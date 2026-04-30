Xryma Plc publica su Informe Anual 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

NICOSIA, Chipre, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Xryma Plc (anteriormente ISX Financial EU Plc), un proveedor líder de servicios bancarios transaccionales regulados, soluciones de pago en tiempo real y software bancario como servicio (SaaS), publicó hoy su Informe Anual 2025, en el que se describen los resultados financieros del Grupo, su dirección estratégica y los principales logros operativos durante el año.

El ejercicio financiero de 2025 marcó el séptimo año consecutivo de rentabilidad para Xryma Plc (Xryma), lo que refleja la solidez de su modelo de negocio y su ejecución disciplinada, al tiempo que refuerza su posición de liderazgo en el sector de la tecnología bancaria y los pagos.

Aspectos financieros destacados de 2025

Beneficio después de impuestos: 17,3 millones de euros

17,3 millones de euros Ingresos totales: 53,4 millones de euros (que incluyen 5,0 millones de euros de otros ingresos)

53,4 millones de euros (que incluyen 5,0 millones de euros de otros ingresos) Fondos propios: 49,0 millones de euros

49,0 millones de euros Activos totales: 188,9 millones de euros

188,9 millones de euros Patrimonio neto total: 59,2 millones de euros

Christakis Taoushanis, presidente no ejecutivo de Xryma Plc, dijo:"En nombre del Consejo de Administración, me complace presentar el Informe Anual 2025 de Xryma Plc. 2025 marcó el séptimo año consecutivo de rentabilidad para Xryma y demostró una vez más la solidez del modelo de negocio del Grupo, la ejecución disciplinada de su estrategia y la calidad de su personal. Como institución regulada que opera en un entorno financiero en constante evolución, el Consejo sigue centrado en una sólida gobernanza, una gestión prudente del riesgo, un cumplimiento riguroso y una gran capacidad operativa".

Nikogiannis (John) Karantzis, consejero delegado del grupo y director general de Xryma Plc, comentó:"Aprovechando el sólido impulso de 2024, el ejercicio fiscal 2025 se caracterizó por la expansión de la infraestructura y la ejecución estratégica. Quisiera agradecer a nuestros equipos su constante dedicación a nuestros clientes y por mantener un fuerte dinamismo comercial durante todo el año.

Nuestro enfoque sigue centrado en ofrecer soluciones orientadas al cliente en toda la empresa. Al combinar capacidad tecnológica, experiencia regulatoria, inversión estratégica en infraestructura y disciplina para facilitar la escalabilidad, continuamos apoyando a nuestros clientes en el logro de sus objetivos comerciales y operativos".

En 2025, Xryma amplió su infraestructura de pagos al convertirse en una de las primeras instituciones no bancarias en obtener acceso a la infraestructura de liquidación bruta en tiempo real (RTGS) T2 y de liquidación instantánea de pagos TARGET (TIPS) del Banco Central Europeo. Esto mejora las capacidades existentes de Xryma para pagos rápidos en el Reino Unido y pagos instantáneos SEPA del EEE, permitiendo la transferencia directa de fondos del banco central entre los principales mercados financieros.

El Grupo también mantuvo su posición de liderazgo en pagos entre cuentas (A2A) a través de PaidBy, su plataforma insignia de banca abierta. Gracias a los pagos instantáneos y rápidos, la conectividad con el banco central, la propiedad intelectual patentada y la tecnología propia, PaidBy ofrece una sólida alternativa a los pagos tradicionales con tarjeta a distancia mediante liquidación instantánea, mayor seguridad e integración perfecta.

Durante el año, Xryma avanzó en el desarrollo de capacidades A2A transfronterizas reales. A partir del segundo trimestre de 2026, se espera que esto permita la liquidación al siguiente día hábil en más de 60 divisas, iniciadas a partir de pagos A2A en euros o libras esterlinas. Se prevé que la finalización de la integración de TIPS amplíe aún más estas capacidades para permitir la iniciación desde las divisas escandinavas participantes en TIPS.

El Grupo invirtió aproximadamente 3 millones de euros en investigación y desarrollo durante 2025, fortaleciendo su cartera de propiedad intelectual y mejorando sus sistemas propios, incluidos flykk, ISXMoney, ISXPay y Paydentity. La filial de software de Xryma, Probanx, continúa desempeñando un papel fundamental en el desarrollo, la implementación y la mejora de sistemas, contribuyendo al crecimiento de los ingresos.

Xryma también avanzó en los requisitos preparatorios relacionados con la admisión prevista de sus acciones a cotización en una Bolsa Preferente, lo cual sigue siendo una prioridad estratégica clave.

En línea con sus objetivos estratégicos más amplios, el Grupo incrementó su inversión en BeEmotion AI SA y se deshizo con éxito de su participación accionaria a largo plazo en la Bolsa Nacional de Valores de Australia (NSX) mediante la venta de su participación a través de un acuerdo para la adquisición del 100% de NSX por parte de CNSX Global Markets Inc., la empresa matriz de la Bolsa de Valores Canadiense.

Más allá de los resultados financieros, Xryma continuó apoyando programas ambientales y sociales a través de su iniciativa We Care, así como a atletas de élite y organizaciones deportivas mediante su iniciativa Dream Big, lo que refleja su convicción de que el éxito corporativo a largo plazo está estrechamente vinculado al bienestar de las comunidades en las que opera.

En relación con las perspectivas para 2026, Nikogiannis (John) Karantzis añadió: "De cara a 2026, nuestro enfoque sigue siendo claro: prepararnos para la expansión, invertir en capacidades de última generación, obtener más permisos regulatorios y facilitar una mayor interoperabilidad de divisas con ciclos de liquidación más rápidos. Tras el lanzamiento de nuestros servicios RTGS y TIPS, esperamos que 2026 se caracterice por una rentabilidad sostenida y la introducción de nuevos productos. El lanzamiento de nuevos productos será nuestra prioridad a corto plazo para impulsar el crecimiento tras la prevista salida a bolsa. Si bien somos conscientes de la posible inestabilidad derivada de conflictos regionales y las condiciones del mercado global, creemos que el Grupo está bien posicionado para seguir cumpliendo con sus prioridades estratégicas".

Consulte Xryma Plc 2025 Annual Report

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