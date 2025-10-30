Yeastar premia a sus socios de todo el mundo por su excelencia e innovación en los Premios Yeahs 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

XIAMEN, China, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Yeastar, un líder mundial en Comunicaciones Unificadas (UC), anunció a los ganadores de los Premios Yeahs 2025 el 22 de octubre durante el Día de Yeastar. Estos premios anuales reconocen a los socios globales por su innovación y éxito en la entrega de un valor excepcional al cliente con las soluciones de Yeastar.

Esta quinta edición registró una participación récord, destacando logros sobresalientes en dos categorías: Socio Hosting 2025 y Excelencia en el Éxito del Cliente. Los siguientes ganadores demuestran cómo las soluciones de Yeastar permiten a las organizaciones modernizar sus comunicaciones e impulsar un crecimiento medible.

Socio Hosting 2025

4Voice (USA)Con Yeastar Cloud PBX y Yeastar Central Management (YCM) autoalojado, 4Voice logró más de 50 nuevos clientes y más de 20 retenciones en 2025, incluida una migración de 350 puestos desde Cisco sin tiempo de inactividad.

Better (UK)Desarrollado con Yeastar P-Series Cloud Edition, Better escaló a más de 1.000 clientes de PYMES en dos años, reduciendo el tiempo de implementación en un 40 % y aumentando el valor del cliente en un 30 % año tras año.

FirstNet Technology Services (South Africa)FirstNet Technology Services expandió rápidamente sus implementaciones en cuatro centros de datos con certificación ISO, logrando un tiempo de actividad del 99,99 % y una mejora del 25 % en la eficiencia operativa a través de las soluciones Yeastar P-Series y la plataforma Yeastar Central Management (YCM).

Excelencia en el Éxito del Cliente

1TeamCloudAl aprovechar Yeastar P-Series PBX, 1TeamCloud ayudó a Sicoob, la cooperativa de crédito más grande de Brasil, a optimizar la comunicación en 420 ubicaciones, lo que permitió una gestión más sencilla y una implementación más rápida de funciones.

MCP-EDVMCP-EDV migró a Interquell, el fabricante líder de alimentos para mascotas de Alemania, del sistema discontinuado Mitel a Yeastar P-Series Software Edition con Hot Standby y Disaster Recovery, mejorando significativamente la confiabilidad del sistema y la eficiencia de la colaboración.

PNTSPNTS realizó la transición de P+HS Architects de 3CX a Yeastar P-Series PBX en cuatro oficinas del Reino Unido de la noche a la mañana, lo que redujo costes y mejoró la flexibilidad con Linkus UC Clients para un trabajo remoto sin inconvenientes.

Test TeknolojiA través de Yeastar P-Series Software Edition, Test Teknoloji modernizó las comunicaciones de Wyndham Grand Hotel y Decathlon Turkey, mejorando la calidad de las llamadas y la movilidad con los clientes de Linkus UC y reduciendo costes con el Servicio de Acceso Remoto (RAS) seguro.

El premio Solution Advocate Distributor 2025 reconoce a los distribuidores con los casos de éxito más verificados y las contribuciones más destacadas de sus socios. Los ganadores de este año, Alliance-Com y Michael Telecom AG, destacaron por su amplia influencia y su excepcional apoyo en la promoción de las soluciones de Yeastar y el impulso a la participación de sus socios en todo el mundo.

"Nos enorgullece celebrar el éxito de nuestros socios, quienes continúan creciendo, innovando e inspirando con Yeastar", afirmó Arya Zhou, directora de Ventas Globales de Yeastar. "Sus logros reflejan nuestra visión compartida de crear valor a largo plazo y empoderar a las empresas de todo el mundo para que se comuniquen sin límites".

Vea la ceremonia de entrega de premios para más detalles de la historia y entrevistas con socios.

Acerca de Yeastar

Yeastar facilita el acceso al valor digital, desde la propiedad y la adopción hasta el uso y la gestión diarios, transformando la forma en que las empresas se conectan y se comunican. Yeastar se ha consolidado como proveedor líder de soluciones de Comunicaciones Unificadas (UC) con un sólido ecosistema, una red global de socios de canal y más de 650.000 clientes en todo el mundo. Para obtener más información sobre la cartera de Comunicaciones Unificadas de Yeastar, visite www.yeastar.com.

