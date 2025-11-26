World Phygital Community presenta su Consejo de Asesores Global para forjar el futuro del deporte phygital

Bernt Erik Bjontegard - WORLD PHYGITAL COMMUNITY (WPC)/PR NEWSWIRE

El nuevo consejo reúne a un panel internacional de líderes en deporte, innovación y políticas para guiar la estrategia global y acelerar el crecimiento de la competición phygital.

HONG KONG, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La World Phygital Community (WPC), el regulador mundial de los deportes phygital ha anunciado el lanzamiento de su primer Consejo de Asesores, un distinguido organismo de expertos internacionales reunidos para guiar la estrategia a largo plazo, la agenda de innovación y la expansión global del deporte phygital: el cual fusiona la competetición de deporte física y la digital.

Inicialmente compuesto por cuatro líderes del mundo del deporte, la tecnología, la diplomacia y el emprendimiento, el Consejo asesorará a WPC sobre la participación en políticas globales, oportunidades comerciales y marcos que garanticen el desarrollo sostenible del deporte a nivel mundial. También apoyará el desarrollo del ecosistema deportivo phygital, incluyendo su máximo exponente: Games of the Future.

"Eldeporte phygital es más que una nueva categoría deportiva: es una nueva forma de conectar a personas de todo el mundo a través de la competición", declaró Dan Merkley, presidente y director general de WPC. "Este Consejo reúne a líderes excepcionales que comprenden tanto el poder del deporte como el potencial de la tecnología. Cada miembro representa un puente que conecta el deporte tradicional con la frontera digital y conecta la innovación local con las oportunidades globales. Sus perspectivas nos ayudarán a crecer de forma responsable e inclusiva, forjando una visión compartida sobre cómo el deporte phygital puede prosperar a nivel global".

Los miembros fundadores del Consejo representan una amplia gama de especialidades, desde la gestión de eventos olímpicos y la diplomacia internacional hasta la innovación, el emprendimiento y la transformación digital. Cada uno aporta una perspectiva única a la misión de WPC y desempeñará su cargo durante un período de 12 meses:

Bernt Erik Bjontegard – Excientífico espacial de la NASA y ejecutivo de I+D en Qualcomm, Bjontegard ha liderado proyectos pioneros en tecnología espacial y comunicaciones móviles. Es el fundador de Spark Compass, una galardonada plataforma de inteligencia contextual que ha impulsado soluciones para ciudades inteligentes y mejorado la participación de los aficionados en los deportes mediante la realidad aumentada y el Internet de las Cosas. Bjontegard también ha gestionado múltiples colaboraciones con gigantes tecnológicos globales como Apple, IBM y Samsung, y cuenta con numerosas patentes concedidas a nivel mundial, con más de 50 en trámite, lo que facilita la transición entre las ideas y su implementación práctica.

David Feng Xintao – Experto en comunicación internacional y coordinación de eventos deportivos globales, David cuenta con una amplia experiencia en el apoyo al Movimiento Olímpico. Como Director de Protocolo, Eventos y Hospitalidad del Comité Olímpico Internacional (COI), dirigió la planificación y ejecución de los programas de hospitalidad para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Vancouver 2010, Londres 2012 y Sochi 2014. Su trabajo abarca una estrecha colaboración con gobiernos, Comités Organizadores Locales, Comités Olímpicos Nacionales, Federaciones Internacionales y las principales marcas globales asociadas al Movimiento Olímpico.

Francline Fonderson – Como fundador y presidente de la Asociación Camerunesa para el Intercambio Tecnológico y Cultural (CATCE), Francline ha sido pionero en programas que fusionan el deporte tradicional con la competición digital. Es ampliamente reconocido por su labor de colaboración con gobiernos locales, patrocinadores y redes juveniles para construir vías sostenibles para jóvenes atletas y jugadores en África Central y Occidental.

Jorge O'Ryan Schutz – La trayectoria de Jorge abarca la diplomacia, la administración pública y la gestión deportiva. Exjugador profesional de baloncesto, ha sido presidente del Club Deportivo Universidad Católica, embajador de Chile en Alemania y director general de ProChile, la agencia de promoción de exportaciones e inversiones del país. Actualmente, se desempeña como director de Desarrollo Internacional del Centro de Innovación UC y director de la Junta.

Este Consejo de Asesores se centrará en cuatro áreas clave: dar a conocer las iniciativas de WPC, explorar nuevos mercados, asesorar sobre oportunidades comerciales y contribuir al desarrollo de estándares regulatorios. Se reunirá periódicamente con la dirección de WPC y compartirá públicamente sus resultados para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas al impulsar el crecimiento del movimiento phygital.

A través de esta iniciativa, WPC mantiene su compromiso de fomentar la colaboración entre líderes que comparten una visión para el futuro del deporte, que conecta la habilidad física con la innovación digital, a la vez que crea nuevas oportunidades para atletas, clubes y federaciones de todo el mundo.

Notas a los redactores:

Acerca de la World Phygital Community (WPC):

La World Phygital Community (WPC) es una organización internacional sin ánimo de lucro que busca promover el deporte phygital en todo el mundo uniendo a miembros físicos y digitales a nivel global. Es responsable de velar por el cumplimiento de las normas y regulaciones del deporte phygital y de organizar torneos de clasificación para los Games of the Future: https://worldphygital.org/

Acerca de Games of the Future (GOTF):

Games of the Future es un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y es la cumbre del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygitales de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygitales. Los Games of the Future 2025 se celebrarán en Abu Dhabi, mientras que los Games of the Future 2026 se celebrarán en Astana. Para más información, visite:

https://gofuture.games/

