El World ATM Congress reconoce un logro sobresaliente en aviación y anuncia a los finalistas de los premios Maverick (1)

MADRID, 28 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- ATCA (la Asociación de Control de Tráfico Aéreo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2732143-1&h=284580779&u=...]) y CANSO (la Organización de Servicios de Navegación Aérea Civil [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2732143-1&h=3924313849&u...]) se complacen en anunciar los finalistas de la edición inaugural de los premios Maverick presentados por el World ATM Congress [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2732143-1&h=2473236502&u...]. Los premios reconocen logros sobresalientes en materia de innovación, colaboración y sostenibilidad en la gestión del tráfico aéreo (ATM, por sus siglas en inglés).

"Siendo la mayor exposición de ATM del mundo, el World ATM Congress es el lugar perfecto para reconocer y celebrar los numerosos avances que ha logrado nuestra comunidad en el último año", declaró Peter F. Dumont, presidente y consejero delegado de ATCA. "Estos premios representan tres de los pilares más importantes de nuestro sector (la colaboración, la innovación y la sostenibilidad), todos en nombre de la seguridad aérea".

En este primer año, se han recibido más de 100 candidaturas, que se redujeron a nueve finalistas, tres por cada categoría de premios.

El premio a la Colaboración reconoce la importancia de las relaciones y asociaciones efectivas intra e interdisciplinares e intra e intersectoriales con el fin de lograr un objetivo común.

Los finalistas del premio a la Colaboración (en orden alfabético) son:

-- ASECNA, por unificar el cielo africano con el sistema espacial de vigilancia-transmisión dependiente automática (ADS-B, por sus siglas en inglés) y otras tecnologías innovadoras en las seis regiones de información de vuelo (FIR, por sus siglas en inglés). -- Un consorcio formado por Heathrow Airport Limited, NATS, Harris Orthogon y EUROCONTROL, por introducir los horarios-objetivo de llegada en el aeropuerto de Heathrow mediante el proyecto PJ24 de SESAR. -- NATS, NAV CANADA y Aireon LLC, por el desarrollo y el despliegue novedoso del primer servicio ADS-B planetario, espacial y a tiempo real del mundo.

El premio a la Innovación reconoce nuevas ideas, tecnologías y conceptos que desafían las normas actuales en materia de ATM y que tienen el potencial de impulsar significativamente el desempeño, las operaciones o las capacidades.

Los finalistas del premio a la Innovación son:

-- Austro Control, por su proyecto "Plate Lines - A Method to Accelerate Wake Vortex Decay During Final Approach" (Líneas de placas - Un método para acelerar el deterioro de los vórtices de estela durante la aproximación final), una infraestructura que acelera el deterioro de los vórtices de estela en aproximación al suelo en aproximadamente un 30 por ciento, reduciendo la posibilidad de que se produzcan encuentros de estela. -- La NASA, por su satisfactorio vuelo simultáneo de pequeños sistemas aéreos no tripulados (UAS, por sus siglas en inglés) múltiples en un complejo entorno urbano, utilizando el sistema de gestión del tráfico de UAS (UTM, por sus siglas en inglés). -- Saab Digital Air Traffic Solutions y Scandinavian Mountains Airport, por construir un nuevo e innovador aeropuerto equipado con servicios de torre de control a distancia y digitales desde un centro de torre remoto.

El premio a la Sostenibilidad reconoce a los líderes, las iniciativas y las organizaciones que trabajan de forma conjunta para reducir el efecto de la aviación en el medioambiente y que realizan aportaciones significativas para mejorar la huella medioambiental de la aviación mediante la ATM.

Los finalistas del premio a la Sostenibilidad son:

-- ENAIRE, por el diseño y el desarrollo de un mecanismo de vigilancia que, mediante una autorización directa del control de tráfico aéreo (ATC, por sus siglas en inglés), ahorró unos 7 millones de millas náuticas en los vuelos gestionados en el espacio aéreo español, evitando la emisión de 243.000 toneladas de CO(2) a la atmósfera. -- HungaroControl, BULATSA y ROMATSA, por el proyecto SEE FRA / SEEN FRA (espacio aéreo de rutas libres por Europa sudoriental), que permite a los operadores volar sobre perfiles optimizados a lo largo de las fronteras de las FIR de Bulgaria, Hungría y Rumanía, lo que cuenta con el potencial de ahorrar hasta 10.000 millas náuticas, así como 80 toneladas de combustible y 250 toneladas de emisiones de CO(2) diarias. -- NAV CANADA, por convertirse en el primer Proveedor de Servicios de Navegación Aérea (PSNA) del mundo en implementar la nueva norma de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI): establecido a partir de la autorización necesaria para la calidad de navegación requerida con autorización obligatoria (RNP AR, por sus siglas en inglés) y con una reducción de más de 4,1 millones de kg de emisiones de CO(2).

"Recibir más de 100 candidaturas en nuestra edición inaugural de los premios ha sido un logro increíble y es un indicador de los avances significativos que estamos realizando de forma conjunta en el sector de la ATM", declaró Simon Hocquard, director general de CANSO. "La calidad de las candidaturas fue increíblemente alta: mi enhorabuena a todos aquellos que se encargaron de la preselección. ¡Han dejado el listón muy alto para los próximos años!".

Un especial agradecimiento a nuestro prestigioso panel de jueces: Eammon Brennan, director general de EUROCONTROL; Teri Bristol, directora de Operaciones de la Organización del Tráfico Aéreo (ATO, por sus siglas en inglés) de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés); Peter F. Dumont, presidente y consejero delegado de ATCA; Simon Hocquard, director general de CANSO; el capitán Gilbert Kibe, director general de la Autoridad de Aviación Civil de Kenia; y la Excma. Donna Mclean, fundadora y propietaria de Donna McLean Associates, LLC.

El ganador de cada categoría se anunciará en el World ATM Congress 2020 en Madrid (España) durante la ceremonia de entrega de premios Maverick, que se celebrará desde las 3 a las 4 de la tarde el martes 10 de marzo en el Teatro Wing ATM. La ceremonia de entrega de premios estará presentada por el presidente y consejero delegado de ATCA, Peter F. Dumont, junto con el director general de CANSO, Simon Hocquard. La inscripción en el evento es gratuita. Para obtener más información, visite www.worldatmcongress.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2732143-1&h=3840917935&u...].

