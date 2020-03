Vivid City nombra a Danny Lee como director creativo

- Vivid City nombra a Danny Lee, exdirector de Marketing de Nike para China continental, como director creativo

LONDRES, 3 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Vivid City [http://www.vividcity.com/], la agencia de publicidad china Out-of-Home (OOH) ha nombrado a Danny Lee para dirigir las campañas creativas OOH en China. El nombramiento será efectivo a partir del 16 de marzo de 2020.

Lee pasó previamente seis años en Nike integrando y dirigiendo la marca en la región de China continental, incluida la reconocida campaña 'running makes the world go around' en una de las mayores pantallas de China: Metro City, una pantalla circular que se encuentra en Shangái. Antes de Nike, ocupó altos cargos en Ogilvy, Wunderman y Mindshare.

Danny ofrece a Vivid City la capacidad de planificar y ejecutar activaciones, proyecciones y construcciones únicas que complementarán la red de Vivid City de pantallas LED en el mercado chino. Lee dijo que está encantado de tener la oportunidad de trabajar con los clientes de Vivid City, "no hay duda de que me siento extremadamente orgulloso de tener la oportunidad de ocupar el cargo de Director Creativo de Vivid City. Mi objetivo es ofrecer a nuestros clientes experiencias de marca OOH reconocidas y memorables en el mercado chino".

Alistair Ballantyne, fundador y consejero delegado de Vivid City, añadió: "El anterior trabajo de Danny en la región de China es el mejor de su clase. Estamos encantados de ofrecer a nuestros clientes un servicio creativo que asegurará que sus campañas sean únicas, interactivas y tengan un impacto visual sin precedentes en las principales ciudades de China''.

Según un reciente informe de seguridad de la marca Group M, hay 18.700 millones de dólares de fraude publicitario online en China, haciendo que China sea responsable de más del 80% de todo el fraude publicitario digital a escala mundial. Esto combinado con el alto coste de la televisión china supone que el sector OOH parezca predispuesto a un futuro brillante.

Vivid City [http://www.vividcity.com/] es una agencia de publicidad OOH con oficinas en Londres y Shangái.

