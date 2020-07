Cómo volver a una economía global baja en carbono: serie RMI Stimulus

Dando respuesta a la actual crisis económica se puede beneficiar de forma simultánea a la economía, medioambiente y a nuestras comunidades. La serie Green Stimulus and Recovery de RMI presenta un marco laboral mundial para los estímulos junto a las recomendaciones por país y específicas de las regiones

BOULDER, Colorado, 1 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Rocky Mountain Institute (RMI) ha producido seis informes para su serie Green Stimulus and Recovery [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2843867-1&h=3804970489&u...] para dar respuesta nacional a las guías de la crisis económica causadas por la COVID-19. La serie presenta la dirección para una inversión de estímulo y recuperación que puede ayudar a los países a conseguir una mejor recuperación y avanzar hacia economías bajas en carbono que despliegan un futuro más limpio, sano, justo y resiliente.

Los seis informes introducen los principios centrales del estímulo verde y su recuperación, presentando recomendaciones específicas de países y regiones para Estados Unidos, China, La India, África sub-sahariana y El Caribe.

"Las inversiones por estímulos y recuperación serán vitales para nuestra reconstrucción colectiva", indicó el consejero delegado de RMI, Jules Kortenhorst. "Si estas inversiones se dirigen de forma estratégica, nos pueden ayudar a hacer frente de forma simultánea a esta crisis actual y también la crisis climática".

Los seis informes de la serie Green Stimulus and Recovery son:

-- Global Stimulus Principles: The Economy We Build Should Not Be the Same Economy We Decarbonize: presenta cuatro principios para dirigir los esfuerzos de los estímulos globales. -- US Stimulus Strategy: Recommendations for a Zero-Carbon Economic Recovery: recomienda cuatro programas de apoyo a la recuperación a corto y largo plazo en Estados Unidos. -- Achieving a Green Recovery for China: Putting Zero-Carbon Electrification at the Core: propone cuatro programas para conseguir el crecimiento económico y una recuperación sostenible en China; y cuenta con la autoría conjunta de la Energy Transition Commission. -- Green Stimulus in the Caribbean: Resilient Distributed Energy Resources Can Support Job Creation and Economic Diversification: presenta un marco laboral para el estímulo en El Caribe y analiza las oportunidades proporcionadas por los recursos de energía distribuida. -- Towards a Clean Energy Economy: Post-COVID-19 Opportunities for India's Energy and Mobility Sectors: articula un marco laboral para apoyar el futuro de la energía limpia en La India; y cuenta con la autoría conjunta de NITI Aayog. -- Green Recovery Stimulus in Africa: A Springboard for Increased Local Resilience and Economic Growth: presenta oportunidades para los países del África sub-sahariana en lo que respecta a la dirección de la recuperación hacia rutas más verdes y resilientes.

Descargue los informes: https://rmi.org/stimulus-white-papers [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2843867-1&h=1591357119&u...]

Rocky Mountain Institute (RMI)RMI transforma el uso de la energía global para crear un futuro limpio, próspero y seguro bajo en carbono.

