada para llegar profundamente a la cultura y la vida locales para mejorar el conocimiento de la marca y los productos de los clientes.

GWM se ha adherido al diseño y la estrategia de ganar mercados en el extranjero durante 25 años consecutivos y ha logrado excelentes resultados. Las ventas en el extranjero de la empresa alcanzaron las 142.793 unidades el año pasado, un 103,7% más que el año anterior.

Los ejecutivos de la compañía dijeron en la Conferencia en línea de distribuidores en el extranjero que GWM planeaba lograr ventas anuales globales de 4 millones de unidades para 2025 y alrededor del 80% de ellas son productos de energía nueva más inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1859240/A_New_Achievement_of_Chinese_Auto_Brands_in_Overseas_Market__GWM_s_Overseas_Sales_reached_1_Million.jpg