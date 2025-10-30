VentureMed Group acelerar la adopción comercial y ampliar las indicaciones del sistema FLEX VPTM

(Información remitida por la empresa firmante)

- VentureMed Group cierra una ronda de financiación Serie C de 28 millones de dólares para acelerar la adopción comercial y ampliar las indicaciones del sistema FLEX VPTM

MINNEAPOLIS, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- VentureMed Group, Inc., una empresa líder en dispositivos médicos especializada en tecnologías de preparación de vasos y gestión de acceso para el tratamiento de la enfermedad arterial periférica (EAP) y las fístulas y injertos arteriovenosos (FAV, IAV), anunció hoy el cierre de una ronda de financiación Serie C de 28 millones de dólares liderada por S3 Ventures, y en la que participaron inversores existentes como Endeavour Vision.

"Al iniciar nuestra siguiente fase, agradecemos el continuo apoyo de nuestros inversores actuales y nos complace dar la bienvenida a nuevos socios al consorcio", declaró Denis Harrington, presidente y consejero delegado de VentureMed. "Esta importante financiación subraya la confianza de los inversores en el sistema FLEX Vessel Prep™ y en nuestra misión de fortalecer la posición de VentureMed en la atención vascular global".

Además de ampliar la infraestructura comercial, la financiación también impulsará el programa clínico de VentureMed y apoyará el desarrollo de nuevos productos, incluidas nuevas aplicaciones en entornos vasculares adyacentes.

"VentureMed está abordando uno de los desafíos más persistentes en el acceso vascular con una tecnología elegante y transformadora", afirmó Brian R. Smith, director general de S3 Ventures. "Nuestra alianza refleja una misión compartida: brindar tratamientos innovadores a quienes más los necesitan".

Las enfermedades vasculares representan una carga creciente a nivel mundial, impulsada por el aumento de la obesidad, la diabetes y la hipertensión. La enfermedad arterial periférica (EAP) afecta a más de 20 millones de personas en EE. UU. y a más de 200 millones en todo el mundo, mientras que la estenosis y la disfunción vascular siguen siendo causas importantes de fallo del acceso vascular en pacientes de diálisis. FLEX se desarrolló para mejorar la distensibilidad vascular, minimizar el traumatismo y favorecer mejores resultados a largo plazo. "La preparación de la lesión se está convirtiendo rápidamente en uno de los procedimientos más importantes para mejorar los resultados de los pacientes. El sistema FLEX VP es pionero en las intervenciones de acceso arteriovenoso", afirmó el doctor Ari Kramer, cirujano general del Spartanburg Medical Center. "Esta recaudación de fondos es un hito importante a medida que la empresa avanza en la obtención de evidencia clínica adicional y la ampliación de las indicaciones".

FLEX, que ya cuenta con la autorización 510(k) de la FDA, la marca CE y el respaldo en EE. UU. de un código HCPCS de CMS específico (C1600) con pago transitorio, está posicionado para redefinir la preparación de vasos y potencialmente ampliar las opciones de tratamiento en todo el mundo.

"El ciclo de estrechamiento recurrente y procedimientos repetidos en la enfermedad vascular supone una carga significativa para los pacientes y los sistemas de salud", afirmó Alexander Schmitz, socio de Endeavour Vision. "Una tecnología que reduce la necesidad de reintervenciones no solo mejora los resultados, sino que también se alinea con la transición hacia una atención basada en el valor. Nos entusiasma seguir apoyando a VentureMed en su expansión del acceso a esta importante terapia".

Acerca de VentureMed Group & FLEX Vessel Prep™ System

VentureMed Group, Inc. es una empresa pionera de dispositivos médicos con sede en Minnesota, dedicada al desarrollo de soluciones endovasculares para el acceso arteriovenoso (AV) y el tratamiento de la enfermedad arterial periférica (EAP). Su tecnología insignia, el sistema FLEX Vessel Prep™, cuenta con la aprobación 510(k) de la FDA y la marca CE, y está diseñado para optimizar la preparación vascular mediante su tecnología patentada de Creación de Microincisiones Endovasculares Cinéticas (KEMIC). A diferencia de los métodos tradicionales con balón que aplican presión estática, KEMIC utiliza movimiento controlado y aposición dinámica del vaso para crear microincisiones largas y precisas. Este mecanismo único facilita la ganancia luminal, puede mejorar la absorción de fármacos en terapia combinada y puede reducir el traumatismo vascular, disminuyendo así el riesgo de reestenosis. Para obtener más información, visite www.VentureMedgroup.com.

