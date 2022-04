YSL BEAUTÉ PRESENTA EL PROGRAMA REWILD OUR EARTH (2)

YSL BEAUTY LAUNCHES REWILD OUR EARTH, A MAJOR NEW SUSTAINABILITY INITIATIVE IN COLLABORATION WITH WORLD-RENOWNED NGO, RE:WILD

YSL BEAUTY LAUNCHES REWILD OUR EARTH, A MAJOR NEW SUSTAINABILITY INITIATIVE IN COLLABORATION WITH WORLD-RENOWNED NGO, RE:WILD - YSL BEAUTY/PR NEWSWIRE

YSL BEAUTÉ PRESENTA EL PROGRAMA REWILD OUR EARTH, UNA IMPORTANTE INICIATIVA DE SOSTENIBILIDAD EN COLABORACIÓN CON LA RECONOCIDA ONG RE:WILD

El ambicioso programa global marca una nueva era para la firma de cosmética de lujo, que también ha modernizado su cada vez más amplia plataforma de sostenibilidad.

PARÍS, 20 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, en vísperas de celebrar el Día de la Tierra, YSL Beauté anuncia un nuevo programa global denominado REWILD OUR EARTH, en colaboración con la ONG internacional Re:wild y que refleja el compromiso aún mayor de la firma para lograr un impacto positivo en el planeta y en las personas que viven en él. El objetivo del programa Rewild Our Earth es proteger y recuperar 100 000 hectáreas de territorio para 2030 —una superficie equivalente a 10 veces el tamaño de París— y salvaguardar la biodiversidad en zonas prioritarias afectadas por el cambio climático y en las que se obtienen los ingredientes de YSL Beauté. Inspirándose en la dilatada participación de la firma en la innovadora iniciativa de los jardines comunitarios del valle del Ourika, en Marruecos, este proyecto se inscribe en la nueva plataforma de sostenibilidad de la firma, conocida como Change the Rules, Change the Future, (Cambia las Reglas, Cambia el Futuro) cuya renovada visión se estructura en torno a 3 pilares claves: (1) Rewild our Earth (Devolver la vida silvestre a nuestro planeta); (2) Reduce our Impact (Reducir nuestro impacto) y (3) El Abuso no es Amor. Para expresar este compromiso con total transparencia, YSL Beauté ha presentado, además, su primer informe de sostenibilidad, que destaca los esfuerzos de la firma en lo referente a la sostenibilidad de cada una de sus estructuras empresariales.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/9038151-ysl-beauty-launches-rewild-our-earth/

Rewild Our Earth: Una iniciativa a largo plazo para proteger y recuperar la biodiversidad

El compromiso con la Tierra es uno de los ejes de YSL Beauté, firma inspirada en el legado de Yves Saint Laurent, un amante de la naturaleza que, a lo largo de toda su carrera, se inspiró en las maravillas naturales de Marruecos. Desde la introducción, en 2013, del innovador proyecto de los jardines del Ourika, en Marruecos, la firma ha trabajado para recuperar los terrenos en riesgo y ha ayudado a empoderar a la población local durante casi una década. En 2021, YSL Beauté reafirmó sus compromisos como parte del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas. Ahora, con el lanzamiento de Rewild Our Earth (Devolver la vida silvestre a nuestro planeta) YSL Beauté trabajará en colaboración con Re:wild, una organización no gubernamental, mundialmente reconocida, que trabaja en 188 áreas de conservación, en 89 países, para proteger y recuperar la biodiversidad y ampliar la recuperación ecológica a escala global. Para 2022, este programa se centrará específicamente en la presentación de programas de recuperación de la vida silvestre en áreas prioritarias de biodiversidad donde la firma obtiene los ingredientes para sus productos. La recuperación de la vida silvestre es un innovador enfoque hacia la conservación basado en un esfuerzo progresivo que permita fomentar los procesos naturales, reparar los ecosistemas dañados y recuperar los paisajes deteriorados; en otras palabras, permitir que la naturaleza se recupere por sí sola.

Stephan Bezy, Director General Internacional de YSL Beauté, comenta: «En YSL Beauté, creemos en dar, no solamente tomar; en restaurar, no simplemente consumir; y, sobre todo, en prestar apoyo al mundo que nos rodea. Hoy, los entornos silvestres se encuentran en declive; en una era en la cual más de un millón de especies está al borde de la extinción y el 75% de la superficie terrestre se halla deteriorada, este proyecto a largo plazo posee el potencial para ayudar a crear un gran impacto. Para poner en acción este objetivo, nos hemos comprometido firmemente con la revolución de la recuperación de la vida silvestre. Nuestro deseo, dicho en otras palabras, es lograr un mundo con mucha mayor biodiversidad para el año 2030».

La doctora Penny Langhammer, Vicepresidenta Ejecutiva de Re:wild, comenta: «Como sociedad global, nuestra subsistencia y la salud de nuestro planeta dependen de la biodiversidad; todos estamos conectados con el mundo natural. Para poder combatir el cambio climático, no necesitamos reinventar el planeta, solamente restaurar la biodiversidad y crear oportunidades para que nuestros ecosistemas se recuperen. Mediante esta colaboración a largo plazo con YSL Beauté, avanzaremos en nuestros esfuerzos por proteger y restaurar las áreas más irreemplazables del planeta».

Para 2022, el programa Rewild Our Earth (Devolver la vida silvestre a nuestro planeta) se centrará en las siguientes áreas prioritarias:

1. El valle del Ourika, en Marruecos, es una región donde la firma cultiva diversos ingredientes (como la granada, el malvavisco, el iris, el jazmín, la nuez y el azafrán) y fundamental en la estrategia de sostenibilidad de YSL Beauté.

Los jardines comunitarios del Ourika se inauguraron en 2013 como parte de un programa socialmente responsable conectado con el planeta, y prueba viva del compromiso de la firma con la sostenibilidad. Hoy, en este impresionante lugar, hogar de más de 200 especies de plantas, la firma continúa ayudando a las mujeres locales a lograr una mejor situación financiera y condiciones de vida mediante una cooperativa conjunta. Además de los jardines, YSL Beauté ha trabajado de manera más amplia en toda la región del valle del Ourika desde 2017, restaurando terrenos áridos y plantando, hasta la fecha, más de 125.000 árboles en una zona cuyo principal riesgo ecológico es el incremento de las temperaturas, la deforestación y los frecuentes desastres naturales. En 2021, YSL Beauté reafirmó su compromiso con este proyecto y los terrenos circundantes, conforme al Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.

2. Haití, donde se cultiva el vetiver (un ingrediente empleado en L'HOMME y LA NUIT DE L'HOMME de YSL Beauté, así como en la histórica fragancia Opium).

Haití experimenta una crisis ecológica que se ha intensificado debido a las inundaciones y los corrimientos de tierra. El bosque primario se ha reducido drásticamente desde el 60% de la década de 1920 hasta menos del 1% actual. Este terreno restante es una zona que goza de una extraordinaria diversidad de especies, muchas de las cuales no existen en ningún otro lugar del mundo. Sin el adecuado sustento forestal que permita estabilizar el terreno, la población que vive tierra abajo se arriesga a sufrir los daños derivados de las inundaciones y los movimientos de tierra y crear un ciclo desastroso de pobreza y deforestación alimentados, además, por el cambio climático. La prioridad de la firma es ayudar a conservar y gestionar la riqueza forestal restante de Bois Pangnol, así como los hábitats esenciales y la biodiversidad que acogen.

3. Madagascar, donde se cultiva la vainilla y el geranio (ingredientes empleados en las fragancias Black Opium, Libre, LE VESTIAIRE DES PARFUMS e Y de YSL Beauté).

En Madagascar, la mayor isla oceánica del mundo y zona de especial interés para la biodiversidad, el avance de la deforestación ha comprometido la masa forestal restante, que sirve de enlace entre dos regiones que contienen unas zonas de biodiversidad fundamentales: Analamanga y Alaotra Mangoro. El área protegida de Anjozorobe Angavo es un corredor de bosques primarios que acoge 558 especies de plantas, 9 especies de lémures, 34 especies de anfibios, 36 especies de reptiles y 75 especies de aves. En colaboración con las autoridades y comunidades locales, YSL Beauté presta apoyo en la restauración de este corredor forestal y cuenta con un robusto programa de supervisión de la zona para garantizar la salud del ecosistema. El objetivo de este programa es reforestar el área con 400.000 árboles para 2023.

4. Indonesia, donde se obtiene el pachulí (ingrediente empleado en fragancias de YSL Beauté como Mon Paris, Black Opium o Le Vestiaire de Parfums).

Descritas como «las Galápagos de agua dulce», loa antiguos lagos y las áreas que lo bordean la isla indonesia de Sulawesi son hogar de algunos de los conjuntos de flora y fauna más singulares del planeta. No obstante, en los últimos años, el nivel de amenaza de este ecosistema se ha incrementado drásticamente debido al excesivo desarrollo de la zona. Los lagos están rodeados de bosques en gran medida salvajes, que proporcionan el hábitat natural de una numerosa población animal, actúan como cuencas de agua potable y ayudan a regular el clima local; en otras palabras, salvaguardar esos lagos exige la conservación de los bosques que los rodean. El objetivo de YSL Beauté al prestar apoyo a esta zona es reducir el impacto de las especies invasoras sobre las especies endémicas de los lagos (ayudando a restaurar más de 16.000 hectáreas del lago Matano), además de colaborar con las poblaciones que viven junto al bosque para gestionar, proteger y recuperar 30.000 hectáreas de masa forestal.

Caroline Nègre, Directora Científica y de Sostenibilidad Internacional de YSL Beauté, añade: «Con este nuevo programa, YSL Beauté se reafirma en la importancia de trabajar para cambiar el uso del suelo, una de las nueve fronteras planetarias que se han identificado como límites de la Tierra cuyos umbrales, si se superan, comprometerían seriamente la idoneidad de nuestro planeta como hábitat para el desarrollo humano. Nuestro objetivo es ayudar a proteger y restaurar algunos de esos lugares esenciales para recuperar la vida silvestre de nuestro planeta».

Change the Rules, Change the Future (Cambia las Reglas, Cambia el Futuro) es una ambiciosa plataforma de sostenibilidad que prioriza a las personas y al planeta

YSL Beauté se compromete a promover el cambio positivo en el mundo y centrarse tanto en las personas como en el planeta. La firma ha publicado recientemente su primer informe de sostenibilidad y ha renovado su plataforma de sostenibilidad con tres pilares fundamentales: Rewild Our Earth (Devolver la vida silvestre a nuestro planeta), Reducing Our Impact (Reducir nuestro impacto) y Abuse Is Not Love (El Abuso No Es Amor).

Reducir nuestro impacto: se enfoca en la transición hacia una economía circular y de bajas emisiones de carbono, además de establecer objetivos acordes a los últimos datos de la ciencia del clima. Desde la obtención de los ingredientes hasta la formulación, la fabricación, el envasado, el transporte, el punto de venta y el final del ciclo de vida del producto, YSL Beauté se compromete a reducir drásticamente su huella medioambiental. Mediante la priorización de ingredientes de origen biológico (un 70% para 2023); la inversión en materiales reciclables y recargables con un envase más ligero (con diseño 100% ecológico, reciclable y sin plásticos vírgenes para 2030); una transición hacia unas fábricas francesas que alcanzarán la neutralidad de carbono durante 2022; la formación y capacitación del 100% de nuestros equipos de belleza en el ámbito de la sostenibilidad, el impacto social y la transparencia al consumidor; y garantizando que la comercialización cuente con un diseño 100% ecológico, el programa Reducir nuestro impacto tiene objetivos ambiciosos en cada uno de los aspectos empresariales para garantizar su cumplimiento.

se enfoca en la transición hacia una economía circular y de bajas emisiones de carbono, además de establecer objetivos acordes a los últimos datos de la ciencia del clima. Desde la obtención de los ingredientes hasta la formulación, la fabricación, el envasado, el transporte, el punto de venta y el final del ciclo de vida del producto, YSL Beauté se compromete a reducir drásticamente su huella medioambiental. Mediante la priorización de ingredientes de origen biológico (un 70% para 2023); la inversión en materiales reciclables y recargables con un envase más ligero (con diseño 100% ecológico, reciclable y sin plásticos vírgenes para 2030); una transición hacia unas fábricas francesas que alcanzarán la neutralidad de carbono durante 2022; la formación y capacitación del 100% de nuestros equipos de belleza en el ámbito de la sostenibilidad, el impacto social y la transparencia al consumidor; y garantizando que la comercialización cuente con un diseño 100% ecológico, el programa tiene objetivos ambiciosos en cada uno de los aspectos empresariales para garantizar su cumplimiento. El Abuso no es Amor es un programa global de YSL Beauté dedicado a la prevención y lucha contra la violencia en la pareja que colabora con organizaciones sin ánimo de lucro con el objetivo de fomentar el diálogo sobre conductas abusivas y ofrecer apoyo a los colaboradores sobre el terreno. En la actualidad, el programa está disponible en 20 países y ha formado a más de 130.000 personas acerca de las señales de alerta sobre el maltrato a través de los programas de prevención de las ONG. Gracias a la formación interna, al apoyo de los socios y ONG, así como a diversos ejemplos de liderazgo, el programa prevé educar a 2 millones de personas para 2030.

Para YSL Beauté, esta plataforma marca una nueva era en sostenibilidad que definirá la belleza del futuro. El deseo de la firma es seguir avanzando e impulsando la innovación para abrir nuevas posibilidades, desde la fabricación de sus productos hasta el impacto global que estos tendrán en el mundo.

YSL BEAUTÉ

Yves Saint Laurent Beauté da cuerpo y alma a un estilo. Completamente liberado, se impone como una colección de iconos cuyos elementos se han creado con un toque de osadía, juventud y vanguardia. Siguiendo los pasos del propio Yves Saint Laurent, que durante 40 años marcó con sus diseños las tendencias de la época, YSL Beauté continúa la historia de amor por las mujeres para seguir creando, modelando y construyendo la modernidad.

www.yslbeauty.com

RE:WILD Re:wild ayuda a proteger y recuperar la biodiversidad. Su singular y poderoso objetivo es preservar la vida salvaje como la solución más eficaz frente a las crisis interconectadas del clima, la biodiversidad y la salud humana. Fundada por un reconocido grupo de científicos conservacionistas junto al actor Leonardo DiCaprio, Re:wild es una fuerza multiplicadora que reúne a población indígena, comunidades locales, líderes influyentes, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, empresas y público en general para proteger y recuperar la biodiversidad a la escala y velocidad que necesitamos. Más información en rewild.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1799818/YSL_Beauty_rewild_our_earth.jpg