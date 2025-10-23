(Información remitida por la empresa firmante)

- WePlay se une a una organización benéfica chilena para lanzar la campaña "Paws for Love" con motivo del Día Internacional del Perro

MADRID, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 26 de agosto, Día Internacional del Perro, la plataforma global de entretenimiento social WePlay anunció el lanzamiento de su campaña benéfica especial, "Paws for Love". Esta iniciativa combina de forma innovadora las interacciones de los jugadores en línea con donaciones benéficas fuera de línea, en colaboración con la reconocida organización chilena de rescate de animales, Mirada Animal Chile, para brindar consuelo y esperanza a los perros callejeros.

La participación de los jugadores genera un impacto en el mundo real

La esencia de "Paws for Love" reside en transformar la interacción virtual en apoyo tangible:

Acciones en el juego, resultados reales : Los jugadores acumulan "Puntos de amor" participando en las actividades de la plataforma WePlay. Según la cantidad total de Puntos de Amor obtenidos, WePlay donará la cantidad correspondiente de alimento para mascotas, suministros médicos y otros recursos esenciales a Mirada Animal Chile.

: Los jugadores acumulan "Puntos de amor" participando en las actividades de la plataforma WePlay. Según la cantidad total de Puntos de Amor obtenidos, WePlay donará la cantidad correspondiente de alimento para mascotas, suministros médicos y otros recursos esenciales a Mirada Animal Chile. Expresiones creativas de bondad: WePlay invita a los jugadores a compartir obras originales con la temática del Día Internacional del Perro en redes sociales con la etiqueta #Pawsforlove. Ya sea a través de canciones conmovedoras, obras de arte divertidas o historias conmovedoras, cada creación infunde esperanza para los compañeros callejeros. Tras la campaña, se destacarán las obras más destacadas según su calidad y participación en redes sociales.

Colaborando con agentes de cambio de confianza: Mirada Animal Chile

Todas las donaciones apoyarán directamente a Mirada Animal Chile, un socio de confianza desde su fundación en 2014. Fiel a su misión de "Rescate, rehabilitación y adopción", la organización trabaja incansablemente para erradicar la difícil situación de los perros callejeros, impulsada por una visión contundente: "Hasta que no quede ni un solo perro callejero".

El compromiso de WePlay con el bien social

Como plataforma de juegos sociales muy popular entre los jóvenes, WePlay aborda constantemente diversos problemas sociales y explora maneras de conectar las comunidades en línea con la filantropía fuera de línea. "Paws for Love" representa el compromiso de WePlay con el Día Internacional del Perro: convertir cada interacción en línea en un acto de bondad en el mundo real. De ahora en adelante, WePlay mantendrá su espíritu filantrópico, participará activamente en causas sociales y contribuirá a construir una sociedad mejor mediante acciones concretas.

Acerca de WePlay

WePlay, filial de WeJoy, con sede en Singapur, es una plataforma global de entretenimiento social de última generación que integra juegos y diversas funciones de entretenimiento. Con la misión de "Brindar alegría y amistad a jóvenes de todo el mundo" y la visión de "Unir a las personas a través de los juegos y liderar la tendencia global del entretenimiento social en línea", WePlay colabora con los jugadores para crear una era dinámica e innovadora para los videojuegos y la conexión social.

